Poly und Insight gewinnen IDC European Future of Work Award

Poly unterstützte Insight dabei, die deutschen Büros durch den Smarter-Working-Ansatz zu modernisieren und so die Mitarbeiterzufriedenheit, Unternehmensproduktivität und standortübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern

MÜNCHEN, 1. September 2020 – Plantronics, Inc. (“Poly” – ehemals Plantronics and Polycom) (NYSE: PLT), ein weltweit tätiges Kommunikationsunternehmen, das sich auf die Verbesserung der persönlichen Kommunikation und Zusammenarbeit konzentriert, und Insight, ein globaler Anbieter von intelligenten Technologielösungen und Dienstleistungen, der zu den Fortune 500 Unternehmen zählt, wurden bei der ersten Verleihung der IDC European Future of Work Awards als Gewinner in der Kategorie “Work Facilities” ausgezeichnet.

Das innovative “Modern Office”-Projekt von Insight wurde in Zusammenarbeit mit dem Lösungsanbieter Poly für die deutschen Büros in Frankfurt und München entwickelt. Das Projekt erhielt nun für die erfolgreiche Gestaltung produktiver Arbeitsumgebungen, in denen die Insight-Mitarbeiter nun noch besser zusammenarbeiten können, den IDC Award.

Die neu gestaltete Arbeitsumgebung ist eine Mischung aus Großraum-Fläche mit Flex-Desks, Lounge Areas, Ruhezonen und Entspannungsbereichen. Die Insight-Mitarbeiter wurden mit den Kommunikationslösungen von Poly ausgestattet, damit diese nahtlos mit Kollegen und Kunden zusammenarbeiten können – unabhängig von deren Standort.

Insight hat sich dabei für die Headsets der Poly Savi 8200 Office und UC Serie entschieden. Dank Active Noise Canelling (ANC) stellen die Lösungen sicher, dass die Mitarbeiter in der neuen Open-Office-Umgebung nicht abgelenkt werden und produktiv arbeiten können. Durch die Close-Conversation-Limiting-Technologie hört jeder Gesprächsteilnehmer nur die Person, die gerade in das Headset spricht. Störende Hintergrundgeräusche von benachbarten Kollegen werden ausgeblendet.

Darüber hinaus setzt Insight die Headsets der Poly Voyager 5200 UC Serie für mobile Mitarbeiter ein, die sich während eines Gesprächs frei bewegen wollen oder müssen. Mit vier adaptiven Mikrofonen sind die Stimmen für alle Gesprächsteilnehmer klar und verständlich zu hören. Der diskrete Tragestil und das ergonomische Ohrstück versprechen ganztägigen Tragekomfort.

Mit der Software-as-a-Service Lösung Plantronics Manager Pro von Poly haben die IT-Manager von Insight zudem die Möglichkeit, die Headsets der Savi 8200 und Voyager 5200 UC Serie fernzuverwalten.

“Bei der Arbeit in einem geschäftigen Büro besteht durchgehend die Herausforderung, konzentriert zu bleiben. Daher war es für Insight von großer Bedeutung, die passende Technologie auszuwählen, die den Mitarbeitern optimale Produktivität, Konzentration und Zusammenarbeit ermöglicht”, so Paul Clark, Senior Vice President, EMEA Managing Director von Poly. “Wir bei Poly praktizieren den Smarter-Working-Ansatz bereits seit vielen Jahren. So verfügen wir über das Wissen und die Erfahrungen, um Unternehmen wie Insight dabei zu unterstützen, eine kollaborative und produktive Büroumgebung zu schaffen, die die Strategien der Arbeit im Home Office ergänzt.”

