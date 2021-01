All-in-One RFID Label mit vielen Personalisierungs-Optionen

Unsere Adhesive Labels zeichnen sich durch eine Varietät an Einsatzmöglichkeiten aus. Um individuellen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, haben wir verschiedene Formen und Abmessungen entwickelt. Wir bieten die RFID Label als rundes, quadratisches oder rechteckiges RFID Etikett an. Des Weiteren bieten wir die RFID Etiketten einzeln an oder liefern diese auf einer Rolle.

Weitere Personalisierungsoptionen

Wir codieren die RFID Etiketten mit Ihren gewünschten Daten, wie Seriennummern oder Produktcodes. Die weiße obere Beschichtung kann mit individuellen Aufdrucken versehen werden. Wir bieten den 4C-Offsetdruck für Ihr Logo, individuelle Bezeichnungen, oder Barcodes an. Auf Wunsch verpacken wir die RFID Etiketten nach gewünschter Sortierung.

Verschiedene IC Typen für HF ISO Standards

AVAILABLE ICs HF: 13.56 MHz

NXP MIFARE Ultralight®

NXP MIFARE Ultralight® C

NXP MIFARE Ultralight® Nano

NXP MIFARE® Plus S / X

NXP MIFARE S50

NXP NTAG213

NXP NTAG215

NXP NTAG216

NXP I-Code SLI

NXP I-Code SLI-X

NXP I-Code SLI-DNA

Anwendungsbeispiel: Produktkennzeichnung in Handel 2.0

Die Digitalisierung des Handels hat in den letzten 10 Jahren enorm Zuwachs gefunden. Der Einsatz von smarten RFID Mobile Computer erleichtert das Ein- und Abscannen von Waren und Gütern in den Regalen von Handelsmärkten. Wir bieten eine große Auswahl an RFID Mobile Computer in unserem Produktportfolio an. Der Einsatz unserer Adhesive Labels ist optimal für die Produktkennzeichnung im Handel geeignet. Die schmutzabweisende und robuste Oberfläche ist beständig gegen Flüssigkeiten oder Schmutz. Eine Anbringung an metallischen Produkten ist durch die optional erhältliche On-Metal Version möglich. Die RFID Etiketten sind mit Produktdaten beschreibbar und bedruckbar. Sie sind individuell personalisierbar je nach Produktart- und -gruppe. Unterschiedliche Produktformen und -größen werden durch unsere verschiedenen Formen und Abmessungen abgedeckt.

iDTRONIC Professional RFID ist einer der führenden Hersteller und Entwickler hochwertiger RFID Hardware Produkte für den RFID Markt. Produkte von iDTRONIC garantieren eine schnelle und sichere Identifikation beweglicher und unbeweglicher Güter.

Angeboten werden Geräte für alle gängigen RFID Standards und die Frequenzen UHF:865 – 928 MHz, HF | NFC | DESFire | LEGIC:13.56MHz oder LF:125 und 134.2kHz.

Das Produktportfolio passt perfekt zu den Bedürfnissen von System-Integratoren innerhalb von IoT und Industrie 4.0 Umgebungen:

– Industrie (Produktion, Supply Chain, Lagermanagement)

– Medizintechnik (Medizinische Geräte, Krankenhäuser, Labore)

– Mobile RFID Lösungen (RFID Handhelds)

– IoT Umgebungen in Unternehmen oder Handel

– Anspruchsvolle Umgebungen (Bergbau, Offshore, Baustellen)

iDTRONIC Professional RFID bietet:

– Industrielle RFID Systeme bestehend aus RFID Lese- und Schreibgeräten sowie RFID Antennen

– RFID Handheld Computer mit integrierten RFID und Barcode Scannern

– Embedded RFID OEM Module und Leser

– RFID Reader und Datensammler

– Spezielle RFID Tags

Dank eines starken, technischen Teams für Entwicklung und Unterstützung, sind wir in der Lage hochwertige RFID Hardware Produkte -Geräte zu entwickeln und anzubieten, welche unseren Kunden folgendes garantieren:

– Hohe-Leistungsfähigkeit

– Zuverlässige Qualität

– Schnelle Produkteinführungszeit

– Exzellenter Wert

– Innovatives Design

– Kundenspezifische Anpassungen

Wir sind in Ludwigshafen ansässig, nahe des internationalen Frankfurter Flughafens. Damit sind wir leicht auch für unsere internationalen Kunden erreichbar.

