Allianz Angestelltenvertrieb Frankfurt als Eckpfeiler des Erfolgs

Das Leben kann manchmal riskant sein, gut ist es dann, entsprechend schlau vorgesorgt zu haben. Als Unternehmen ihre Kunden zu versichern, ist die Schlüsselfunktion der Allianz Versicherungs AG. Dabei wird nicht nur die traditionelle Versicherungsvermittlung angeboten; es gilt der Grundsatz: Vorbeugen ist besser als Heilen. Ganz gleich, ob Familienschutz, Kfz-Haftpflicht oder eine maßgeschneiderte Absicherung für das eigene Unternehmen, die Allianz ist für ihre Kunden da.

Traditionelle Werte, moderne Lösungen und neue Perspektiven machen die Firmenphilosophie einmalig. Dementsprechend wird ein Umfeld geschaffen, in dem jeder seine Ziele verwirklichen und sein Bestes geben kann. Die dynamische Entwicklung und das Engagement aller Mitarbeiter bieten auch Neueinsteigern die Möglichkeit, viel zu lernen und dabei gleichzeitig einen neuen Karrierepfad einzuschlagen, der zu Ihrer Lebensauffassung passt.

Die angebotenen Arbeitsmöglichkeiten sind von hoher Flexibilität, einem guten Einkommen und großartigen Chancen geprägt. Sollte das für Sie nach einer Art Herausforderung klingen, dann würden wir uns freuen Sie kennenlernen. Unabhängig davon, ob Sie ein erfahrener Versicherungsmakler sind oder als Quereinsteiger erst am Anfang Ihrer Karriere stehen, der Allianz Angestelltenvertrieb Frankfurt ist ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die unser Team verstärken.

Da sich die Verhaltensweisen und Erwartungen von Versicherungsnehmern geändert haben, entwickeln sich unabhängige Vermittler immer weiter, um sowohl Kunden als auch Geschäftspartner besser zu bedienen. Das Coronavirus hat den Arbeitsmarkt fast über Nacht verändert. Der globale Ausbruch hat die Wirtschaft und die Arbeitsplatzsicherheit ernsthaft beeinträchtigt. Der Angestelltenvertrieb der Allianz hat darauf flexibel reagiert und bietet vielen Mitarbeitern die Arbeit im Homeoffice an. In den kommenden Jahren wollen wir zu einer noch erfolgreicheren und sichereren Zukunft der Allianz Gruppe beitragen.

Dafür werden proaktive Selbststarter gesucht, die an innovativen Versicherungsprojekten arbeiten möchten. Menschen, die positive Auswirkungen auf unsere Mandanten haben. Der Allianz Angestelltenvertrieb in Frankfurt bietet Ihnen die Freiheit, sich in einem leistungsorientierten und zukunftsweisenden Umfeld zu entfalten.

Die Allianz bietet über 83 Millionen Kunden in mehr als 70 Ländern ein breites Spektrum an Versicherungsprodukten, Finanzdienstleistungen und Services. Die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG ist der starke Vertriebsarm der Allianz Deutschland AG. Über 19 Millionen Kunden werden deutschlandweit von ihr mit Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten beraten, betreut und versorgt.

Kontakt

Allianz Angestelltenvertrieb Frankfurt

Christoph Metternich

Theodor-Stern-Kai 1

60596 Frankfurt am Main

015209049358

christoph.metternich@allianz.de

https://www.allianz-vertrieb.de/av-frankfurt

Bildquelle: Allianz Versicherungs AG