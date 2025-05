Albrecht präsentiert das neue CB-Funkgerät AE6390 mit großem Display und VOX-Freisprechfunktion

Klare Kommunikation dank großem leistungsstarken Frontlautsprecher mit hoher Klangqualität und intuitiver Bedienung, optimal sichtbar auf dem 2,4 Zoll Display

Dreieich / Trittau, im April 2025 – Mit dem neuen CB-Funkgerät AE 6390 stellt Albrecht ein funktionelles Kommunikationsgerät für Fahrzeuge vor, das moderne Technik mit sicherer Anwendung im Straßenverkehr kombiniert. Dank integrierter VOX Freisprechfunktion lässt sich das Gerät konform zur aktuellen Straßenverkehrsordnung bedienen, ohne das Mikrofon in die Hand nehmen zu müssen. Damit eignet sich das AE 6390 ideal alle Berufskraftfahrer und Caravan-Fahrer, die auf eine verlässliche und klare Kommunikation unterwegs angewiesen sind. Das Albrecht AE 6390 ist ab sofort zum UVP von 129,90 Euro erhältlich.

CB-Funkgeräte wie das AE 6390 ermöglichen eine unmittelbare und unabhängige Kommunikation zwischen Fahrzeugen – etwa zur Koordination auf der Strecke, bei Verkehrsbehinderungen oder in unerwarteten Situationen. Gerade im gewerblichen Verkehr oder bei längeren Fahrten bietet CB-Funk eine praktische Ergänzung zur mobilen Kommunikation, da er spontan verfügbar, flächendeckend nutzbar und ohne laufende Kosten verbunden ist.

Großes Display für optimale Lesbarkeit

Das AE 6390 verfügt über ein großzügiges 2,4-Zoll-Farbdisplay, das eine gute Ablesbarkeit aus verschiedenen Blickwinkeln bietet. Die dimmbare Hintergrundbeleuchtung sorgt dafür, dass das Display auch bei Nachtfahrten blendfrei genutzt werden kann, was ideal für lange Strecken und wechselnde Lichtverhältnisse ist.

Kräftiger Frontlautsprecher für klaren Sound

Ein kräftiger 2-Watt-Frontlautsprecher liefert einen deutlichen, lauten Klang, der einen Zusatzlautsprecher überflüssig macht. So ist auch in geräuschintensiven Umgebungen, wie dem Fahrerhaus eines Lkw, eine klare Sprachübertragung jederzeit möglich.

VOX-Funktion für freihändige Kommunikation

Ein besonderes Merkmal des AE 6390 ist die integrierte VOX-Freisprechfunktion. Diese erkennt automatisch die Sprache des Fahrers und startet die Funkübertragung, ohne dass das Mikrofon in die Hand genommen werden muss. Empfindlichkeit und Verzögerung lassen sich in mehreren Stufen individuell einstellen. Damit erfüllt das Funkgerät die gesetzlichen Anforderungen zur Nutzung im Fahrzeug und bietet zugleich höchsten Bedienkomfort.

Umfangreiche Ausstattung und flexibler Einbau

Das AE 6390 eignet sich für den 12/24 Volt Betrieb und kann dank DIN-Einbaurahmen fest im Fahrzeug installiert werden. Neben dem Mikrofon mit Up/Down-Tasten gehören auch ein Montagebügel, ein Stromkabel, eine Mikrofonhalterung sowie Entriegelungsschlüssel zum Lieferumfang. Eine Buchse für einen externen Lautsprecher (3,5 mm Klinke) ist ebenfalls vorhanden.

Verfügbarkeit und Preis

Das CB-Funkgerät Albrecht AE 6390 ist ab sofort im Fachhandel und online erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 129,90 Euro.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: www.albrecht-midland.de

Über Albrecht & Alan Electronics:

Albrecht ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Unter Albrecht werden hochwertige Digital DAB+ und Internetradios mit passendem Zubehör wie beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher zusammengefasst. Die Traditionsmarke weist eine fast 40-jährige Expertise im Kommunikationsbereich auf und leistete von Anfang an Pionierarbeit in der Entwicklung und schrittweisen Optimierung der Radio- und Funktechnik. Ein breitgefächertes Programm an verschiedensten Modellen für unterschiedlichste Ansprüche, hohe Qualität, ausgezeichnetes Design sowie eine Vielzahl an Innovationen zeichnet die Produktreihe aus.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de

Pressekontakt:

Alan Electronics GmbH

Christine Albrecht

Tel.: +49 (0) 4154 / 849-144 E-Mail: presse@albrecht-midland.de