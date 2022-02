Algen-Tees bei Lerbs & Hagedorn

Sortenvielfalt bringt Abwechslung in die Tasse

Das Teekontor Lerbs & Hagedorn aus Bremen bietet in seinem reichhaltigen Teesortiment auch trendige und viel nachgefragte Algentees an. Finden Sie Ihren Lieblingsalgentee bequem von zu Hause aus in unserem Online-Shop. Lerbs & Hagedorn Algentees sind Kompositionen aus Kräuter- und Früchtetees, Rotbusch- oder Grüntees mit unterschiedlichen Algenarten wie Chlorella, Spirulina oder Wakame.

Ob frisch oder als Tee, Algen gelten mit ihren fabelhaften Eigenschaften als Superfood.

Das Teekontor Lerbs & Hagedorn aus Bremen bietet in seinem reichhaltigen Teesortiment auch trendige und viel nachgefragte Algentees an. Algen entfalten ihre Wirkung am besten in Form von Tees oder Gewürzen. Da Deutschland zu den jodärmsten Regionen Europas gehört, können die sehr jodhaltigen Algen hier für einen gewissen Ausgleich sorgen. Sie sollten allerdings nicht zu viel davon zu sich nehmen. Algen enthalten zudem wertvolle Mineralstoffe und Spurenelemente, die den Stoffwechsel unterstützen und beim Ausscheiden der Stoffwechsel-Endprodukte hilfreich sind. Aus diesem Grund werden Algenprodukte seit langem zur Gesunderhaltung genutzt.

AlLGENTEES sind wohlschmeckende Durstlöscher und können außerdem leichte Hungergefühle unterdrücken. Aus diesem Grund empfehlen sie sich besonders zur Unterstützung einer Fasten- oder Abnehmkur.

Lerbs & Hagedorn Algentees sind Kompositionen aus Kräuter- und Früchtetees, Rotbusch- oder Grüntees mit unterschiedlichen Algenarten wie Chlorella, Spirulina oder Wakame.

CHLORELLA-Algen sind kleine grüne, kugelige Einzeller. Besonders gut soll ihre entgiftende Wirkung sein. Nach neueren Erkenntnissen sind sie eine der wenigen pflanzlichen Vitamin-B12-Quellen, deren Vitamin B12 auch tatsächlich vom Körper verwertet werden kann. Bei veganer Ernährung sind sie daher eine wichtige Quelle für Eisen, Magnesium, Calzium, Phosphor, Zink und Mangan.

Die blaugrüne SPIRULINA ist ein mehrzelliger Organismus und streng betrachtet ein Cyanobakterium. Spirulina-Algen enthalten alle essentiellen Aminosäuren, Beta-Carotin – eine Vorstufe des Vitamin A -, B-Vitamine und Vitamin E, sowie hohe Anteile Calcium, Eisen und Magnesium.

WAKAME ist eine jodhaltige Braunalge und hat unter den Algen den höchsten Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. In der asiatischen Küche werden Suppen und Salate daraus hergestellt. Dem Inhaltsstoff Fucoidan werden eine vorbeugende Wirkung gegen Krebs und eine erhöhte Fettverbrennung nachgesagt.

Das Familienunternehmen Lerbs & Hagedorn e,Kfr. mit Sitz in Bremen ist Betreiber des Online Tee-Shops unter lerbs-hagedorn.de. Das Sortiment besteht aus mehr als 2000 Teesorten, die hauptsächlich in Großpackungen angeboten werden. Großes Augenmerk wird auf die Qualität gelegt. Die Bio-Tees entsprechen allerhöchsten ökologischen und sozialen Standards. Das reichhaltige Sortiment reicht von 250g bis 5kg Einheiten. Auch Großmengen stellen für das Handelshaus keine Hürde dar.

