Rosenberger Hochfrequenztechnik stellt neue Expanded Beam Multifiber (EBM®) Steckverbinder für extreme Umgebungen vor

Zukunftssichere Verbindungen für anspruchsvolle Einsatzbereiche

Fridolfing, 7. Mai 2025 – Rosenberger Hochfrequenztechnik, einer der weltweit führenden Hersteller von Verbindungslösungen in der Hochfrequenz-, Fiberoptik- und Hochvolt-Technologie, präsentiert seine neuen Expanded Beam Multifiber (EBM®) Steckverbinder. Die innovativen Glasfaserlösungen kombinieren kompaktes Design mit hoher Faserdichte und setzen neue Maßstäbe für zuverlässige, langlebige und einfach zu handhabende Glasfaserverbindungen in herausforderndsten Umgebungen.

Hohe Faserdichte auf kleinstem Raum: 2 bis 12 Fasern pro Ferrule

EBM® Steckverbinder sind mit einer Ferrule ausgestattet, die bis zu 12 Singlemode- oder Multimode-Fasern aufnehmen kann. So lassen sich platzsparende und gewichtsoptimierte Mehrfaserverbindungen realisieren – ideal für moderne Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf und begrenztem Bauraum.

Robust, wartungsarm und für extreme Bedingungen konzipiert

EBM® Steckverbinder wurden speziell für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen entwickelt – wie extreme Temperaturen, starke Vibrationen, Schmutz, Feuchtigkeit und häufige Steckzyklen. Anders als bei herkömmlichen faseroptischen Steckverbindern sorgt die EBM®-Technologie mit Hilfe eines kollimierten Lichtstrahls für eine dauerhaft zuverlässige Verbindung bei minimalem Wartungsaufwand. Die kontaktlose Übertragung schützt die empfindlichen Faserendflächen vor Beschädigungen und senkt das Risiko von Signalverlusten durch Verunreinigung deutlich.

„In extremen Umgebungen ist eine zuverlässige Verbindung nicht nur wichtig – sie ist entscheidend“, sagt Marc Käumle, Executive Vice President bei Rosenberger. „Unsere EBM® Steckverbinder wurden speziell für solche Bedingungen entwickelt. Mit minimalem Wartungsaufwand und stabilen, leistungsfähigen Verbindungen unterstützen wir Kunden in Branchen wie Verteidigung, Energie, Transport und Industrieautomation dabei, ihren Betrieb sicherzustellen.“

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

Stabile Verbindung: zuverlässige, verlustarme Konnektivität

zuverlässige, verlustarme Konnektivität Plug-and-Play: schnelle, intuitive Installation ohne Schulungsaufwand

schnelle, intuitive Installation ohne Schulungsaufwand Geringer Wartungsaufwand: einfache Reinigung, kein Spezialwerkzeug erforderlich

einfache Reinigung, kein Spezialwerkzeug erforderlich Leicht und kompakt: platzsparendes Hochleistungsdesign

platzsparendes Hochleistungsdesign Hohe Widerstandsfähigkeit: ausgelegt für raue Bedingungen und 5.000 Steckzyklen

Innovative Technologie für härteste Herausforderungen

Die EBM®-Technologie basiert auf einer fortschrittlichen Optik, die den physischen Kontakt zwischen den Faserenden vermeidet und so den Verschleiß und das Kontaminationsrisiko minimiert. Eine Kollimationslinse erweitert und fokussiert den Lichtstrahl, um eine hohe Signalintegrität für Singlemode- und Multimode-Anwendungen zu gewährleisten – ideal für Anwendungen in rauen Umgebungen.

EBM(R) Produktportfolio im Überblick:

S-RMC Steckverbinder

Integrierte Expanded Beam Technologie in Industriesteckverbinder

Basierend auf dem bewährten Rosenberger RMC-Gehäuseschraubmechanismus für raue Umgebungen

Schutzart mindestens IP68

5.000 Steckzyklen

Vibrations-, Schock- und Korrosionsfestigkeit gemäß IEC 61300

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C

MIL 13 Connector

integrierte Expanded Beam Technologie in 38999 Größe #13 Gehäuse

Standard-Schraubmechanismus für raue Umgebungen

Schutzart mindestens IP68

5.000 Steckzyklen

Vibrations-, Schock- und Korrosionsfestigkeit nach IEC 61300

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C

Zukunftssichere Hochgeschwindigkeitsverbindungen

Mit der fortschreitenden Umstellung von Kupfer- auf Glasfaserlösungen steigt der Bedarf an robusten Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Die EBM® Steckverbinder von Rosenberger bieten zukunftssichere Konnektivität für sichere, leistungsstarke Netzwerke – beispielsweise in Radarsystemen, Offshore-Energieanlagen, Verteidigungskommunikation, Industrieautomation und im Transportwesen.

„Da sich die Industrie immer mehr in Richtung vernetzter, datengesteuerter Betriebsabläufe entwickelt, steigt auch der Bedarf an robusten Glasfaserlösungen“, ergänzt Marc Käumle. „Mit unseren EBM® Steckverbindern bieten wir nicht nur ein Produkt, sondern eine langfristige Konnektivitätslösung.“

Weitere Informationen:

https://www.rosenberger.com/ebm

Über Rosenberger

Rosenberger, ein weltweit renommierter Hersteller von Elektronik-Komponenten und -Systemen, steht für Spitzentechnologien, Entwicklungskompetenz und kompromisslose Qualität. Die Rosenberger-Gruppe mit Unternehmenszentrale in Deutschland ist weltweit mit Vertriebs- und Produktionsstandorten vertreten und bietet ein breites Spektrum an standardisierten und maßgeschneiderten Verbindungslösungen in Hochfrequenz-, High-Voltage- und Fiberoptik-Technologien.

Rosenberger gewährleistet die zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Energie in anspruchsvollsten Anwendungsfeldern. Führende Hightech-Unternehmen aus den Bereichen Mobilfunk und Telekommunikation, industrielle Messtechnik, Automobilelektronik, Medizin- und Industrieelektronik, Rechenzentren sowie Luft- und Raumfahrt vertrauen auf die Produkte von Rosenberger, die sich durch Präzision und höchste Zuverlässigkeit auszeichnen. Der Bereich CNC-Zerspanung fertigt Präzisionsteile für verschiedene Branchen, darunter die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, den Schiffbau sowie den klassischen Maschinen- und Anlagenbau.

Rosenberger ist seit der Unternehmensgründung 1958 in Familienbesitz und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter (m/w/d), die für Engagement, Innovationsstärke und Qualitätsbewusstsein in der Tradition eines Familienunternehmens stehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rosenberger.com

