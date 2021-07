Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand behält Testungen in Innenattraktionen bei

26. Juli 2021 – Trotz Lockerungen der Corona-Regeln in Schleswig-Holstein behält der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand die Testpflicht für Ungeimpfte und Nicht-Genesene in Innenattraktionen bis auf weiteres bei und möchte damit einen Beitrag leisten, einen weiteren Lockdown unbedingt zu vermeiden.

“Für uns steht die Sicherheit von Gästen und Beschäftigten an erster Stelle – aus diesem Grund bleiben wir bei der Testpflicht für alle Indooraktivitäten und nehmen so unser Hausrecht wahr. Ausgenommen davon sind vollständig Geimpfte und Genesene – alle anderen benötigen einen tagesaktuellen Test. Die Maskenpflicht gilt weiterhin im Innenbereich – hiervon ausgenommen sind die Nassbereiche der Schwimmbäder”, so David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant “Sonnenrose”, die “Osteria” und das “Heimisch” bis hin zum American Diner und zum “Möwenbräu” inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers “Möwenbräu” – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

