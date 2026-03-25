Netceed verstärkt seinen Vorstand mit internationalen Führungspersönlichkeiten aus den Bereichen Infrastruktur und Technologie

East Brunswick, NJ, USA, 25. März 2026 – Netceed, ein globaler Anbieter von Supply-Chain-Lösungen für Breitband-, Rechenzentrums- und Energieinfrastruktur, gab heute bekannt, dass Franck Bruel, Jan Frykhammar und Stacey Thompson künftig als strategische Berater des Board of Directors tätig sein werden.

Nach der kürzlich angekündigten Rekapitalisierung der Netceed Group und unter dem Vorsitz von Rajeev Suri verstärkt das Unternehmen seinen Vorstand mit international anerkannten Führungspersönlichkeiten aus den Bereichen Telekommunikationsinfrastruktur, Industriegroßhandel, Energieinfrastruktur und Hyperscale-Technologie.

Gemeinsam bringen die neuen Mitglieder jahrzehntelange Führungserfahrung aus einigen der weltweit einflussreichsten Infrastruktur- und Technologieunternehmen mit und unterstreichen damit Netceeds Anspruch, eine führende Rolle beim Aufbau der nächsten Generation globaler digitaler, KI-gestützter und energiebezogener Infrastruktur zu übernehmen.

Rajeev Suri, Chairman von Netceed, sagt:

„Netceed steht im Zentrum mehrerer wichtiger Infrastrukturentwicklungen, von der Expansion der Breitbandnetze über KI-gestützte Dateninfrastrukturen bis hin zu Energienetzen. Während das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase eintritt, ist es entscheidend, dass Netceed von umfassender operativer Erfahrung in diesen Bereichen profitiert.

Franck, Jan und Stacey verfügen über umfangreiche Erfahrung in globaler Infrastruktur, Telekommunikation und im Industriegroßhandel. Ihre Perspektiven, von internationaler Branchenführung über Finanz- und Governance-Kompetenz bis hin zur Umsetzung großer Netzprojekte, werden Netceed bei seiner weiteren internationalen Expansion stärken.“

Alper Turken, CEO von Netceed, sagt:

„Wir freuen uns sehr, Franck, Jan und Stacey willkommen zu heißen, und sind überzeugt, von ihrer Erfahrung zu profitieren, während wir Netceed weltweit weiter ausbauen. Ich freue mich darauf, mit dieser herausragenden Gruppe von Branchenführern zusammenzuarbeiten, um unsere Vision umzusetzen, Netceed zu einem weltweit führenden Anbieter infrastrukturbasierter Supply-Chain-Lösungen weiterzuentwickeln.“

Ernennungen

Franck Bruel ist eine international erfahrene Führungspersönlichkeit in den Bereichen Infrastruktur und professioneller Distribution mit mehr als drei Jahrzehnten Führungserfahrung in den Bereichen Energiedienstleistungen sowie elektrotechnische und technische Distribution. Er war Mitglied des Group Executive Committee von ENGIE und verantwortete dort bedeutende internationale Geschäftsbereiche in Europa und Amerika im Bereich nachhaltiger Energieinfrastruktur und technischer Dienstleistungen. Zu Beginn seiner Karriere war er CEO von Sonepar, dem weltweit führenden Unternehmen im Vertrieb von elektrotechnischem Material.

Jan Frykhammar ist ein erfahrener Manager aus der Telekommunikations- und Technologiebranche mit umfassender internationaler Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen, operatives Geschäft und Corporate Governance. Er war fast drei Jahrzehnte bei Ericsson tätig, wo er zunächst als Group CFO und später als interimistischer Präsident und CEO fungierte und das Unternehmen während einer Phase strategischer Transformation in der globalen Telekommunikationsbranche führte. Derzeit ist er Mitglied mehrerer internationaler Aufsichtsgremien in den Bereichen Telekommunikation und Technologie.

Stacey Thompson ist eine Führungskraft im Bereich Technologieinfrastruktur mit umfassender operativer Erfahrung im Netzaufbau und in groß angelegten Infrastrukturprogrammen. Sie ist derzeit Chief Executive Officer von ADB Companies, einem führenden Anbieter von Infrastrukturleistungen zur Förderung zukünftiger Konnektivität in den Bereichen Breitband-, Mobilfunk- und Rechenzentrumsnetze. Bevor sie 2022 als Chief Operating Officer zu ADB wechselte, war sie mehr als 26 Jahre bei AT&T tätig, wo sie bedeutende Initiativen zum Ausbau von Breitband-, Mobilfunk- und Glasfasernetzen in den gesamten Vereinigten Staaten leitete.

Netceed ist ein weltweit führender Anbieter von Supply-Chain-Lösungen für Netzwerkinfrastrukturen und unterstützt damit die kritischen Netzwerke, auf die moderne Gesellschaften angewiesen sind. Mit globaler Präsenz und lokaler Expertise bietet Netceed End-to-End-Supply-Chain-Services sowie integrierte Lösungen für Breitbandnetze, KI-Infrastruktur und Energienetze. Von der Planung und Beschaffung bis hin zu vorintegrierten Deployments, darunter vorkonfektionierte PoPs, integrierte aktive Netzverteiler und automatisierte Straßenverteiler, unterstützt Netceed die Kunden dabei, Risiken zu reduzieren, den Netzausbau zu beschleunigen und den Betrieb von Netzwerken im großen Maßstab zu ermöglichen. Weltweit betreut das Unternehmen mehr als 19.000 Kunden.

Netceed beschäftigt rund 1.500 Mitarbeitende in 21 Ländern und schafft vertrauensvolle Verbindungen durch Innovation, Zuverlässigkeit und Partnerschaft.

Kontakt

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