Oster-Special im SeeMOUNT

1+1 Gratis im Frühling genießen

Der Frühling in den Bergen hat seinen ganz eigenen Reiz: Während im Tal bereits die Sonne wärmt, laden die Gipfel noch zu winterlichen Erlebnissen ein. Genau diese Kombination macht die Osterzeit zu einer der schönsten Reisezeiten im Jahr.

Im SeeMOUNT Active Nature Resort erwartet Sie jetzt ein besonderes Angebot für Ihre Auszeit in den Alpen.

1+1 Gratis Oster-Deal: Gemeinsam reisen, einmal bezahlen

Mit dem exklusiven Oster-Special genießen Sie doppelt – bei nur halben Kosten.

Angebotszeitraum:

21.03. – 27.03.2026

06.04. – 12.04.2026

Leistung:

1 Person urlaubt gratis

ab 199 EUR pro Nacht für 2 Personen

Dieses Angebot richtet sich an alle, die sich eine hochwertige Auszeit in den Bergen gönnen möchten – ob als Paar, mit Freunden oder als kleine Frühlingsflucht zwischendurch.

Alle Details und Buchungsmöglichkeiten finden Sie hier:

https://www.seemount.at/angebote

Inklusivleistungen auf höchstem Niveau

Während Ihres Aufenthalts profitieren Sie von umfangreichen Leistungen:

Genusspension PLUS mit kulinarischen Highlights über den ganzen Tag

Wellness im SpaMOUNT mit Panorama über die Bergwelt

Early Check-in und Late Check-out (am 12.04. bis 12:00 Uhr, ohne Zimmernutzung)

Zugang zu allen Inklusivleistungen des Resorts

Der Mindestaufenthalt beträgt 4 Nächte. Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt ausschließlich für neue Buchungen.

Frühling in Tirol: Sonne im Tal, Schnee am Berg

Die Region rund um See im Paznauntal bietet im Frühling eine besondere Vielfalt. Während unten bereits Wanderwege und Sonnenterrassen locken, genießen Sie oben weiterhin perfekte Bedingungen für Wintersport.

Diese Kombination macht Ihren Urlaub abwechslungsreich und einzigartig:

Skifahren in den umliegenden Skigebieten

Erste Wanderungen und Naturerlebnisse im Tal

Entspannung im Spa nach aktiven Tagen

Fazit: Das perfekte Osterangebot für spontane Genießer

Das SeeMOUNT verbindet Natur, Aktivität und Wellness zu einem stimmigen Gesamterlebnis. Mit dem 1+1 Oster-Deal wird Ihre Auszeit jetzt noch attraktiver.

Sichern Sie sich frühzeitig Ihren Aufenthalt und profitieren Sie von diesem limitierten Angebot:

https://www.seemount.at

Frühling in Tirol: Sonne im Tal, Schnee am Berg

Die Region rund um See im Paznauntal bietet im Frühling eine besondere Vielfalt. Während unten bereits Wanderwege und Sonnenterrassen locken, genießen Sie oben weiterhin perfekte Bedingungen für Wintersport.

Das perfekte Osterangebot für spontane Genießer

Das SeeMOUNT verbindet Natur, Aktivität und Wellness zu einem stimmigen Gesamterlebnis. Mit dem 1+1 Oster-Deal wird Ihre Auszeit jetzt noch attraktiver.

Sichern Sie sich frühzeitig Ihren Aufenthalt und profitieren Sie von diesem limitierten Angebot:

https://www.seemount.at

Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.

Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.

Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!

Firmenkontakt

Active Nature Resort Das SeeMOUNT

Sabrina Mallaun

Au 170

6553 See

+43 5441 8509



https://www.seemount.at/

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08955298877



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