“Als Anbieter fortschrittlicher IT-Lösungen wissen wir, welche Möglichkeiten Technologien bieten, um neue Arbeitsweisen voranzutreiben”, sagt Birgit Köther, Facility Managerin und Projektleiterin des Projekts “Modern Office” bei Insight. “Durch unseren Smarter-Working-Ansatz gehen wir mit gutem Beispiel voran und inspirieren gleichzeitig einige unserer Kunden, selbst Änderungen vorzunehmen, um die Flexibilität und Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben zu fördern. Ziel unserer Initiative war es, die Zusammenarbeit mit unsere Kunden, Partnern sowie innerhalb unserer Teams zu verbessern. Poly war bei der Umsetzung dieses Projekts ein wertvoller Partner und Berater und hat dazu beigetragen, dass unser “Modern Office”-Projekt erfolgreich wird. Während des gesamten Planungs- und Implementierungsprozesses haben wir eng mit Poly zusammengearbeitet und so schließlich unser Ziel erreicht.”

“Das innovative “Modern Office”-Projekt von Insight, das von Poly unterstützt wurde, zeigt deutlich, dass europäische Unternehmen forciert das Ziel verfolgen, den Arbeitsplatz für Mitarbeiter zu optimieren, um so die Effizienz des Unternehmens zu steigern”, sagt Jan Alexa, Forschungsleiter, IDC European Future of Work Practice.

Über IDC

Die International Data Corporation (IDC) ist der weltweit führende Anbieter von Marktinformationen, Beratungsdiensten und Veranstaltungen für die Märkte der Informationstechnologie, Telekommunikation und Verbrauchertechnologie. Mit mehr als 1.100 Analysten weltweit bietet IDC globales, regionales und lokales Fachwissen über Technologie- und Industriemöglichkeiten und -trends in über 110 Ländern. Die Analysen und Erkenntnisse von IDC helfen IT-Fachleuten, Geschäftsführern und der Investorengemeinschaft, faktenbasierte Technologieentscheidungen zu treffen und ihre wichtigsten Geschäftsziele zu erreichen. IDC wurde 1964 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der International Data Group (IDG), dem weltweit führenden Unternehmen für Medien-, Daten- und Marketing-Dienstleistungen. Um mehr über IDC zu erfahren, besuchen Sie bitte www.idc.com

Über Insight

Heute ist jedes Unternehmen ein Technologieunternehmen. Insight Enterprises Inc. unterstützt Unternehmen aller Größen mit Insight Intelligent Technology Solutions™ und Dienstleistungen, um den Geschäftswert der IT zu maximieren. Als ein globaler Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Digital Innovation, Cloud + Data Center Transformation, Connected Workforce und Supply Chain Optimization, der zu den Fortune-500-Unternehmen zählt, unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre IT heute erfolgreich zu verwalten und gleichzeitig für die Zukunft zu transformieren. Von der IT-Strategie und dem IT-Design bis hin zur Implementierung und Verwaltung unterstützen unsere 11.000 Teamkollegen unsere Kunden bei der Innovation und Optimierung ihrer Betriebsabläufe, um ihr Geschäft intelligenter zu gestalten. Erfahren Sie mehr unter www.insight.de

Über Poly

Poly ist ein globales Kommunikationsunternehmen, das sich auf die Verbesserung der persönlichen Kommunikation und Zusammenarbeit konzentriert. Poly kombiniert legendäres Audio-Know-how mit leistungsstarken Video- und Konferenzlösungen, um die Herausforderungen durch Ablenkungen und Distanzen, die die Kommunikation im Arbeitsalltag erschweren, erfolgreich zu meistern. Poly strebt danach, Lösungen anzubieten, die die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern und Dienstleistern vereinfachen. Poly”s Headsets, Software, Telefone, Audio- und Videokonferenzlösungen, Analysen und Dienstleistungen werden weltweit eingesetzt und sind die erste Wahl bei Kommunikationslösungen für jeden Arbeitsbereich.

Firmenkontakt

POLY

Sonal Bisht

Walter-Gropius-Strasse 7

80807 München

+44 1753 723 726

sonal.bisht@poly.com

http://www.poly.com

Pressekontakt

lewis communications gmbh

Jens Schwing

Karlstrasse 64

80335 München

+498917301964

poly_dach@teamlewis.com

https://www.teamlewis.com/de/

Bildquelle: Insight