Tape-basierter Objektspeicher mit Mandantenfähigkeit: Neue Partnerschaft von PoINT und Auwau

Siegen/Kopenhagen. Mit ihrer neuen Partnerschaft stellen Auwau und PoINT ihre gemeinsame Lösung für Speicherdienstanbieter vor. Die Kombination der beiden Produkte Cloutility und PoINT Archival Gateway ermöglicht es Providern, Tape-basierten Objektspeicher „as a service“ anzubieten, dessen Nutzer- und Berechtigungsverwaltung vollständig auf Kundenseite liegt.

Damit Kunden von Cloud-Speicherdiensten die Nutzer- und Berechtigungsverwaltung selbst bewerkstelligen können, müssen Service Provider ein entsprechendes User Interface zur Verfügung stellen. Das dänische Unternehmen Auwau bietet dafür den Webdienst Cloutility an, der flexible und sichere Mandantenfähigkeit bereitstellt: In einer hierarchischen Struktur organisieren Cloud-Anbieter sowie ggf. deren Reseller und Kunden Speicher, Repositories und Berechtigungen für Abteilungen und Nutzer.

Die Zusammenarbeit mit PoINT ermöglicht nun die Integration der S3-to-Tape Lösung PoINT Archival Gateway in diese User-Verwaltung. Die nutzerfreundliche Integration einer Tape-Speicherklasse wird dadurch erheblich vereinfacht. Cloud Provider können also eine kosteneffiziente Glacier-Speicherklasse anbieten, auf der ihre Kunden als Mandanten über das Cloutility Interface selbst Nutzer und Buckets anlegen und Berechtigungen festlegen. Mit Cloutility ist es außerdem möglich, auf Abonnement-Basis die Abrechnungen für alle Mandanten zu automatisieren.

„Wir freuen uns über diese wichtige strategische Partnerschaft“, so Thomas Bak, CEO von Auwau. „Mit Cloutility und PoINT können Cloud Provider ihr S3 Angebot entscheidend erweitern, und ihren Kunden gleichzeitig ein Höchstmaß an Flexibilität anbieten.“

PoINT Software & Systems GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von Software-Produkten zur Speicherung, Verwaltung und Archivierung von Daten. Unsere Storage & Data Management Lösungen bieten eine einfache und effiziente Einbindung unterschiedlicher Speichertechnologien und -systeme unter Berücksichtigung der unternehmerischen Anforderungen. PoINT Produkte ermöglichen eine optimierte Nutzung von Speichersystemen und die Reduzierung von Kosten und Problemen, verursacht durch Datenwachstum. Die Software-Lösungen erfüllen Compliance- und Archivierungsanforderungen und bieten Unabhängigkeit von Speichertechnologien und Anbietern.

