AGT Kunststoff-Schweißgeräte, Betrieb über 230 Volt oder Akku

Autoteile, Möbel aus Kunststoff u.v.m. ganz einfach selbst reparieren

– Ideal zum Schweißen und Reparieren von Kunststoff-Teilen

– Stromversorgung per 230-Volt-Steckdose: starke 50 Watt Leistung

– 1.000 Schweißnägel inklusive: 4 Nageltypen zu je 250 Stück

– Mit Zange und Messer für einfache Handling

– Alles in praktischer Aufbewahrungs- und Transport-Box

Einfach in der Anwendung: Je nach Form und Größe des Kunststoffrisses wird der passende Schweißnagel in das Gerät gesteckt. Dann setzt man das Kunststoff-Schweißgerät-Komplett-Set von AGT an den zu verschweißenden Riss und drückt den Heizknopf. Der Schweißnagel dringt nun in den Kunststoff ein und verbindet die gebrochenen Teile. Fertig!

Ob Stoßstange oder Armaturenbrett im Auto, Gartenmöbel oder andere Gegenstände – Kunststoffteile lassen sich leicht selbst reparieren. Mit dem kompletten Kunststoffschweiß-Set von AGT lassen sich gebrochene Teile wieder stabil verbinden.

– 1.003-teiliges Kunststoff-Schweißgerät-Set

– Zum Verschweißen und schnellen Reparieren von Kunststoff-Teilen wie Risse in Stoßstange, Armaturenbrett, Lampenfassungen, Kunststoffringen, Kühlergrill, anderen Auto- und Motorradteilen aus Kunststoff, Kunststoff-Möbeln u.v.m.

– 1.000 Schweißnägel in 4 verschiedenen Formen (je 250 Stück pro Nageltyp): für Winkelrisse, feine und gerade Risse, große und gebogene Risse u.v.m.

– Einfache und schnelle Anwendung

– Stabiler und robuster Halt der damit verbundenen Teile

– Praktische Transport- und Aufbewahrungsbox für Gerät und Zubehör

– Leistungsaufnahme: max. 50 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

– Maße: 25 x 24 x 5,5 cm, Gewicht: 850 g

– Kunststoff-Schweißgerät inklusive Messer, Zange, 1.000 Schweißnägeln, Aufbewahrungsbox und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107425872

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8546-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8546-3600.shtml

Mit kabellosem Akku-Betrieb:

AGT Akku-Kunststoff-Schweißgerät, USB-C, 1.000 Schweißnägel, 40 Watt

– Ideal zum Schweißen von Kunststoff-Teilen

– Inklusive 1.000 Schweißnägel, Zange und Messer

– 3 einstellbare Temperaturstufen

– Mit robuster Aufbewahrungs- und Transportbox

– Kabelloser Akku-Betrieb: Li-Ion-Akku mit 4.000 mAh, lädt per USB-C

Schnelle Reparatur: Mit dem Akku-Kunststoffschweißgerät lassen sich Kunststoffteile im Handumdrehen reparieren. Es eignet sich hervorragend zum Verschweißen von Rissen z.B. in Autoteilen, Lampenhaltern und Gartenmöbeln. Einfach die passende Temperaturstufe wählen.

Kabelloser Betrieb: Dank integriertem Akku kann das Schweißgerät völlig unabhängig von Steckdosen und anderen Stromquellen eingesetzt werden. So hat man bei der Reparatur mehr Bewegungsfreiheit als bei einem Gerät mit Stromkabel.

Einfache Anwendung: Je nach Form und Größe des Kunststoffrisses wird der passende Schweißnagel in das Gerät eingelegt. Dann drückt man ihn auf den zu schweißenden Riss und betätigt den Heizknopf. Der Schweißnagel dringt nun in den Kunststoff ein und verbindet die gebrochenen Teile. Fertig!

– Akku-Kunststoff-Schweißgerät im Komplett-Set

– Zum Verschweißen und schnellen Reparieren von Kunststoff-Teilen wie z.B. Risse in Stoßstange, Armaturenbrett, Lampenfassungen, Kunststoffringen, Kühlergrill, anderen Auto- und Motorradteilen aus Kunststoff, Kunststoff-Möbeln u.v.m.

– 3 einstellbare Temperaturstufen, max. 600 °C

– 1.000 Schweißnägel in 4 verschiedenen Formen (je 250 Stück pro Nageltyp): für Winkelrisse, feine und gerade Risse, große und gebogene Risse u.v.m.

– Einfache und schnelle Anwendung

– Stabiler und robuster Halt der damit verbundenen Teile

– Inklusive robuster Aufbewahrungs- und Transportbox für Gerät und Zubehör

– Leistungsaufnahme: max. 40 Watt

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 4.000 mAh, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 212 x 78 x 30 mm, Gewicht: 530 g

– Akku-Kunststoff-Schweißgerät inklusive USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C), Messer, Zange, 1.000 Schweißnägeln, Aufbewahrungsbox und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107423731

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8531-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8531-3600.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/JJC4Fe4TxXQBwHp

