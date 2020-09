DigitalPakt Schule – Beantragung Fördermittel für Technik

Wie die dringend benötigten Fördermittel aus dem DigitalPakt beantragt werden, stellt viele Schulen vor eine Herausforderung.

Leider läuft die nachhaltige Digitalisierung an Schulen bisher nicht wie gewünscht an. Fördergelder werden in den meisten Bundesländern nur zum Bruchteil abgerufen. An Geld fehlt es nicht. Worin liegt das Problem?

Frankfurt, de 26.09.2020 – Nach Einigung zwischen Bund und Länder über ein gigantisches Förderbudget in Höhe von 5 Milliarden Euro, verspricht der Online-Fachhändler Tabius.de neben einem 30-tägigen Zahlungsziel, einer kostenlosen Beratung eine dauerhafte Rabattierung der Produktpreise für Schulen.

Zwischenzeitlich sind mehr als zwölf Monate vergangen und die Resonanz der Anfragen bewegt sich auf einem konstant niedrigen Niveau. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie und Etablierung des “Homeschoolings” sollte das Bewusstsein einer Digitalisierung an Schulen geschärft sein – Fehlanzeige.

Andre Baumgarten, Geschäftsführer von Tabius.de erklärt: “Wir stehen im regelmäßigen Austausch mit Schulen aus der gesamten Bundesrepublik, beraten und erarbeiten gemeinsam passende Konzepte. Dabei fallen uns immer wieder fehlende Ideen, mangelhaftes technisches Verständnis, sowie Hemmung vor der Beantragung über das BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) auf. Oft genügt es unsere Ansprechpartner beim Antragsprozess an die Hand zu nehmen oder Angebote zu erstellen.”

Die digitale Aufrüstung, insbesondere im Hinblick auf Homeschooling, muss schnellstmöglich umgesetzt werden, damit Schülerinnen und Schüler nachhaltig digitale Bildung erfahren. Dabei spielt neben einer performanten Netzwerk-Infrastruktur für das Abrufen von Schulunterlagen, Schulungen der Lehrer, eine Ausrüstung von Lehrern und Schülern mit Tablets und Laptops eine wichtige Rolle.

“Der Ende-zu-Ende Prozess muss stimmen”, so Andre Baumgarten, Inhaber von Tabius. Damit ist die gesamte datentechnische Prozesskette von Datenhaltung, Datenübertragung bis hin zur Darstellung auf den Endgeräten gemeint. Sobald ein Bindeglied fehlt, ergibt die Umsetzung nur ein halbfertiges Bild.

Wie diese Prozesskette aufgebaut wird und welche Besonderheiten bei der Beantragung von Fördermitteln zu beachten sind, erklärt das BMBF in einem Kurzvideo – wer eine Unterstützung in Konzept, Antrag & Co benötigt, findet auf einer Spezialseite des Technik Onlinehändler Tabius.de Antworten auf diverse Fragen, sowie eine kostenlose Beratungshotline. https://www.tabius.de/info/digitalpakt-schule-it-konditionen.html

Tabius zählt zu den aufstrebenden Online-Versandhändlern für Hardware, Software, Heim- und Unterhaltungselektronik. Der Versand von über 200.000 Technik-Produkten an Privat- und Businesskunden erfolgt schnell und zuverlässig über etablierte Partner wie DHL, UPS und DPD. Ab 250EUR Einkaufswert entfallen die Versandkosten für jede Bestellung – egal wie groß das Produkt oder wie viele Produkte Sie bestellen.

Nach Gründung im Jahr 2014 vertreibt Tabius zunächst unter dem Markennamen “Tabius” ausschließlich Tablet-PCs . Wenige Monate später zählen weitere Technik Produkte aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik zum Sortiment und zahlhafte Partnerschaften zu Herstellern werden etabliert.

Seit dem ersten Quartal 2017 erhalten Geschäftskunden eine kostenlose Expresslieferung zum nächsten Werktag und Tabius eröffnet seinen zweiten Standort in Mitteldeutschland. Bereits jetzt gehören zahlreiche Kunden aus dem öffentlichen Sektor zum festen Segment und Tabius weitet das Zahlungsziel auf Rechnung für öffentliche- und Geschäftskunden aus. Ab sofort wird ein Zahlungsziel von 30 Tagen gewährt.

Im Jahr 2019 wurde Tabius von GoYellow und anderen Bewertungsportalen wie Google und Shoptvote mit durchgehend erstklassigen 5-Sterne Bewertungen nominiert. Tabius hat seine gesetzten Ziele für Service, Produkt- und Lieferqualität erreicht.

