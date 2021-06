All-in-One Kundenkommunikation für virtuelle Events

Kostenloser Livestream am 01. Juli um 15 Uhr

Am 01. Juli findet im Rahmen der DiMarEx, der virtuellen Digitalen Marketing Messe, die Veranstaltung “All-in-One-Online- Kundenkommunikationslösung für virtuelle Events und Showrooms” statt. Das Event beginnt ab 15 Uhr und ist kostenfrei als Livestream auf der Website der DiMarEx verfügbar.

Mit der Entwicklung des Internets und der damit verbundenen Digitalisierung setzen nicht nur große Unternehmen, sondern vermehrt auch Spezialanbieter und kleinere Traditionsgeschäfte vermehrt auf online Verkaufs- und Beratungskanäle. Insbesondere Anbieter von hochpreisigen, beratungsintensiven Produkten stehen jedoch vermehrt vor der Herausforderung, ihre Daseinsberechtigung nicht zu verlieren und verpassen eine große Geschäftschance, wenn sie nicht über die richtigen Werkzeuge verfügen, um auch ihr Onlinepublikum persönlich zu beraten und Produkte live zu demonstrieren zum Beispiel auf virtuellen Messeständen oder in virtuellen Showrooms.

In der Veranstaltung zeigt Philipp Rutz, der Gründer und Geschäftsführer von Okomo, auf, wie Unternehmen die eigenen Online-Verkaufskanäle attraktiv, sicher und persönlich gestalten können und dadurch Verkäufe steigern und Kosten senken können. Damit kann ein Online-Verkaufserlebnis so gut wie vor Ort, oder gar besser, gestaltet werden!

Weiter Informationen zum Event oder der Digitalen Marketing Messe DiMarEx finden Sie im unter https://dimarex.de.

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

Kontakt

EXPO-IP GmbH

Martin Schulz

Robert-Bosch-Str. 7

64293 Darmstadt

06151-8002181

info@expo-ip.com

http://www.expo-ip.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.