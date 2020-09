Neue Jobs im Allianz Angestelltenvertrieb Köln

Mehr Nähe am Kunden soll der Allianz Angestelltenvertrieb Köln zukünftig bringen. Durch ein entsprechend konzipiertes Modell soll auf diese Weise die Beratungsleistung – aber auch die Beratungseffizienz – gesteigert werden können, verspricht sich die Versicherungsgesellschaft. Teamwork und nachhaltige Beratungstätigkeit sind die zwei Schlagworte, die den Angestelltenvertrieb zukünftig beschreiben sollen.

Je Region wird es auch zukünftig die entsprechenden Regionalen Verantwortlichen bzw. Ansprechpartner geben. Und die sind mit teils 100 Haupt und mehreren Tausend nebenberuflichen Vertretern gut vernetzte Ansprechpartner in allen Finanz- und Versicherungsfragen in der Privatwirtschaft. Der Angestelltenvertrieb soll innerhalb der Allianz zu einem großen, interessanten und informativen Geschäftszweig werden. Dabei nutzt der Versicherungskonzern seine bestehenden Netzwerke zu Kooperationspartnern und sein Potential an Versicherungs-Sachexperten.

Das wirklich neue am Allianz Angestelltenvertrieb Köln ist sein innovativer Umgang im Kontakt mit den Kunden, aber auch der Ansatz, den das Unternehmen bei seinen Beratern einsetzt. Denn die sollen gefordert, aber auch gefördert werden. Nur so sei es möglich, auch zukünftig die optimalen Beratungsleistungen für die Kunden anbieten zu können. Team-Arbeit statt Einzelkämpfer: die Devise im Unternehmen ist klar und soll die Mitarbeiter auch weiterhin auf einem hohen Motivationslevel halten. Und das nicht nur in Köln, sondern auch im angrenzenden Großraum des Rheinlandes.

Für den jeweiligen Mitarbeiter im Einzelnen bedeutet diese Teamarbeit, das jeder seinen Stärken entsprechend für die Kunden da ist. Die Kundenbetreuung und Arbeit am bzw. mit dem Kunden erfolgt somit gemeinschaftlich. Die Honorierung geht an das Team und wird hier anteilig ausgeschüttet. Damit sind auch nebenberufliche Vertreter und Kooperationspartner besser vernetzt und können die bestmögliche Beratung liefern, da sie die bestmögliche Unterstützung erhalten.

Erfahrene Bank- und Versicherungsberater können somit haupt- als auch nebenberuflich das Team verstärken. Die Unterstützung kann dabei sowohl das Recruiting von neuen Mitarbeitern, Arbeiten im Innen- als auch im Außendienst umfassen. Was genau der Allianz Angestelltenvertrieb Köln sucht? – In unserer Stellenanzeige finden sich weiterführende Informationen. Der nebenberufliche Einstieg kann über die jeweiligen Gebietsleiter erfolgen. Die anvisierten Aufgabenbereiche werden im persönlichen Gespräch thematisiert.

Die Allianz bietet über 83 Millionen Kunden in mehr als 70 Ländern ein breites Spektrum an Versicherungsprodukten, Finanzdienstleistungen und Services. Die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG ist der starke Vertriebsarm der Allianz Deutschland AG. Über 19 Millionen Kunden werden deutschlandweit von ihr mit Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten beraten, betreut und versorgt.

Kontakt

Allianz Angestelltenvertrieb Köln

Anna Klassen

Kaiser-Wilhelm-Ring 31-41

50672 Köln

01713071083

anna.klassen@allianz.de

https://www.allianz-vertrieb.de/av-koeln

Bildquelle: Allianz Versicherungs AG