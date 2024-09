Darum entscheiden sich junge Frauen für eine Sugardaddy Beziehung

Was motiviert junge Frauen deutlich ältere Männer kennenzulernen und was versprechen sich die sogenannten Sugardaddys von dieser besonderen Beziehungsform? Wie hoch sollen die Zuwendungen von einem solventen Gönner ausfallen? Die Sugardating Website getasugar.de hat dazu ihre Mitglieder befragt. Das Ergebnis zeigt, dass der finanzielle Aspekt in dieser Beziehungsform für viele Frauen zwar wichtig ist, aber durchaus andere Beweggründe eine Rolle spielen. Aus welcher Motivation sich Frauen auf einer Sugardaddy Website anmelden, ändert sich der Umfrage zufolge signifikant mit zunehmendem Alter.

-Auswertungen der Website getasugar.de ergaben, dass der Altersunterschied zwischen Sugardaddys und Sugarbabes im Schnitt 18 Jahre beträgt, wenn es zu Chats zwischen Mitgliedern kommt.

-Die meisten Frauen sind auf einer Sugardaddy Plattform angemeldet, weil sie sich Zuwendungen in Form von Taschengeld versprechen oder weil sie auf der Suche nach einem erfolgreichen, finanziell unabhängigen Partner sind.

-Frauen unter 27 Jahren nennen viel häufiger finanzielle Aspekte als Beweggrund für diese Beziehungsform als Frauen über 27 Jahre. Für letztere überwiegen primär partnerschaftliche Aspekte und beruflicher Erfolg des Mannes.

-Mehr als ein Drittel der befragten Männer ist bereit, eine Frau mit über 1.000 EUR im Monat direkt oder indirekt zu unterstützen. Knapp die Hälfte der Frauen erwartet dies auch von einem Sugardaddy, die Mehrheit freut sich jedoch schon über Aufmerksamkeiten, die unter 1.000 EUR liegen.

Was ist eine Sugardaddy Beziehung?

Bei einer Sugardaddy Beziehung handelt es sich um ein Arrangement zwischen einer zumeist jungen Frau, dem sogenannten Sugarbabe, und einem älteren, oft finanziell gut aufgestellten Mann, dem Sugardaddy. In der Regel hat die individuelle Freiheit bei beiden Partnern einen hohen Stellenwert. Dennoch ist die Beziehung zwischen Sugarbabe und Sugardaddy klassischerweise mittel- oder sogar langfristig ausgelegt. Die Ausprägung kann dabei von regelmäßigen, unverbindlichen Treffen bis hin zur Eheschließung reichen. Intimitäten sind häufig, aber nicht zwangsweise, Bestandteil einer Sugardaddy Beziehung.

Altersunterschied zwischen Sugardaddy und Sugarbabe

Während der durchschnittliche Sugardaddy auf dem Sugardating Portal getasugar.de 52 Jahre alt ist, liegt das Durchschnittsalter der angemeldeten Frauen bei 27 Jahren. Es ergibt sich ein Altersunterschied von 25 Jahren zwischen beiden Geschlechtern auf der Plattform. Eine Auswertung der Chats ergab, dass sich der Altersunterschied zwischen den Geschlechtern reduziert, wenn es zu einer Kontaktaufnahme kommt. In diesem Fall sind die Frauen im Schnitt nur noch 18 Jahre jünger als ihre potentiellen Sugardaddys.

Taschengeld und der Wunsch nach einem erfolgreichen Partner motiviert junge Frauen einen Sugardaddy zu suchen

Was sind die Beweggründe junger Frauen, aktiv nach einem Sugardaddy zu suchen? Die Mehrheit der befragten Sugarbabes (58 Prozent) nannte die Aussicht auf ein Taschengeld als Hauptgrund für die Anmeldung auf einem Sugardaddy Portal. 40 Prozent der Frauen verfolgen das Ziel einen erfolgreichen Partner zu finden. An dritter Stelle (31 Prozent) wird von den Frauen die Anziehungskraft von erfolgreichen Männern genannt. Auffällig an den Ergebnissen ist, dass jüngere Frauen wesentlich mehr Wert auf Zuwendungen in Form von Taschengeld oder Geschenke legen als Frauen über 27 Jahren. Für letztere wiederum hat die Suche nach einem erfolgreichen Partner einen höheren Stellenwert. Auf der Suche nach einer Vater-Figur oder einem Mentor ist nur eine Minderheit der befragten Frauen auf dem Sugardating Portal.

Erwartungshaltung: Was muss ein Sugardaddy in die Frau an seiner Seite investieren?

Mit einer Sugardaddy Beziehung geht in der Regel auch die Erwartung einher, dass die Frau in dieser speziellen Form der Partnerschaft von den finanziellen Möglichkeiten des Mannes profitiert. Dies kann indirekt durch gemeinsame Reisen oder Einladungen in Restaurants, Clubs und Bars geschehen. Formen der direkten Unterstützung können beispielsweise das Übernehmen der Wohnungsmiete, Geschenke oder Taschengeld sein.

Knapp die Hälfte der Frauen (46 Prozent), die einen Sugardaddy suchen, erwarten von ihrem Gönner Zuwendungen im Wert von 500 bis 1.000 EUR. Lediglich 18 Prozent haben die Erwartungshaltung, dass ihnen monatlich 5.000 EUR und mehr an der Seite eines Sugardaddys zur Verfügung stehen. Betrachtet man die Aussagen der befragten Männer, ist die Höhe der Unterstützungsbereitschaft annähernd deckend mit der Erwartungshaltung der Sugarbabes. Mehr als die Hälfte der Sugardaddys (61 Prozent) kann sich vorstellen eine Frau mit monatlich bis zu 1.000 EUR zu unterstützen. 31 Prozent der Männer würden sogar darüber hinausgehen und sich mit bis zu 5.000 EUR monatlich spendabel zeigen. Nahezu jeder Zehnte (9 Prozent) ist sogar bereit direkt oder indirekt mehr als 5.000 EUR in die Frau an seiner Seite zu investieren.

Informationen zur Sugardaddy Studie

-Art der Studie: Umfrage unter getasugar.de Mitgliedern 2024

-Methode: Online Befragung

-Teilnehmer: Angemeldete Sugarbabes und Sugardaddys über 18 Jahren

-Region: Deutschland, Österreich, Schweiz

-Fallzahl: 684 Sugarbabes und 541 Sugardaddys

-Erhebungszeitraum Mai bis Juli 2024

Diagramme und Studienergebnisse in Tabellenform:

Diagramme zu den aufgeführten Ergebnissen sowie die Studienergebnisse im Detail finden Sie unter dieser URL im Dokument „Sugardaddy Studie 2024“: https://getasugar.de/presse

Die lovely vibes GmbH mit Firmensitz in Hamburg betreibt themenspezifische Online-Communitys. Mit getasugar hat lovely vibes eine Dating Plattform geschaffen, die sich speziell an erfolgreiche, lebenserfahrene Männer und Frauen, die genau diese Erfahrung schätzen, richtet.

