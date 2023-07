ALEXA nimmt an CSD Berlin Pride Demonstration 2023 teil

Am 22. Juli zieht die 45. CSD Berlin Pride Demonstration durch Berlin und das ALEXA am Alexanderplatz nimmt zum ersten Mal live teil. Als Kooperations- und Sponsoringpartner des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg präsentiert sich das beliebte Shopping- und Freizeitcenter zusammen mit der Eigentümerin Union Investment bei dem Demonstrationszug, der um 12 Uhr an der Leipziger Straße startet. Das ALEXA-Team fährt mit auf dem CSD-Wagen mit der Nummer 26. Hier sorgen auch DJs für gute Stimmung entlang der Wegstrecke. Bei der Abschlussveranstaltung an der Straße des 17. Juni legen auf dem Truck ab 19 Uhr weitere DJs auf und laden zum Tanzen und Feiern ein. Die Veranstaltung endet gegen Mitternacht.

„Wir sind sehr stolz, dass das ALEXA an der diesjährigen CSD Berlin Pride Demonstration aktiv teilnimmt“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. „Für uns bei Sonae Sierra haben Diversität, Inklusion und Respekt für jeden einzelnen Menschen seit jeher Priorität in unserer Unternehmenskultur. Daher freuen wir uns besonders, die CSD Berlin Pride Demonstration zu unterstützen.“

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie unter www.alexacentre.com

Pressebüro ALEXA:

Birgit C. Neumann

B.C Neumann PR

Tel.: +49-0211-230 95 901

E-Mail: alexa@neumann-pr.de

Bildquelle: Fotografie Neuhaus für Sonae Sierra