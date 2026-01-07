Alexander Wild von HanseMerkur bietet den Schutz für Haustiere

Der Jahreswechsel ist für viele Haustierbesitzer ein Moment, an dem sie Ordnung in Versicherungen, Fixkosten und Vorsätze bringen. Dabei rückt auch die Frage in den Vordergrund, wie gut Hund oder Katze im Ernstfall medizinisch versorgt werden können, ohne dass eine einzige Rechnung das Monatsbudget sprengt. Tierarztkosten steigen seit Jahren deutlich, und Behandlungen, die früher eine Ausnahme waren, gehören heute zum Standard. Eine Tierkrankenversicherung ist deshalb für viele Halter längst mehr als ein „Nice-to-have“: Sie wird zum Bestandteil verantwortungsvoller Tierhaltung. Alexander Wild, Hauptvertreter der HanseMerkur und spezialisiert auf Tierversicherungen, beobachtet diese Entwicklung seit Langem und berät Tierhalter dabei, einen Schutz zu wählen, der zu Tier, Lebenssituation und finanziellem Rahmen passt.

Hundekrankenversicherung und Katzenkrankenversicherung: Wenn Notfälle teuer werden

Zum Jahresbeginn ist die Bereitschaft, neue Vorsorgeentscheidungen zu treffen, spürbar höher als in anderen Monaten. Viele möchten mit einem guten Gefühl ins neue Jahr starten – und dazu gehört auch die Gewissheit, bei Krankheit oder Unfall des Tieres rasch handeln zu können. Gerade in Notfällen zeigt sich, wie schnell Kosten entstehen. Eine komplizierte Operation, etwa nach einem Kreuzbandriss beim Hund oder einer akuten Bauchoperation bei der Katze, kann sich im vierstelligen Bereich bewegen. Auch Diagnostik wie Ultraschall, MRT oder spezielle Labortests erhöht die Summen erheblich. Wer dann abgesichert ist, trifft medizinische Entscheidungen aus Sorge um das Tier – nicht aus Sorge um das Konto.

GOT-Satz, Leistungen, Ausschlüsse: Worauf Tierhalter achten sollten

Was eine Tierkrankenversicherung leisten sollte, ist jedoch nicht bei allen Angeboten gleich. Manche Tarife wirken auf den ersten Blick günstig, lassen aber genau jene Leistungen aus, die im Ernstfall entscheidend sind. Alexander Wild rät deshalb, beim Abschluss nicht nur auf den Beitrag zu schauen, sondern auf die Details. Zentral ist zum Beispiel, bis zu welchem Satz der Gebührenordnung für Tierärzte, kurz GOT, erstattet wird. Tierärzte dürfen ihre Leistungen je nach Aufwand bis zum vierfachen Satz abrechnen; wer nur den einfachen oder zweifachen Satz versichert hat, bleibt sonst auf einem Teil der Kosten sitzen. Ebenso wichtig ist der Blick auf Ausschlüsse und Wartezeiten sowie darauf, ob häufige Erkrankungen oder rassetypische Beschwerden mitversichert sind. Gerade bei Hunden bestimmter Rassen oder bei älteren Tieren können hier erhebliche Unterschiede auftreten.

OP-Versicherung oder Vollschutz: Passgenaue Tarifwahl

HanseMerkur bietet in diesem Bereich unterschiedliche Varianten an, die in der Beratung zusammengestellt werden können. Für einige Halter geht es vor allem um eine OP-Versicherung, für andere um eine umfassende Absicherung inklusive Diagnostik, Medikamente und Vorsorgeleistungen. Wild betont, dass eine sinnvolle Lösung immer dort entsteht, wo Leistungsumfang und Lebensrealität zusammenpassen. Ein junger, sportlicher Hund bringt andere Risiken mit als eine ältere Wohnungskatze. Wer häufig reist oder im Alltag wenig Zeit hat, achtet wiederum stärker auf eine einfache Abwicklung und schnelle Erstattung. In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass eine persönliche Beratung hilft, diese Faktoren sauber einzuordnen und nicht erst im Schadensfall festzustellen, dass etwas Wichtiges fehlt.

Verantwortung für Haustiere: Gesellschaftlicher Wandel

Auffällig ist, dass der Wunsch nach Absicherung nicht nur mit steigenden Kosten zusammenhängt, sondern auch mit einem gesellschaftlichen Wandel. Haustiere werden in vielen Haushalten als Familienmitglieder wahrgenommen. Ihr Wohlergehen ist emotional eng an das Leben der Halter gekoppelt, und das Bedürfnis nach Sicherheit wächst. Wild beschreibt seine Motivation entsprechend klar: Tierhalter sollen im Ernstfall nicht abwägen müssen, ob eine Behandlung „noch leistbar“ ist. Stattdessen soll es möglich sein, auf Basis medizinischer Notwendigkeit zu entscheiden. Vertrauen entsteht dabei nicht allein durch Vertragsbedingungen, sondern oft durch Erreichbarkeit und greifbare Unterstützung, wenn Fragen auftauchen – denn ein Tier wird selten nur zu Bürozeiten krank.

Tierhalterhaftpflicht und neue Trends 2026

Neben klassischen Kranken- und OP-Versicherungen gewinnen zusätzliche Bausteine zunehmend an Bedeutung. Dazu zählt etwa eine Tierhalterhaftpflicht mit erweitertem Schutz, beispielsweise bei Vergiftungen durch ausgelegte Köder. Solche Risiken werden in vielen Städten stärker wahrgenommen als früher. Wild erwartet, dass sich dieser Trend 2026 fortsetzt und Tierhalter verstärkt nach modernen Kombinationslösungen suchen, die ihren Alltag realistisch abbilden. Versicherer reagieren darauf mit neuen Angeboten und verbesserten Servicewegen, etwa über schnellere Erstattungsprozesse oder erweiterte Beratungsmöglichkeiten.

Neujahr als guter Zeitpunkt für Tiergesundheit und Planung

Wer zum Jahreswechsel über den passenden Schutz nachdenkt, sollte sich nicht von Schlagworten oder Minimalbeiträgen leiten lassen, sondern prüfen, welche Leistungen im eigenen Alltag wirklich relevant sind. Der wichtigste Maßstab bleibt dabei die Frage: Reicht die Absicherung genau dann, wenn es ernst wird? Für viele Haustierbesitzer ist der Jahresbeginn der richtige Zeitpunkt, diese Entscheidung bewusst zu treffen – als Vorsorge, die dem Tier ebenso zugutekommt wie der eigenen finanziellen Planung.

Alexander Wild ist Hauptvertreter der HanseMerkur und auf Versicherungen für Haustiere spezialisiert. Mit Fokus auf Hunde- und Katzenkrankenversicherungen sowie ergänzende Absicherungen berät er Tierhalter individuell zu passenden Lösungen, die medizinische Versorgung, Kostenbewusstsein und Lebenssituation in Einklang bringen. Ziel seiner Arbeit ist eine verständliche, persönliche Beratung, die es ermöglicht, im Ernstfall Entscheidungen im Sinne des Tieres zu treffen – unabhängig von unerwarteten finanziellen Belastungen.

