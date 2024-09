Alles im grünen Bereich mit SPEZ

Die traumhafte Schweizer Landschaft ist sprichwörtlich – und der Nordosten des Landes bildet keine Ausnahme. Vom Zürichsee bis ins historische St. Gallen erstrecken sich spektakuläre Bergketten, grüne Gärten und historische Baumbestände. Doch ein langfristig gesunder Fortbestand aller Pflanzen, die Sicherheit von Menschen erfordern professionelle Schutzkonzepte. Morsche Äste bergen Verletzungsrisiken, ohne Präventivmassnahmen wuchert Unkraut, ökologisch durchdachte Neuanpflanzungen bieten Kleintieren relevante Lebensräume. Vielseitige Aufgabenfelder – deren komplette Bearbeitung dennoch aus einer Hand erfolgen kann. Schnell, zuverlässig und mit höchster Expertise nimmt sich SPEZ von der Baumpflege bis zum Kranfällen jedem Anliegen an. In Gemeinschaftsprojekten mit Gewerben, bei Tätigkeiten für Kommunen oder Privatkundenaufträgen.

Bäume in Gefahr

Über 500 Millionen Bäume wachsen in Schweizer Wäldern. Doch Klimawandel und Krankheitserreger bedrohen ihre Gesundheit. Angegriffene oder abgestorbene Bäume erhöhen ihrerseits die Verletzungsgefahr von Menschen. Sind Stand- oder Bruchsicherheit beeinträchtigt, sollten Experten daher den Baum fällen. Eine Aufgabe, die die Branchenspezialisten von SPEZ selbst bei komplexen Spezialfällungen oder Baustellenrodungen zuverlässig und präzise ausführen. Mit ihrer hochqualitativen technischen Ausrüstung erreichen sie selbst schwer zugängliche Stellen an Gebäuden oder in Gewerbegebieten. Dank ihrer langjährigen Erfahrung und Kränen von bis zu 30 Metern Reichweite sind sie auch für industrielle Vorhaben die passenden Ansprechpartner. So garantieren sie effiziente Ausführungen und höchste Kundenzufriedenheit bei allen Aufträgen.

Baumpflege durch SPEZ

Dabei umfasst der SPEZ-Komplettservice weit mehr als das reine Baumfällen. Er reicht von detaillierten Lageanalysen und erforderlichen Bewilligungsanträgen bis zum fachgerechten Abtransport gefällter Bäume oder Hecken. Und selbst die anschliessende Kontrolle ihrer eigenen Arbeit beendet noch nicht ihre Projekte. Es folgen Besprechungen über künftige Nutzungsoptionen des ehemaligen Baumstandortes und bei Bedarf die Übernahme weiterer vereinbarter Tätigkeiten.

Eine mögliche Zukunft nach einer Wurzelstockentfernung liegt in der Neubepflanzung des Areals. Durch ökologisch durchdachte Anpflanzungen entstehen zukunftsorientierte Naturschutzflächen. Ihren Erhalt gewährleistet SPEZ mit einer nachhaltigen, auf individuelle Kundenwünsche abgestimmten Baumpflege. Bei Bedarf erstellen die Spezialisten in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnerbetrieben auch Baumgutachten.

Schließlich ermöglichen Spezialausrüstungen für Böschungen oder Ökomäher für grosse Wiesenflächen auch ein fachgerechtes Grünflächenmanagement. Welche Anforderungen ihnen auch gestellt werden: Die routinierten Unternehmer bieten massgeschneiderte Lösungen für alle individuelle Anliegen. Von Zürich bis St. Gallen haben sie ihre Qualitäten bereits in erfolgreichen Projekten bewiesen. Sie überzeugen mit Motivation, Kompetenz und Flexibilität, transparentem Rundumservice und einer zuverlässigen, langfristigen Zusammenarbeit. Ob kommunale Einrichtung, Unternehmen oder Privatperson: Rund um die Pflege und das Fällen von Bäumen ist die SPEZ AG der ideale Ansprechpartner.

SPEZ AG ist ein dynamisches Unternehmen, das sich durch Engagement, Fachkompetenz und Kundennähe auszeichnet. Wir bieten effiziente Lösungen in der Gartenbau- und Kommunalbranche, gepaart mit schneller Auftragsabwicklung und persönlicher Beratung. Unser Team bringt Leidenschaft für effiziente Maschinen im Einsatz für Mensch und Umwelt. Wir pflegen die Natur für Sie als unseren Kunden und gewährleisten zudem Sicherheit für alle.

Bildquelle: @ Jan Müller