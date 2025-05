Agile Leadership – Der Schlüssel zu wirksamer Führung

Die Welt und auch die Arbeitswelt verändern sich schnell. Um wichtige Entscheidung zu treffen, helfen zwar auch Erfahrung und Routine, sich aber einzig und allein an bewähr-ten Verfahren zu orientieren, reicht nicht mehr aus. Was es darüber hinaus braucht? Mentale Agilität – die Fähigkeit, flexibel zu denken, Perspektiven zu wechseln, sich in Mitarbeitende versetzen und sich laufend selbst zu hinterfragen.

Was ist mentale Agilität – und warum ist sie für Führung so zentral?

Mentale Agilität beschreibt die Fähigkeit, sich innerlich schnell auf neue Situationen ein-zustellen, gewohnte Denkmuster zu hinterfragen, Perspektivwechsel vornehmen zu kön-nen und nicht an starren Überzeugungen festzuhalten. Es geht um Offenheit, Lernbereit-schaft und emotionale Selbstregulation – alles Fähigkeiten, die klassische Führungsansät-ze kaum berücksichtigt haben, aber enormen Einfluss auf gute Führung haben. Wer agil ist, führt besser!

Agile Führungskräfte setzen nicht mehr auf Kontrolle, sondern auf Orientierung. Sie er-kennen, dass sie nicht alles wissen können und schon gar nicht müssen. Sie schaffen Räume für Eigenverantwortung, eine konstruktive Feedbackkultur und lassen zu, dass nicht nur sie als Führungskräfte agil sind, sondern ein ganzes Team anpassungsfähig und damit auch krisenfester ist. Sie reagieren nicht nur auf Veränderungen – sie gestalten sie aktiv mit.

Agile Leadership und Resilienz

In dem für Führungskräfte entwickelten Executive FiRE-Modell (Factors Improving Resi-lience Effectiveness®), das Resilienz messbar macht, wird zwischen verschieden Sphären unterschieden, die Einfluss auf die eigene Resilienz nehmen. Dabei sind die verschiedenen Sphären in acht flammenförmigen Sphären dargestellt. Die Schichtung soll symbolisieren, dass die äußeren Ebenen der Resilienz leichter vom Individuum zu beeinflussen sind als der innere Kern. Wenig zu beeinflussen sind die Persönlichkeit oder die Biografie einer Person, umso mehr dagegen der Sinn oder das Führen authentischer Beziehung. Etwa in der Mitte befindet sich die Sphäre der mentalen Agilität. Die gute Nachricht also: menta-le Agilität kann bis zu einem gewissen Grad erlernt werden. Dazu bedarf es vor allem der Bereitschaft, beim Betreten von Neuland die eigene Komfortzone zu verlassen, sowie der Fähigkeit und des Willens zur Improvisation. Agilität ist ein entscheidender Faktor für Resilienz. Geben Sie also auch Zufällen eine Chance und sagen Sie zu Ungeplantem „Ja“. Wer bewusst Veränderungen zulässt, kann diese auch besser bewältigen, wenn sie über-raschend auf einen hineinbrechen. Auch das bedeutet moderne und bessere Führung.

Genauso wie das Erlernen von Resilienz setzt also auch mentale Agilität ein hohes Maß an Selbstreflexion voraus. Wer gut führen will, muss sich selbst führen können. Agile Füh-rungskräfte können mit ihren eigenen Unsicherheiten umgehen, sie sind sich ihrer Denk-fallen bewusst und erkennen Muster, bevor sie zur Krise werden – und fördern genau die-se Fähigkeit auch in ihrem Team.

Wissen vs. Lernen

Ein wichtiger Teil der mentalen Agilität ist die Lernbereitschaft. Wissen kann hilfreich sein und das sicher auch für Führungskräfte. Verharrt man aber zu sehr an einem stati-schen Weltbild, so kann Wissen auch kontraproduktiv sein. Manchmal reicht es nicht aus, technisch oder logisch vorzugehen. Entscheidender ist die Fähigkeit, kulturellen und sys-temischen Wandel wahrzunehmen, sich daran anpassen zu können und lernfähig zu blei-ben. Das bereits erlernte Wissen kann aus der Zeit gefallen sein oder zumindest ein Hin-dernis darstellen, um neue Perspektiven einzunehmen und Veränderungen von Strukturen wahrzunehmen. Wissen kann unflexibel machen. Veränderungen und neue Chancen haben für mental agile Führungskräfte einen höheren Stellenwert als Routine und Sicherheit. Sicherheit loszulassen kann schwerfallen, lohnt sich aber!

In agilen Organisationen führt also nicht derjenige, der die besten Antworten und das meiste Wissen hat, sondern der, der die richtigen Fragen stellt.

Agile Leadership in der Praxis

In der Praxis braucht Agile Leadership vor allem eins: Vertrauen. Mehr denn je muss sich eine Führungskraft in der heutigen Welt das Vertrauen ihrer Mitarbeiter verdienen. In dem Maße, in dem verlässliche Strukturen und berechenbare Umgebungen schwinden, muss umso mehr Vertrauen vorhanden sein, damit die Menschen ihr Bestes geben, weiter lernen und nicht auf Nummer sicher gehen. Um Vertrauen zu gewinnen, müssen agile Führungskräfte mehr von sich selbst zeigen. Sie müssen eine emotionale Verbindung zu ihren Mitarbeitern aufbauen und als Vorbild glaubwürdig sein. Aber auch die Führungs-kräfte müssen ihren Mitarbeitern mehr vertrauen. Angesichts der rasanten Veränderun-gen in der Branche reicht traditionelles hierarchisches Denken nicht aus. Es ist einfach zu langsam. Um in einer disruptiven Welt führend zu sein, bedarf es mehr Befähigung der Mitarbeiter und einer stärkeren Zusammenarbeit über organisatorische Silos hinweg.

Führung heute heißt nicht, den besten Plan zu haben – sondern das beste Bewusstsein für das, was gerade wirklich passiert. Mentale Agilität fängt im Inneren an, wirkt aber weit darüber hinaus. Agile Führung ist bessere Führung!

Der Autor dieses Fachartikels ist Karsten Drath. Drath ist seit 2006 als Coach für Führungskräfte bei Leadership Choices tätig. In seiner Zeit als Coach veröffentlichte er mehrere Artikel und Bücher zum Thema Führung, Coaching und Resilienz.

Leadership Choices ist eine europäische Unternehmensberatung, die auf die Unterstützung von Top Managern sowie ihren Teams und Organisationen bei der Bewältigung von herausfordernden Situationen spezialisiert ist. Das Team setzt sich dabei zusammen aus zertifizierten Executive Coaches und ausgebildeten Unternehmensberatern, die selbst über umfangreiche internationale Führungserfahrung verfügen. In der Leadership Choices Academy vermitteln internationale Dozenten unter anderem Modelle und praktisches Erfahrungswissen, um die Resilienz von Führungskräften und Mitarbeitern einerseits und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen andererseits zu stärken.

Firmenkontakt

Leadership Choices GmbH

Karsten Drath

Luisenplatz 1

65185 Wiesbaden

0611 950124 0



http://www.leadership-choices.com

Pressekontakt

PR Check

Melanie Kuppelwieser

Riedweg 7

85232 Bergkirchen

081386976661



http://www.pr-check.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.