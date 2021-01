Allergie beim Hund? – was hilft kurzfristig?

Antiallergische Hundedecke – antibakteriell ausgerüstet

Für Allergiker Hunde empfehlen wir die antiallergische Hundedecke. Sie ist noch zusätzlich antibakteriell ausgerüstet. Flöhe, Milben und Bakterien können sich nicht festsetzen.

Ausschließlich ausgesuchte, langlebige Materialien werden für jede antiallergische Hundedecke verarbeitet, damit diese unseren Hunden hohen Liege- und Schlafkomfort sowie Schutz vor Milben und Flöhen bieten.

Immer mehr unserer Hunde leiden an Allergien. Man schätzt, dass etwa 30% der Hunde bereits an Allergien leiden. Umso wichtiger wird ein hygienischer und sauberer Schlafplatz. Am besten, man entscheidet sich für antiallergische Kissen, Decken und einen antiallergischen Schlafplatz.

Anforderungen

Antiallergische Hundematten oder Hundematratzen sollten zumindest eine geschlossene Oberfläche besitzen, auf der sich kein Schmutz, kein Ungeziefer (z.B. Milben) und Bakterien festsetzen können. Diese Produkte sollten zusätzlich leicht zu säubern sein, da diese regelmäßig gereinigt werden müssen. Normale Hundedecken dürfen für Hunde mit Allergien nicht verwendet werden, da sich hier die Erreger einnisten.

Antibakterielle Hundedecken

Sofern zusätzlich Hundedecken verwendet werden, sollte man auf antibakterielle Hundedecken zurückgreifen. DoggyBed Anti-Haar Hundedecken, antiallergische Hundedecken oder eine Kuscheldecke im Lamm Design, aus Erfahrung bestens für Hunde geeignet.

Die Firma DoggyBed bietet Ihnen hochwertige, antiallergische XXL-Hundematten-Hundematratzen, die unter Berücksichtigung der aktuellen Kenntnisse aus der Tiermedizin in Deutschland hergestellt werden und einen hohen Liege- und Schlafkomfort bieten.

Für unsere antibakteriellen Hundedecken verwenden wir antibakteriell beschichtete Stoffe, die speziell für uns hergestellt werden.

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundedecken. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf – auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.

Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.

Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

