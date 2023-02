AGT Professional Ultrakompakte Akku-Kompressor-Luftpumpe ALP-155

Immer für den richtigen Luftdruck bei Fahr- & Spielzeugen sorgen

– Zur Luftdruck-Kontrolle und zum Aufpumpen mit bis zu 20 l/Min. und 150 psi

– Extrastarker Akku mit 4.000 mAh Kapazität

– Ideal für Auto-, Motorrad- & Fahrrad-Reifen, Bälle & Spielzeug

– LCD-Display mit digitalem Druck-Manometer

– Gute Sicht auch im Dunkeln dank integrierter LED-Taschenlampe

– Universell einsetzbar dank Adaptern

Mehr Sicherheit dank richtigem Luftdruck: Der korrekte Druck auf den Autoreifen spart nicht nur Kraftstoff, er ist auch wichtig für sicheres Fahrverhalten und sollte jederzeit unter Kontrolle behalten werden!

Mit der USB-Akku-Kompressor-Luftpumpe von AGT Professional ist man unabhängig von Tankstellen und spart sich die regelmäßigen Anfahrten zu Luftdruck-Stationen! Der Reifendruck lässt sich bequem zu Hause kontrollieren – das ist ideal z.B. vor der Fahrt in den Familienurlaub, vor der ersten Motorrad-Tour im Frühjahr oder beim Räderwechsel.

Vielseitig einsetzbar – nicht nur für Autoreifen: Auch Fahrrad- und Motorradreifen lassen sich auf den richtigen Druck kontrollieren oder man pumpt komplett auf. Bälle und aufblasbares Spielzeug bringt man mit der elektrischen Kompressor-Luftpumpe schnell und bequem in Form.

Exakter Druck dank Automatik-Funktion: Man stellt nur den gewünschten Druck ein – den Rest erledigt die Pumpe! Bei Erreichen des gewünschten Luftdrucks beendet sie den Aufpump-Vorgang automatisch. So bequem war das Aufpumpen noch nie.

Jederzeit und überall einsatzbereit: Die Akku-Luftpumpe lässt sich bequem zu Hause aufladen, z.B. an der Steckdose in der Garage. Geht unterwegs der Strom aus, versorgt man den Akku einfach im Auto über den Zigarettenanzünder mit neuer Energie. Dank kompakter Maße und praktischer Transporttasche hat man die Pumpe immer dabei.

– Zur Luftdruck-Kontrolle und zum Aufpumpen von Reifen und mehr

– Ideal für Auto-, Motorrad- und Fahrrad-Reifen, Bälle und aufblasbares Spielzeug

– Beleuchtetes LCD-Display: digitale Manometer-Anzeige in psi, bar, kPa und kg/cm²

– Automatische Aufpump-Funktion: stoppt bei Erreichen des voreingestellten Drucks automatisch

– Pumpt Fahrradreifen in einer Minute vollständig auf, Autoreifen in unter 20 Minuten

– Maximaler Druck: 150 psi / 10,3 bar, Durchlass: 20 l/Min.

– Für viele Einsatzbereiche: mit Adaptern für Auto- und Motorrad-Reifen, Fahrradreifen-Ventile (Dunlop-Ventile), Ball-Ventile und Spielzeug-Ventile

– LED-Taschenlampen-Funktion zur besseren Sicht bei Dunkelheit

– Display, Bedien-Knöpfe, Ein/Aus-Schalter und Lade-Anschluss auf der Oberseite

– Inklusive praktischer Transporttasche

– Leistungsaufnahme: 35 Watt

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 4.000 mAh, lädt per USB Typ C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 15,6 x 6,2 x 4,3 cm, Gewicht: 422 g

– Akku-Kompressor-Luftpumpe inklusive USB-C-Ladekabel, 4 Adaptern, Transporttasche und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107407526

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8344-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8344-4320.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/W36jexnqPKZTMFt

