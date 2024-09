Neuer Panasonic Auto Setting Feeder: Nächster Schritt in Richtung autonome SMT-Produktion

Der Panasonic Auto Setting Feeder ist ein Durchbruch in der automatisierten Komponentenzufuhr mit automatischem Lademechanismus: Er verbessert die Arbeitseffizienz, indem er den Arbeitsaufwand und die Verlustrate reduziert sowie gleichzeitig die täglichen Abläufe in der Fertigung optimiert.

München, DE. 3. September 2024 – Panasonic Factory Solutions hat heute seinen neuen Auto Setting Feeder (ASF) vorgestellt und damit einen wichtigen Schritt in Richtung autonome SMT-Produktion gemacht. Das automatische Einstellen und Beladen sind zentrale Aspekte bei der Automatisierung der Teilezuführung im Produktionsprozess. Die ASF-Technologie von Panasonic ist eine Branchenneuheit: Sie automatisiert das Einstellen und Beladen, wodurch sich die Bestückungszeit enorm verkürzt und kein menschliches Eingreifen mehr erforderlich ist. Des weiteren ermöglicht die neue Zuführtechnik ein Vorbereiten der nächsten Rolle auf den Feeder and der Maschine im laufenden Betrieb zu jeder Zeit und steigert die Flexibilität der auszuführenden Aufgaben in der Fertigung enorm.

Die Komponenten lassen sich reibungslos in die Produktionslinie einfügen. Es sind keine spezifischen Kenntnisse bei Fertigungsmitarbeitern erforderlich, um die alte Komponentenrolle durch Spleißen oder mit Bändern und Klammern physisch mit der neuen Rolle zu verbinden. Die Zuführgeschwindigkeit und -präzision werden erheblich erhöht, indem pro Arbeitsgang bis zu 60 Sekunden eingespart werden.

Automatisierte Materialversorgung

Der ASF zieht das Abdeckband automatisch ab, um oberflächenmontierte Bauteile mit einer Breite von 4 mm bis 104 mm zuzuführen. Anschließend führt die Ladeeinheit automatisch das nächste Band zu und füllt nach Bedarf auf. Dadurch können Kunden die Betriebszeit durch eine vorausschauende Wartungsplanung aufrechterhalten, den Arbeitsaufwand und die Verlustrate reduzieren sowie die Bestückungs- und Auslastungsraten erhöhen.

Der ASF ist Teil der neuesten Panasonic NPM G-Serie und kompatibel mit früheren NPM- und X-Serien. Die NPM G-Serie ist eine integrierte Reihe von SMT-Produktionssystemen (Surface Mounted Technology). Diese sind so konzipiert, dass sie durch kontinuierliche, autonome Updates in Echtzeit auf Angebots- und Nachfrageänderungen der Kunden reagieren. Auf diese Weise tragen sie dazu bei, die autonome Fertigung Wirklichkeit werden zu lassen.

Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und automatisierter Produktion zur Verbesserung von Prozessen umfasst die G-Serie den Auto Setting Feeder, den NPM-GP/L Schablonendrucker und die Bestückungsmaschine NPM-GH. So können Kunden individuelle, flexible, effiziente und wirtschaftliche Produktionslinien einrichten.

Stefan Hauck, Head of Marketing bei Panasonic Factory Solutions, sagt: „Unsere Technologien zur Fabrikautomatisierung helfen unseren Kunden, einen bedeutenden Schritt in Richtung 24-Stunden-Fertigung zu machen. Da die Herausforderungen in der Lieferkette nach wie vor ein Problem für Unternehmen auf der ganzen Welt darstellen, müssen Fließbänder zu jeder Tageszeit auf kurzfristige Veränderungen reagieren. Der ASF ist ein Game-Changer, denn er ermöglicht es unseren Kunden, die Effizienz zu steigern, das Spleißen zu stoppen und die Produktion am Laufen zu halten.“

Hinweis an die Redaktion: Weitere Informationen zu Panasonic ASF finden Sie unter: Auto Setting Feeder | Panasonic Connect sowie im Video M oving towards the Autonomous Factory: Automated Parts Supply (youtube.com). Gerne bieten wir Ihnen ergänzend ein Interview ab dem 10. September an – melden Sie sich hierfür unter panasonic@finkfuchs.de an.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen).

Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation. Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Der Geschäftsbereich Mobile Solutions hilft mobilen Mitarbeitern, die Produktivität mit seinem Angebot an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Business-Tablets und Handhelds zu verbessern.

– Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von hochhellen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays; und Broadcast & ProAV bietet Smart Live Production Lösungen aus einem End-to-End-Portfolio, bestehend aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Roboterlösungen, die für die Live-Event-Erfassung weit verbreitet sind. Sportproduktion, Fernsehen und xR-Studios.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

