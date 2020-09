Aufräumen, Organisieren und Gestalten mit Stil

Kreativ eingesetzte Organisationshelfer von AUER Packaging sorgen für ein aufgeräumtes Zuhause

Amerang, 2. September 2020. Aufräumen, Sortieren und Ausmisten – das sind einige der häufigsten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen seit dem Beginn der Corona-Pandemie. In einer Studie von b4p Trends gaben 43 Prozent der Befragten an, die durch das Wegfallen von sozialen Verpflichtungen gewonnene Freizeit, öfter für das Aufräumen der eigenen vier Wände zu nutzen. Ideale Helfer beim großen Aufräumen sind die vielfältigen Organisationshelfer von Auer Packaging. Die hochwertigen Kunststoffprodukte in schlichtem Design machen dabei nicht nur in Garage oder Keller eine gute Figur, sondern können sich auch im Hobbyraum oder Wohnzimmer sehen lassen.

Praktische Alleskönner

Stapelbare Eurobehälter von AUER Packaging helfen, Ordnung in der Garage oder im Keller zu wahren. Die leichten und dabei sehr stabilen Behälter in unterschiedlichen Ausführungen können durch ihre genormten Maße sicher gestapelt werden. Die durchbrochene Variante sorgt für schnelle Sichtbarkeit des Inhalts und ermöglicht durch die luft- und wasserdurchlässige Konstruktionsweise sogar die Lagerung von Lebensmitteln. Abschließbare Deckel schützen die Inhalte der Eurobehälter zusätzlich und sorgen für ein sorgenfreies Verstauen.

Viel Platz auch für die kleinsten Teile

Sichtlagerkästen von AUER Packaging zeichnen sich vor allem durch offene Vorderseiten aus, die für ein leichtes Finden und Herausnehmen sowie schnelles Aufräumen sorgen. Die praktischen Aufbewahrungsboxen gibt es in verschiedensten Ausführungen: stapelbare Kästen im Euroformat, Regal- und Materialflusskästen für einen perfekten Überblick oder transparente Kippkästen für die gut sichtbare Organisation von Kleinteilen. So sind Werkzeuge, Nähutensilien oder Wasserfarben und Pinsel immer schnell zur Hand.

Die nächste Generation der praktischen Boxen bietet AUER Packaging mit seinen Sichtlagerkästen SK: Verschiedene Einsätze, Sichtfenster und Staubdeckel machen die Boxen zu vielfältig individualisierbaren Organisationshilfen. Jeder Inhalt ist so gut sichtbar verstaut und sicher geschützt – erleichterte Arbeitsabläufe sind garantiert. Unter neun verschiedenen Größen und fünf unterschiedlichen Farben findet jeder Nutzer zudem das passende Element für Wohnzimmer oder Hobbyraum. Das minimalistische und farbenfrohe Design der Produkte macht die Kästen zum Gestaltungselement in der Wohnung.

Qualität ab Stückzahl eins

AUER Packaging bietet seit über 30 Jahren sowohl Industriekunden als auch Endkunden ein großes Sortiment an hochwertigen Kunststoffprodukten. Besonders attraktiv für Endkunden: Das gesamte Produktsortiment von AUER Packaging ist ab Stückzahl eins verfügbar. Zudem zeichnet das Familienunternehmen aus Oberbayern eine hohe Qualität aus, denn alle Produkte sind Made in Bavaria. Von der Entwicklung, über die Produktion bis hin zur Vermarktung werden alle Prozesse in Bayern durchlaufen.

Das gesamte Produktsortiment von AUER Packaging ist im Online-Shop verfügbar:

https://www.auer-packaging.com/de/de/

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie zum Download unter:

http://bit.ly/AUER-Packaging_Pressemitteilung_Aufraeumen_2020

Die AUER Packaging GmbH mit Hauptsitz in Amerang (Oberbayern) ist auf die Produktion und den Vertrieb von Transport- und Lagerbehältern aus Kunststoff spezialisiert. Das Unternehmen bietet branchenübergreifend hochwertige Produkte für Lagerung und Transport von festen und flüssigen Materialien in jeglicher Größe. Das Lieferprogramm reicht von Sichtlagerkästen, Regal- und Materialflusskästen (C-Teile) für Regallager über runde oder ovale Container für die Chemie- und Lebensmittelindustrie bis hin zu stapelbaren KLT-Behältern, Großladungsträgern, Eurobehältern, Systemboxen, Schutzkoffern sowie Paletten in diversen Größen und Ausführungen. AUER Packaging blickt seit Jahren auf ein konstantes, 2019 auf ein starkes Wachstum zurück. Das Unternehmen produziert pro Jahr rund 42 Millionen Kunststoffbehälter. Zu den Kunden zählen u.a. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Bosch sowie VW. Modernste Technik und hochqualifizierte Mitarbeiter sind der Garant für eine effiziente Produktion, ausschließlich “Made in Germany”. Das Unternehmen betreibt ein systematisches Energiemanagement nach ISO 50001 und ist nach ISO 9001 zertifiziert. Der Jahresumsatz lag im Jahr 2019 bei 100 Mio. Euro. https://www.auer-packaging.com/de/de/

Firmenkontakt

AUER Packaging

Tamara Stegmaier

Gerokstraße 4

70188 Stuttgart

+49 711 664 7597 12

t.stegmaier@panama-pr.de

https://www.auer-packaging.com/de/de/

Pressekontakt

Panama PR GmbH

Tamara Stegmaier

Gerokstraße 4

70188 Stuttgart

+49 711 664 7597 12

t.stegmaier@panama-pr.de

https://www.auer-packaging.com/de/de/

Bildquelle: © Nils Schubert / AUER Packaging