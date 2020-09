Agile Welt? Die Welt steht Kopf!

Die agile Teamflatrate von Simmeth-Training bietet Weiterbildung für Gastronomie und Hotellerie!

Alle Regeln, Dynamiken und Sicherheiten sind außer Kraft gesetzt und nichts ist mehr wie vorher. Während manche nun in Schockstarre gefallen sind, haben Betriebe mit agilen Strukturen ihre Tragfähigkeit bewiesen. Was passiert tatsächlich, wenn sich Dienstleistungen, Prozesse und Aufgabengebiete von heute auf morgen verändern? So etwas können nur Teams bewältigen, die agil und beweglich im Kopf sind. Wer hier heute zu statisch reagiert, hat eindeutig das Nachsehen.

Wir müssen uns flexibler an Veränderungen anpassen!

Wenn also die Corona-Krise etwas gelehrt hat, dann, dass wir eine grundsätzliche Veränderung brauchen. Wer zukünftig glaubt, offene Positionen in Hotellerie oder Gastronomie noch mit „Manpower“ besetzen zu können und dabei aus schicken Lebensläufen auszuwählen, der hat den Schuss nicht gehört! Wir brauchen multiflexible Mitarbeiter und Talente und müssen diese dann mitnehmen in eine Welt, in der Veränderung der Normalzustand ist. Das Kernthema dabei wird umfassendes und ständiges Lernen sein und zwar für JEDEN im Unternehmen, also vom Inhaber über den Koch und Servicemitarbeiter bis zum Housekeeping. Im Grunde müssen ALLE wieder Auszubildende werden, halt eben manchmal schon im zweistelligen Lehrjahr….

Weiterbildung neu denken…

Das bedeutet jetzt übrigens nicht, seine Mitarbeiter wieder einmal auf eine Service- oder Verkaufsschulung zu „schicken“. Das Problem ist, dass solche Schulungen im Vergleich zum Zeit- und Kostenaufwand zu wenig individuell sind und einen viel zu geringen Wirkungsgrad für die heutigen Anforderungen haben. Vielmehr muss Weiterbildung und tägliches Lernen wieder zurück in den Alltag kommen und zu gelebter Kultur werden. Lernen muss darüber hinaus genauso interdisziplinär, also fachübergreifend werden wie uns die Welt das gerade abfordert. Dann macht Lernen auch wieder Spaß. Das bedeutet, dass beispielsweise auch ein Koch etwa mal einen Kurs über „Positive Psychologie“ besucht und damit zum Querdenker wird.

Die agile Teamflatrate von Simmeth-Training bietet hier eine echte Lösung. Woche für Woche versammelt Simmeth-Training online damit mittlerweile mehrere hundert Teilnehmer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum zur Weiterbildung der etwas anderen Art. Konkret handelt es sich dabei um 24 Webinare ( https://simmeth-training.de/online-akademie/) zu klassischen Fachthemen und über Persönlichkeitsentwicklung. Mit der innovativen Teamflatrate können Betriebe aus Gastronomie und Hotellerie nun ALLEN Mitarbeitern einen freien Zugang in diese Online-Akademie als Abonnement ermöglichen. Betriebe und ganze Teams profitieren dadurch, dass Weiterbildung wieder einen festen Platz bekommt.

Alle Webinare finden natürlich live und interaktiv statt. Mehr Informationen finden Sie hier https://simmeth-training.de/online-akademie/teamflatrate/

Simmeth-Training ist spezialisiert auf Persönlichkeitsentwicklung, Verhalten und Kommunikation von Gastgebern. Hier steht vor allem der Mensch im Vordergrund und das Fachliche wird zur schmackhaften Beilage. Der hohe Coaching-Anteil ist das Merkmal, das jedes der Seminarschmankerl von sonstigen traditionellen Trainings unterscheidet. Hier geht es darum, Stärken zu stärken, zu wachsen und über eigene Schwächen auch mal herzhaft hinwegweglachen zu können.

Bildquelle: Simmeth-Training