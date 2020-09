Allianz Angestelltenvertrieb Hamburg auf der Suche nach neuen Gesichtern

Nach Monaten der Krise kommt es häufig zu Gefährdungen von Jobs. Nicht so aber bei der Allianz Versicherungs AG, die trotz momentanen Turbulenzen stetig weiter wächst. Sind Sie auf der Suche nach einem neuen Job, in dem Sie sich beruflich entfalten können? Dann sind Sie bei der Allianz genau richtig, denn aufgrund des immerwährende Wachstum steigen auch die offenen Positionen weiterhin. Die Allianz ist in vielen Bundesländern auf der Suche nach neuen Gesichtern. 2019 wurde der Angestelltenvertrieb bundesweit ausgeweitet und öffnet so immer weitere Stellen.

Der Angestelltenvertrieb mit Sitz in Hamburg ist gerade auf der Suche nach zielstrebigen Personen, die nach neuen Herausforderungen streben. Es werden motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Vollzeitanstellungen wie auch nebenberufliche Arbeitsverhältnisse gesucht. Die Allianz arbeitet stets daran das Unternehmen weiter aufzubauen und Kunden und Kundinnen auf vollste Zufriedenheit zu beraten und zu betreuen. Dabei wird auf zukunftsorientierte Arbeit, die ein starkes Team von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen beansprucht, besonders hohen Wert gelegt.

Bei dem Allianz Angestelltenvertrieb Hamburg wird selbstverständlich nicht nur lediglich ein sicherer Job geboten. Darüber hinaus wird Ihnen ein attraktives Gehalt sowie flexible Arbeitszeiten geboten. Die Allianz ist dafür bekannt sehr gute Karrieremöglichkeiten und Optionen zur Weiterentwicklung bereitstellen zu können. Außerdem ist es auch wichtig, gerade während der momentan anhaltenden globalen Situation, besonderes Augenmerk auf die Ortsflexibilität zu legen.

Während der Arbeitsmarkt starken Fluktuationen ausgesetzt ist und zahlreiche Jobs in Gefahr geraten, kann der Angestelltenvertrieb der Allianz durch flexible Strukturen und agiles Management weiterhin stabile Jobs anbieten. Deshalb ist die Allianz stets auch der Suche nach neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die das Unternehmen auf seinem Weg begleitet.

Die Allianz bietet über 83 Millionen Kunden in mehr als 70 Ländern ein breites Spektrum an Versicherungsprodukten, Finanzdienstleistungen und Services. Die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG ist der starke Vertriebsarm der Allianz Deutschland AG. Über 19 Millionen Kunden werden deutschlandweit von ihr mit Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten beraten, betreut und versorgt.

Kontakt

Allianz Angestelltenvertrieb Hamburg

Tobias Mücke

Kapstadtring 2

22297 Hamburg

016092337242

tobias.muecke@allianz.de

https://www.allianz-vertrieb.de/av-hamburg

Bildquelle: Allianz Versicherungs AG