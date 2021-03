AGRAVIS-Tipps zur Vorbeugung des Herpesvirus bei Pferden

Der Ausbruch des Equinen Herpesvirus erfordert von pferdehaltenden Betrieben erhöhte Vorsicht. Die Expert:innen der AGRAVIS Raiffeisen AG informieren über vorbeugende Maßnahmen und wie Pferdehalter:innen ihre Betriebe schützen.

Folgende Fragen werden in dem umfassenden FAQ u. a. beantwortet:

Was ist Herpes und wie kommt es zu einer Infektion?

Welche Symptome zeigen die Pferde und wie ist der Krankheitsverlauf?

Wie erfolgt die Diagnose?

Wie sieht die Behandlung betroffener Pferde aus?

Zu den Tipps zur Vorbeugung des Equinen Herpesvirus

