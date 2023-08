allcop konsolidiert Marken

Die allcop Farbbild-Service GmbH & Co. KG gibt mit Freude bekannt, dass sie ihre Markenstruktur weiterentwickelt, um ihren Kunden ein noch klareres Spektrum an digitalen Lösungen zu bieten. Im Rahmen der Konsolidierung firmiert die Foto Online Service GmbH bereits seit wenigen Monaten unter dem Namen allcopTECH GmbH. Die Eigenmarke FotoPremio wird zu allcopSTORE GmbH.

allcopTECH – Komplexe Softwarelösungen für die Fotobranche

Die Foto Online Service GmbH, ein bewährter Anbieter maßgeschneiderter Lösungen für Print und Foto, geht mit neuer Energie und gestärkter Position in die Zukunft. Als allcopTECH GmbH werden die Kernkompetenzen in der Entwicklung von Desktop Software und Online-Systeme weiterhin gezielt ausgebaut, um Kundenwünsche noch besser zu erfüllen. Seit über 15 Jahren steht das Unternehmen für innovative und qualitativ hochwertige Lösungen. Dies wird auch unter der neuen Marke fortgeführt.

„Die Umfirmierung der Foto Online Service zur allcopTECH GmbH markiert einen bedeutenden Schritt in unserer Entwicklung und unserem einheitlichen Markenbild“, sagt Monika Sommerfeld, geschäftsführende Gesellschafterin bei allcop. „Unsere Kunden profitieren weiterhin von maßgeschneiderten Lösungen, die mit den Leistungen des Fotolabors der allcop Farbbild-Service noch stärker verschmelzen.“

allcopSTORE – Vielfalt für unvergessliche Fotoprodukte

Die bisherige Eigenmarke Foto Premio inklusive der ebenfalls umbenannten Filiale allcopSTORE Lindenberg wird primär Schaufenster für technische Lösungen und Produkteshop für Mitarbeiter und regionale allcop Fans. Bestandskunden können unter dem neuen Namen weiterhin das breite Spektrum an Fotoprodukten der allcop beziehen.

Für die B2B Partner, dem Hauptgeschäftsfeld der allcop, bedeutet dies, dass sie von dem im allcopSTORE und den in den entsprechenden Bestellapplikationen verprobten Lösungen, getestete Produkte und gelernten Prozessen profitieren.

Darüber hinaus ist allcop die regionale Präsenz und die Herkunft aus dem Allgäu wichtig und zeigt somit auch im Endkundenkontakt die allcop Signatur in allen Bereichen.

Stärkung der Marken und Synergien für eine erfolgreiche Zukunft

Die Konsolidierung der Marken unter allcopTECH GmbH und allcopSTORE GmbH verdeutlicht das Bestreben von allcop, seine Position als zuverlässiger Anbieter für maßgeschneiderte Lösungen und hochwertiger Fotoprodukte weiter zu stärken. Die Zusammenführung der Marken schafft Synergien und ermöglicht eine noch effizientere Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen, was zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit und einer gesteigerten Innovationskraft führen wird.

allcop konsolidiert Marken

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

