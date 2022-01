AllCloud ist erneut Leader im Bereich Data Analytics und Machine Learning im Bericht “ISG Provider Lens™ AWS – Ecosystem Partners Germany 2021”

AllCloud wird in dem Bericht im Bereich IoT zudem als Rising Star eingestuft

Berlin, 20.01.2022 – AllCloud, ein weltweit aktiver Anbieter von Professional Services und AWS Premier Consulting Partner, ist in der Kategorie Data Analytics und Machine Learning des Berichts “ISG Provider Lens™ AWS – Ecosystem Partners Germany 2021” als Leader ausgezeichnet worden. AllCloud erhält die Auszeichnung aufgrund seiner zahlreichen AWS Competencies, der Breite seines Servicespektrums, dem starken Wachstum und seiner starken Partnerschaft mit AWS. Zudem wird AllCloud in dem Bericht als Rising Star im Bereich IoT benannt.

“Wir freuen uns über die Auszeichnung durch ISG”, sagt Dr. Carsten Riggelsen, VP Data & Analytics, EMEA bei AllCloud. “Dank unserer umfassenden Erfahrung in verschiedenen Bereichen können wir die gesamte Bandbreite der Kundenanforderungen erfüllen – sei es Data Analytics, AWS, Salesforce, Snowflake oder IoT. Die diesjährige ISG Provider Lens zeigt, dass wir unseren Kunden einen attraktiven Mehrwert bieten und maßgeblich zur Erreichung ihrer Geschäftsziele beitragen können.”

Der Bericht von ISG informiert über die Leistungen von 52 Anbietern in den sechs Bereichen AWS Managed Services, AWS SAP Workloads, AWS Data Analytics and Machine Learning, AWS Internet of Things (IoT) Services, AWS Migration Services and AWS Consulting Services. AllCloud ist Leader im Bereich Data Analytics und Machine Learning. AllCloud hat sein Angebot kontinuierlich erweitert und mit der Übernahme des US-amerikanischen Data-Analytics-Unternehmens Integress im vergangenen Jahr seine Präsenz in diesem Bereich ausgebaut.

Die digitale Transformation von Unternehmen bringt große Datenmengen mit sich. Immer mehr Unternehmen wollen diese Daten verarbeiten, um Einblicke zu gewinnen und ihren Kunden ein nahtloses Erlebnis zu bieten. Sie setzen deshalb zunehmend auf Data Analytics, Machine Learning und auf die umfassenden Angebote der Public Cloud. Doch die Transformation zum datengetriebenen Unternehmen und die Integration der bestehenden Infrastruktur zur Datenhaltung mit der Public Cloud ist ein komplexer Prozess, für den Spezialisten erforderlich sind. Viele Unternehmen sind allerdings vom Fachkräftemangel betroffen und können ihren Bedarf an Experten nicht auf dem Arbeitsmarkt decken. Sie greifen daher auf einen Partner wie AllCloud zurück, der Data Analytics und Machine Learning sowie Integration und Service Management erwiesenermaßen beherrscht.

Als AWS Premier Consulting Partner und zertifizierter Managed Services Partner seit 2008 verfügt AllCloud über insgesamt sechs AWS Competencies und hat erfolgreich über 3.000 Cloud Deployments durchgeführt. Kunden sind unter anderem das deutsche Valtech Mobility, Harel Insurance and Finance, Check Point Software, EyeControl und VOK DAMS. AllCloud bietet eine breite Palette von Professional und Managed Services an, die von Cloud-Migration, SaaS Enablement, IT-Security und Compliance bis hin zu DevOps, KI/ML, Data und Analytics reichen.

AllCloud ist Rising Star im IoT Bereich

Angesichts des Wachstumsfokus und des umfassenden Angebots an AWS-IoT-Lösungen wird AllCloud von ISG zudem als Rising Star im IoT-Bereich in Deutschland benannt. Als Rising Star werden Unternehmen mit einem “vielversprechenden Portfolio” und “hohem Zukunftspotenzial” nach ISG-Definition im jeweiligen Bereich eingestuft. AllCloud nutzt unter anderem Amazon Monitron zur Analyse von Sensordaten von Maschinen in Produktionsanlagen und Amazon Lookout for Equipment, das eine vorausschauende Wartung ermöglicht. Die Funktion Lookout for Vision umfasst die Qualitätssicherung in der Produktion.

Das IoT ist aufgrund seiner vielfältigen Vorteile zu einem unverzichtbaren Bestandteil der digitalen Transformation eines Unternehmens geworden. Ein wesentlicher Aspekt ist die höhere betriebliche Effizienz, die durch die kontinuierliche Vernetzung erreicht wird. Für die Umsetzung sind leistungsstarke Lösungen wie die hoch skalierbaren AWS IoT-Lösungen erforderlich. Die Bereitstellung und das Management von IoT-Ökosystemen und Managed-Connectivity-Lösungen für IoT-fähige Geschäftsabläufe erfordern allerdings – wie Data Analytics, Machine Learning und Management der Public Cloud – Spezialwissen und Erfahrung mit umfangreichen und branchenübergreifenden Fulfillment-Fähigkeiten. Auch in diesen Bereichen herrscht Fachkräftemangel, weswegen Unternehmen auf Partner wie AllCloud zurückgreifen.

Der Bericht “ISG Provider Lens™ AWS – Ecosystem Partners Germany 2021” steht hier zum Download zur Verfügung: https://allcloud.io/de/go/isg-report-2022/

AllCloud ist ein weltweit aktiver Anbieter von Professional Services und Managed Services, der Unternehmen mit Tools für das Cloud Enablement und die Cloud Transformation unterstützt. Durch eine einzigartige Kombination aus Expertise und Agilität beschleunigt AllCloud das Potenzial von Cloud-Innovationen und hilft Unternehmen, den Wert der Cloud-Technologie voll auszuschöpfen.

Als AWS Premier Consulting Partner, Salesforce Platinum Partner und Snowflake Select Partner hilft AllCloud seinen Kunden, Front- und Backoffice miteinander zu verbinden, indem ein neues Betriebsmodell aufgebaut wird, das es ihnen ermöglicht, die Vorteile von Cloud-Technologie, Daten und Analysen zu nutzen. AllCloud wird durch ein robustes Ökosystem von Technologiepartnern, bewährten Methoden und gut dokumentierten Best Practices unterstützt. Auf diese Weise können Kunden bei jedem Meilenstein auf dem Weg zur Cloud-First-Position in einer sicheren Umgebung operative Spitzenleistungen in der Cloud erzielen.

Mit über 13 Jahren Erfahrung und einem Portfolio von Tausenden von erfolgreichen Cloud-Implementierungen betreut AllCloud Kunden auf der ganzen Welt. AllCloud hat Niederlassungen in Israel, Europa und Nordamerika. www.allcloud.io

