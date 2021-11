Partnerschaft zwischen Allseated und Matterport setzt neue Maßstäbe im Bereich 3D-Technologie für die Eventbranche

Allseated geht eine strategische Partnerschaft mit Matterport ein, um realitätsgetreue 3D-Technologie für die breite Masse zugänglich zu machen. Virtuelle Rundgänge in dreidimensionalen digitalen Zwillingen von Locations, Hotels, sowie Messe- und Kongresszentren werden um die Möglichkeit von digitaler Veranstaltungsplanung und flexiblen Bestuhlungsvarianten erweitert.

Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran und virtuelle Welten werden ein dauerhafter Bestandteil von Events und der MICE-Industrie sein. Allseated und Matterport schließen sich zusammen, um die 3D-Technologie für Millionen von Nutzern zugänglich zu machen. Allseated, der führende Anbieter von Hybrid-Events und zweifacher Gewinner der Event Technology Awards für Best Virtual Eventplattform und Best New Technology Product in London, gibt heute seine strategische Partnerschaft mit Matterport bekannt, einem Unternehmen, das mit Hilfe modernster 3D-Technologie reale Raumerlebnisse in die virtuelle Welt bringt.

Matterport ist das führende Unternehmen für Raumdaten, das sich auf die Digitalisierung und Indexierung der Offline-Welt konzentriert. Die All-in-One-3D-Datenplattform von Matterport ermöglicht es jedem Nutzer, jeden Raum in einen präzisen und immersiven digitalen Zwilling zu verwandeln, der zum Entwerfen, Bauen, Betreiben, Bewerben und Verstehen genutzt werden kann. “Wir nutzen Matterport schon seit langem und sind von ihrem Angebot so begeistert, dass es nur Sinn machte, unsere Beziehung in eine formelle Beziehung umzuwandeln”, sagte Sandy Hammer, Co-Founder und CMO von Allseated. “Da wir ein Virtual-Reality-Produkt für Veranstaltungslocations auf Basis von 360° Matterport-Bildern entwickelt haben, die direkt in unsere Plattform einfließen, war es eine natürliche Entscheidung, die beiden Technologien miteinander zu verschmelzen und ein gemeinsames Produkt schneller als je zuvor auf den Markt zu bringen.”

Die neue Realität für Locations ist, dass sie einen Weg finden müssen, um Veranstaltungen aus der Ferne zu verkaufen und zu planen. Auch wenn persönliche Treffen wieder an Bedeutung gewinnen, erwarten die Kunden inzwischen virtuelle Touren durch den Veranstaltungsort. Die Lösung für diese Erwartungshaltung ist das Produkt VISION von Allseated, welches eine dynamische und maßstabsgetreue Layout- und Raumplanung innerhalb eines Matterport-Modells bietet. “Allseated VISION hat uns die Möglichkeit gegeben, Kunden virtuell in unseren Veranstaltungsraum zu bringen, egal wo auf der Welt sie sich befinden. Diese leistungsstarke Technologie war einfach zu implementieren und hat sich bereits als wertvolles Verkaufsinstrument für unsere Veranstaltungslocation erwiesen.” – erklärt Michael Stavros, Partner und Direktor für Biz-Dev bei M Culinary Concepts.

“Die Partnerschaft unserer Produkte wird die Customer Experience, die beiden Unternehmen so am Herzen liegt, weiter verbessern”, sagte Yaron Lipshitz, CEO von Allseated. “Wir setzen unser Engagement für Innovationen fort und konzentrieren uns weiterhin darauf, der Veranstaltungsbranche die bestmöglichen Tools und Technologien zur Verfügung zu stellen. Diese Partnerschaft wird uns dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen, während wir unseren Kunden, die beste virtuelle und hybride Erfahrung bieten.”

Die flexible und modulare Funktionalität von Allseated ermöglichte es, Räume zu verändern und neu zu gestalten, um Kunden mit unvergleichlicher Geschwindigkeit und Effektivität entgegenzukommen. Mit Allseated VISION können online Meetings direkt in der Location durchgeführt und die Räume virtuell begangen, individuell ausgestattet und verkauft werden. ohne dass irgendjemand verreisen muss, was heutzutage von enormer Bedeutung ist. Weitere Informationen unter: https://allseated.de

Allseated revolutioniert durch cloudbasierte Eventplanung die Zusammenarbeit zwischen Location, Dienstleister, Planer und Veranstalter. Virtuelle Site-Inspections und die Zusammenarbeit auf einer Plattform sparen Ressourcen und schaffen Synergien in der Eventplanung. Online-Meetings können direkt in der Location durchgeführt und die Veranstaltungsräume virtuell begangen, individuell mit Bestuhlungsvarianten ausgestattet und virtuell über Allseated verkauft werden. Mit Allseated EXVO können seit Neuestem sogar virtuelle Events im digitalen Zwilling der Location stattfinden. Im amerikanischen Markt ist Allseated bereits eine etablierte Plattform mit über 250.000 maßstabsgetreuen Grundrissen und einer Community von 100.000 Nutzern und mehr als 30.000 gelisteten Locations.

Weitere Informationen unter: Allseated GmbH

Firmenkontakt

Allseated GmbH

Sabine Reise

Suitbertusstraße 123

40223 Düsseldorf

+49 211 78171750

germany@allseated.com

https://allseated.de

Pressekontakt

Allseated GmbH

Miriam Hageböck

Suitbertusstraße 123

40223 Düsseldorf

+49 211 78171758

miriam@allseated.com

https://allseated.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.