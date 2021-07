Air Astana: Neues Catering-Angebot auf den Flügen ab Frankfurt

Kasachischer National-Carrier kooperiert mit Flight Delight Air Catering und holt sich damit kulinarisches Know-how von Käfer

Air Astana offeriert ein neues Catering auf ihren Flügen ab dem Flughafen Frankfurt. Die mehrfach ausgezeichnete kasachische Fluggesellschaft arbeitet seit Neuestem mit Flight Delight Air Catering zusammen. Das noch junge Unternehmen hat ein traditionsreiches Fundament, denn die Firma wurde mit dem Know-how des internationalen Teams von Käfer gegründet, die über eine Catering-Erfahrung von mehr als 90 Jahren verfügen. Flight Delight Air Catering arbeitet eng mit Ökotrophologen, Nutrition-Spezialisten, Trendscouts, Ärzten und regionalen Anbietern zusammen, um für die Speisen an Bord hochwertige und frische Kreationen zu produzieren.

Fluggäste können sich an Bord von Air Astana auf ein kulinarisches Angebot mit Hähnchencurry an Jasminreis oder Ungarischem Gulasch mit Spätzle in der Economy Class freuen. In der Business Class erwartet sie ein komplett neues Vier-Gang-Menü, dass unter anderem Trüffel-Ricotta-Ravioli mit getrockneten Tomaten oder Perlhuhnbrust mit gegrillter Polenta und Fenchel als Hauptgang beinhaltet.

“Wir freuen uns sehr, über die neue Zusammenarbeit mit Flight Delight Air Catering, die einerseits eine große Expertise im Catering mitbringen, andererseits aber auch mit kreativen, neuen Ideen auf unsere individuellen Bedürfnisse eingegangen sind”, so Sven Gossow, Country Manager Germany, Austria & Switzerland bei Air Astana. “Die hohe Qualität sowie die Ansprüche an Nachhaltigkeit passen hervorragend zu unserer Philosophie und werden das Erlebnis an Bord für unsere Passagiere noch genussvoller gestalten.”

Aktuell fliegt Air Astana sechsmal pro Woche nach Kasachstan, darunter jeden Montag, Dienstag, Samstag und Sonntag nach Nur-Sultan. Jeweils mittwochs geht es darüber hinaus nach Atyrau im Westen von Kasachstan. Zum Einsatz kommen moderne Flugzeuge vom Typ Airbus A321LR mit Zweiklassen-Konfiguration, einschließlich der Business Class mit 16 Flatbed-Sitzen. Zusätzlich verbindet Air Astana mit einem Airbus A320 jeden Mittwoch Frankfurt mit der westkasachischen Stadt Uralsk.

Mehr Informationen zum Flugprogramm von Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat den Flugbetrieb im Mai 2002 als Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent aufgenommen.

Air Astana ist eine internationale Full-Service-Fluggesellschaft und betreibt eine der jüngsten Flotten weltweit mit 36 hochmodernen Flugzeugen, darunter Boeing 767, Airbus A320/A320neo, Airbus A321/A321neo/A321LR und Embraer E190-E2.

Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als “The Best Airline in Central Asia and India” gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten jährlich bis einschließlich 2019 errungen werden. Die Fluggesellschaft erhielt eine Auszeichnung bei den Travellers” Choice Awards von Trip Advisor sowie 5 Sterne in der Kategorie “Major Regional Airlines” bei den APEX Awards drei Jahre in Folge von 2018 bis 2020.

