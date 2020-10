Unternehmenskommunikation in der Krise?

Ganz im Gegenteil – Videoproduktionen boomen!

Dresden – Die Corona-Krise fordert Unternehmen enorm heraus. Durch den Wegfall der internationalen Großevents und Fachmessen fehlt einer ganzen Branche plötzlich die Möglichkeit, den eigenen Kunden neue Innovationen und Produkte persönlich vorzustellen und dafür zu werben. “Vor allem die Kommunikation von Mittelständischen Unternehmen, die mit anderen mittelständischen Unternehmen auf solchen Events füreinander werben, liegt plötzlich komplett auf Eis!” sagt Franziska Weisser aus der Marketingabteilung der IMA Dresden Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH. “Wir haben uns daher für einen neuen Imagefilm entschieden, der unser komplettes Leistungsportfolio abdeckt. Ihn nutzen wir jetzt zur weiteren Kommunikation mit unseren Auftraggebern weltweit. Das Schöne an so einem Film ist, dass wir ihn sehr vielfältig und über viele Jahre hinweg einsetzten können.” Vor allem auf der Business-Social-Media-Plattform Linked-In kommt der Film zum Einsatz und wird dort Partnern und Auftraggebern gezeigt und beworben.

Damit liegt die IMA Dresden im Trend dieser Wochen. “Wir erleben eine unwahrscheinliche Nachfrage nach unseren Angeboten. Schon unmittelbar im Lockdown haben sich modern ausgerichtete Unternehmen bei uns gemeldet und die Möglichkeiten mit uns erörtert.” sagt Fabian Schmidt, Geschäftsführer der Filmproduktionsfirma DIE FILMAGENTUR.

Der neue Film zeigt dabei mit starken Bildern, moderner Inszenierung und vielen Animationen die vielen neuen Digitalisierungsangebote der IMA Dresden. “Bei der Gestaltung des Films war es mir wichtig, so wenige statische Kameraeinstellungen wie nötig zu zeigen. Bei der IMA Dresden ist alles in Bewegung: die Teile, die Versuchsstände und natürlich die Mitarbeiter. Das wollte ich in der Inszenierung zum Ausdruck bringen.” sagt Alexander Schulz, der zweite Geschäftsführer der DIE FILMAGENTUR.

DIE FILMAGENTUR ist eine Videoproduktionsfirma, die Bewegtbild für Unternehmen, Behörden, Ministerien und NGOs erstellt. Dabei kümmert sie sich um die Konzeption, den Filmdreh, Filmschnitt und Vertonung der Filme. DIE FILMAGENTUR wurde 2006 gegründet und hat seitdem über 700 Filme produziert.

