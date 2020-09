AlarmstufeRot – Einladung zur Pressekonferenz am 09.09. in Berlin

Existenzkrise in der Veranstaltungswirtschaft

Einladung zur Pressekonferenz

am 09.09.2020 um 09.00 Uhr

AXICA Kongress- und Tagungszentrum

Raum PLENUM

Pariser Platz 3

10117 Berlin

Existenzkrise in der Veranstaltungswirtschaft

Großdemonstration um fünf nach 12 am 09.09.2020 in Berlin

Die vergessene Branche steht in großen Teilen unmittelbar vor dem Kollaps. Der sechstgrößte

Wirtschaftszweig Deutschlands mit 130,0 Mrd. Euro Umsatz und 1,0 Mio. direkt Beschäftigten steht

seit Beginn der COVID-19-Krise still. Faktisch ist den Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft die

Arbeitsgrundlage fast vollständig entzogen worden.

Die Veranstaltungsbranche nimmt die enormen Anstrengungen von Bund und Ländern zur Unterstützung

der von der Krise getroffenen deutschen Gesamtwirtschaft wahr und schätzt diese sehr. Aufgrund ihrer

Heterogenität und Vielseitigkeit ist die Veranstaltungsbranche insgesamt schwer zu erfassen und wird daher

in der Diskussion über Wirtschaftshilfen und Überbrückungsprogramme nur unzureichend zur Kenntnis

genommen. Die Veranstaltungswirtschaft kann daher auch als die “vergessene Branche” bezeichnet werden.

Das Bündnis #AlarmstufeRot ist eine Allianz der mitgliederstärksten Initiativen, Verbände und Vereine aus

der Veranstaltungswirtschaft und handelt im Interesse von nahezu 10.000 Unternehmen mit mehr als 250.000

Beschäftigten sowie 10.000 Auszubildenden bundesweit. Nach nunmehr fast 6 Monaten ohne nennenswerte

Geschäftstätigkeit und Umsatzeinbrüchen von 80-100% hat #AlarmstufeRot daher zu einer Großdemonstration

am 09.09.2020 ab 12.05 Uhr in Berlin aufgerufen, zu der mehr als 5.000 Teilnehmer*innen erwartet werden.

Die Demonstration wird über 2 Routen zur großen Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor ziehen.

Die Teilnehmer sind explizit dazu aufgerufen, sich an die zurzeit gültigen Abstands- und Hygienevorschriften

zu halten. Die Veranstaltungswirtschaft demonstriert explizit nicht gegen die Maßnahmen der Regierung zur

Eindämmung des Infektionsgeschehens, sondern für sofortige Gespräche und finanzielle Hilfen, da sie zum

Zweck der allgemein erforderlichen Pandemiebekämpfung ihrer Existenzgrundlage beraubt wurden.

Die Pressekonferenz wird sowohl als Präsenzveranstaltung unter Beachtung der zurzeit gültigen Hygiene- und

Abstandsregeln sowie online durchgeführt werden. Um sich für die Teilnahme zu registrieren, benutzen Sie

bitte folgenden Link für die regestrierung zur Online-Pressekonferenz:

https://zoom.us/webinar/register/WN_NNjfK9YTRiSgOCGl726x0w

Ab 08.30 Uhr können Sie sich bereits für eine Überprüfung der Verbindung einwählen. Nach der Registrierung

erhalten Sie eine Bestätigungs-Email mit Informationen und Zugangsdaten für die Teilnahme an der Pressekonferenz.

Die Übertragung erfolgt über die Plattform Zoom. Ihr Webcam-Bild wird bei dieser Veranstaltung nicht übertragen.

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie eine Termin Erinnerungs-

Email, in der noch einmal Ihre Anmeldedaten enthalten sind.

Mit dem Mikrofon ihres PCs, Tablets oder Smartphones haben Sie die Möglichkeit im Laufe der Veranstaltung Fragen zu stellen. Wenn Sie ausschließlich per Telefon an der Pressekonferenz teilnehmen, haben Sie ebenfalls die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Im Rahmen der Pressekonferenz informieren folgende Initiatoren, Unterstützer und Branchenvertreter über die Lage in der Veranstaltungswirtschaft und die Demonstration sowie die Abschlusskundgebung und beantworten dazu Ihre Fragen:

Moderation und kurze Einführung: Tom Koperek, Vorstand LK AG, Essen

Initiator der Night of Light / Bündnis #AlarmstufeRot

Dirk Wöhler, Präsident des BVD Berufsverband Discjockey e.V. und Anmelder der Demonstration

Jörn Huber, Vorstandsvorsitzender FAMAB Kommunikationsverband e.V.

Helge Leinemann, Vorstand VPLT Der Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik e.V.

Marcus Pohl, Vorstand ISDV Interessengemeinschaft der selbständigen Dienstleisterinnen und Dienstleister

in der Veranstaltungswirtschaft e.V.

Informationen zu den Demonstrationszügen und der Abschlusskundgebung:

– Die KFZ- und LKW-Route startet um 12.05 ab Olympischer Platz.

– Die Laufroute startet um 12.05 Uhr ab Alexanderplatz. Vor dem Reichstag findet eine Zwischenkundgebung

statt, anlässlich derer die Demonstranten symbolisch ihr letztes Hemd

niederlegen als Zeichen dafür, dass die Unternehmer*innen und Beschäftigen der Branche

buchstäblich bis auf´s letzte Hemd ausgezogen wurden und vor den Trümmern ihrer Existenzen

stehen.

– Die Abschlusskundgebung startet um 15.00 Uhr auf der Großbühne auf dem Platz des 18. März,

vor dem Brandenburger Tor.

Links:

Pressemappe zum Download: www.alarmstuferot.org/presse

Website: https://www.alarmstuferot.org

Facebook: https://www.facebook.com/nightoflight2020

https://www.facebook.com/events/1168119380220541/

Instagram: https://www.instagram.com/alarmstufe_rot_/

Pressekontakt:

DefNash Entertainment

Nash Nopper, PR Managerin

Sachsenstr. 11

13156 Berlin

on the run: +49 176 21 90 25 47

office: +49 30 670 611 33

email: nash@defnash.de

