Amolaris: Ihr Private SPA Hideaway in Südtirol

Ankommen. Loslassen. Wieder bei sich sein.

Es gibt Orte, die man besucht.

Und es gibt Orte, die man spürt.

Mit der Wiedereröffnung des Amolaris Garden Lodges & Guesthouse beginnt genau so ein Moment.

Ein Rückzugsort, der nicht laut ist.

Sondern ruhig. Echt. Und genau deshalb besonders.

Jetzt Wiedereröffnung sichern:

https://www.amolaris.com/

Wiedereröffnung Frühjahr 2026 – Ihr Hideaway wartet

Das Amolaris öffnet wieder seine Türen – bereit für eine neue Saison voller Ruhe, Privatsphäre und bewusster Zeit.

Wiedereröffnung: Frühjahr 2026

Nur wenige Lodges & Suiten für maximale Privatsphäre

Private SPA Lodges mit eigenem Garten, Sauna & Whirlpool

Hier geht es nicht um mehr.

Sondern um genau das Richtige.

Ihr Rückzugsort: Private SPA Lodges & stilvolle Suiten

Im Amolaris entscheiden Sie selbst, wie Ihr Urlaub aussieht.

Private SPA Lodges:

Eigener Garten

Whirlpool & Sauna

Absolute Privatsphäre

Rückzug ohne Kompromisse

Apartment Suiten:

Lichtdurchflutete Räume

Teilweise mit Sauna oder Infrarot

Reduziertes, stilvolles Design

Ein Ort für alle, die Ruhe nicht suchen müssen – sondern sie hier einfach finden.

Frühlingserwachen Angebot: 5=4 genießen

Zur Wiedereröffnung erwartet Sie ein besonderes Angebot:

Frühlingserwachen 5=4

5 Nächte bleiben, nur 4 bezahlen

Zeitraum: 31.03. – 08.05.2026

ab 840 EUR pro Person

Jetzt Angebot sichern:

https://www.amolaris.com/

Morgenmomente, die bleiben

Der Tag beginnt leise.

Im Atrium.

Oder draußen am Wasser.

Ein Frühstück, das nicht nur satt macht – sondern berührt.

Mit ausgewählten Produkten, liebevoll zubereitet.

Kein Lärm. Kein Müssen.

Nur Zeit.

Natur, die wirkt

Naturbadeteich mit Bergblick

Indoorpool & ruhige Rückzugsorte

Wander- und Bikeerlebnisse direkt vor der Tür

Südtirol Guest Pass inklusive

Der Vinschgau zeigt sich im Frühling von seiner schönsten Seite:

Apfelblüte, Sonne und Weite.

Warum jetzt buchen?

Wiedereröffnung – begrenzte Verfügbarkeit

Hohe Nachfrage nach Private SPA Lodges

Exklusive Angebote zum Saisonstart

Perfekt für Paare & Zweisamkeit

Jetzt Ihren Rückzugsort sichern:

https://www.amolaris.com/

In den Amolaris Garden Luxus Lodges im Vinschgau verschmilzt luxuriöses Wohnen mit der stillen Kraft der Südtiroler Natur. Umgeben von Apfelgärten, Bergen und Sonnenlicht finden Sie hier einen Ort, an dem Zeit keine Rolle spielt – nur das Jetzt. Spüren Sie, wie sich Ruhe und Geborgenheit ausbreiten, sobald Sie ankommen. Jeder Augenblick ist eine Einladung, sich fallen zu lassen – in das sanfte Grün des Gartens, das warme Wasser Ihres Private Spas und das Gefühl, endlich ganz bei sich zu sein.

Firmenkontakt

Amolaris Garden Lodges & Guesthouse

Katharina Kaserer

Schanzenstr 31

39021 Goldrain

39 0473 74 20 57



https://www.amolaris.com

Pressekontakt

Frau

Lorena Schneider

Schollstrasse 3

82131 Gauting

08955298877



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