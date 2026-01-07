Vermittlung Betreiber Boardinghaus: Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für die Vermittlung Betreiber Boardinghaus in Deutschland, Österreich & der Schweiz

Die professionelle Vermittlung von Boardinghaus-Betreibern zählt zu den zentralen Kernkompetenzen von Holger Ballwanz Immobilien.

Als spezialisierter Hotelmakler positioniert sich das Unternehmen erfolgreich als Ansprechpartner für die diskrete und zielgerichtete Betreibervermittlung im Boardinghaus-Segment in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Eigentümer, Investoren, Bauträger und Projektentwickler profitieren von umfassender Marktexpertise, einem belastbaren Netzwerk sowie individuell zugeschnittenen Lösungen für Boardinghaus-Immobilien. Holger Ballwanz Immobilien begleitet sowohl Bestandsobjekte als auch Neubauprojekte und Projektentwicklungen mit dem Ziel, nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Betreiberkonzepte zu realisieren.

Experten für Betreiber Boardinghaus in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien gilt als erfahrener Spezialist für die Vermittlung von Boardinghaus-Betreibern sowie für den Verkauf und die Verpachtung entsprechender Immobilien. Das Unternehmen ist auf diskrete Boardinghaustransaktionen in der DACH-Region spezialisiert und begleitet den gesamten Vermittlungsprozess – von der Analyse über die Betreiberansprache bis hin zum Vertragsabschluss.

Durch tiefgehende Marktkenntnisse und ein weitreichendes Netzwerk aus Boardinghaus- und Hotelbetreibern, Investoren sowie institutionellen Marktteilnehmern wird eine erfolgreiche und nachhaltige Betreibervermittlung sichergestellt.

Strukturierte Betreibervermittlung für Boardinghäuser

Im Rahmen der Vermittlung von Boardinghaus-Betreibern unterstützt Holger Ballwanz Immobilien Eigentümer, Investoren, Bauträger und Projektentwickler bei der optimalen Positionierung ihrer Immobilien. Ziel ist es, langfristig stabile Betreiberpartnerschaften zu schaffen, die den Anforderungen von Standort, Objekt und Zielgruppe gerecht werden.

Leistungen im Bereich Vermittlung Betreiber Boardinghaus

Zum Leistungsspektrum von Holger Ballwanz Immobilien gehören unter anderem:

– Diskrete und zielgerichtete Betreibervermittlung für Boardinghaus-Immobilien

– Analyse und Bewertung von Boardinghaus-Objekten aus Betreiber- und Nutzungsperspektive

– Strategische Positionierung von Boardinghäusern im regionalen, nationalen und internationalen Markt

– Zugang zu qualifizierten Boardinghaus-Betreibern, Hotelbetreibern und Investoren

– Begleitung des gesamten Betreibervermittlungs- und Vertragsprozesses bis zum erfolgreichen Abschluss

Warum Holger Ballwanz Immobilien?

Holger Ballwanz Immobilien steht für eine professionelle, strukturierte und vertrauliche Betreibervermittlung im Boardinghaus-Segment. Zu den entscheidenden Vorteilen zählen:

– Langjährige Erfahrung und fundierte Marktexpertise in der DACH-Region

– Ein starkes Betreiber- und Investoren-Netzwerk mit geprüften Marktteilnehmern

– Höchste Diskretion und Transaktionssicherheit

– Maßgeschneiderte Betreiberlösungen für Eigentümer, Investoren, Bauträger und Projektentwickler

Zielgruppen

Das Angebot richtet sich insbesondere an:

– Eigentümer von Boardinghaus-Immobilien

– Investoren im Bereich Boardinghaus und Serviced Apartments

– Boardinghaus- und Hotelbetreiber

– Institutionelle und private Immobilieninvestoren

– Bauträger und Projektentwickler von Boardinghaus-Konzepten

Holger Ballwanz: Hotelinvestor und Spezialmakler für Hotelimmobilien

Holger Ballwanz vereint die Rollen des Hotelinvestors und spezialisierten Hotelmaklers. Mit der Hotel Investments AG agiert er als aktiver Investor für Hotel- und Boardinghaus-Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Fokus liegt auf nachhaltigen Investments, langfristiger Wertentwicklung und strategischer Positionierung am Hotelmarkt.

Parallel dazu begleitet Holger Ballwanz Immobilien als spezialisierter Hotelmakler diskrete Off-Market-Transaktionen für Kunden und Partner der REBA IMMOBILIEN AG. Das Leistungsspektrum umfasst Hotelankauf, Hotelverkauf, Betreibervermittlung, Betreibersuche sowie die Begleitung von Hotel- und Boardinghaus-Projektentwicklungen. Damit verbindet Holger Ballwanz Investmentkompetenz und Maklerexpertise zu einem ganzheitlichen Ansatz im Hotelimmobilienmarkt.

Hintergrundinformationen

– Hotelinvestor: Aktiver Ausbau des eigenen Hotel- und Boardinghaus-Portfolios sowie von Joint-Venture-Strukturen über die Hotel Investments AG

– Hotelmakler: Diskrete Off-Market-Transaktionen und Vermittlung Betreiber Boardinghaus in der DACH-Region

– Fokus: Hotelankauf, Hotelverkauf, Hotelverpachtung und Verwaltung von Hotelportfolios

Gesuchte Objekte

– Boardinghaus-Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

– Stadthotels in Großstädten

– Betreiberfreie Objekte

– Ankauf oder Pacht

Aktivitätsfokus

– Erwerb oder Pacht von Hotel- und Boardinghaus-Immobilien

– Verwaltung und Optimierung bestehender Hotels und Boardinghäuser

– Kooperation mit Hotel- und Boardinghaus-Betreibern

Angebotseinreichung & Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien ist ein auf Hotel- und Boardinghaus-Immobilien spezialisierter Immobilienmakler mit Fokus auf diskrete Off-Market-Transaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Hotel- und Boardinghaus-Betreibern sowie auf den An- und Verkauf und die Verpachtung von Hotel-, Serviced-Apartments- und Boardinghaus-Immobilien ausgerichtet.

Mit umfassender Marktexpertise und einem etablierten Netzwerk aus Hotel- und Boardinghaus-Betreibern, Investoren, institutionellen Marktteilnehmern sowie Bauträgern und Projektentwicklern begleitet Holger Ballwanz Immobilien Eigentümer und Investoren entlang des gesamten Transaktionsprozesses – von der strategischen Positionierung der Immobilie bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss.

Holger Ballwanz Immobilien steht für höchste Diskretion, professionelle Strukturierung und maßgeschneiderte Lösungen im Hotel- und Hospitality-Immobilienmarkt der DACH-Region.

Holger Ballwanz Immobilien und die Hotel Investments AG prüfen Angebote aus den Bereichen Hotelankauf, Pacht und Übernahme bestehender Mietverträge. Angebote können durch Eigentümer, Hotelbetreiber, Bauträger und Projektentwickler eingereicht werden.

Kontakt zu Holger Ballwanz Immobilien: Vermittlung Betreiber Boardinghaus Deutschland, Österreich & Schweiz

www.ballwanz.immobilien

www.hotelmakler.com

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.