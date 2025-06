ANBEGINN 2025 – Messe für Gesundheit, Wohlbefinden und bewusstes Leben

Hamburg, 23. Mai 2025 – Am 28. und 29. Juni 2025 öffnet die Messe ANBEGINN im Sasel-Haus in Hamburg ihre Türen und lädt Besucherinnen und Besucher ein, in eine Welt der Achtsamkeit, Inspiration und inneren Balance einzutauchen. Die Messe versteht sich als Ort der Begegnung, an dem Körper, Geist und Seele im Mittelpunkt stehen.

Ein Raum für Wachstum und Entfaltung

Mit rund 60 Ausstellern aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Spiritualität und weiteren verwandten Branchen bietet die ANBEGINN eine vielfältige Plattform für alle, die sich für ein bewusstes und ganzheitliches Leben interessieren. Besucher können sich auf hochwertige Produkte, inspirierende Vorträge und praktische Anwendungen freuen, die neue Impulse für den Alltag geben.

Vielfältiges Programm für alle Sinne

In zwei Seminarräumen finden über beide Tage hinweg zahlreiche Vorträge statt, die Themen von persönlicher Entwicklung über alternative Heilmethoden bis hin zu spirituellen Praktiken abdecken. Zudem können Besucher verschiedene Anwendungen kennenlernen und direkt vor Ort ausprobieren. Das Cafe Pause im Sasel-Haus sorgt mit leckeren Snacks, Kuchen und Getränken für das leibliche Wohl.

Eintritt und soziales Engagement

Der Eintritt beträgt 7 EUR pro Person, ermäßigt 4 EUR für Schüler, Studenten und Senioren. Kinder bis einschließlich 14 Jahren haben freien Eintritt. 30 % des Eintrittserlöses werden gespendet: jeweils zur Hälfte an die ISIS Beratungsstelle für Frauen und Mädchen e.V. in Hamburg-Sasel sowie an dem Sasel Haus e.V., der sich für Kultur und Bildung in Sasel einsetzt.

Veranstaltungsdetails

Datum: Samstag, 28. Juni 2025, 11:00-18:00 Uhr

Sonntag, 29. Juni 2025, 11:00-17:00 Uhr

Ort: Sasel-Haus, Hamburg

Eintritt: 7 EUR / 4 EUR ermäßigt; Kinder bis 14 Jahre frei

Website: https://anbeginn.de/messe/

Yvonne Lehner ist Gründerin von ANBEGINN in Hamburg – einem ganzheitlichen Ort, der Buchhandlung, Beratung und Messeplattform vereint. Mit über 20 Jahren Erfahrung in spirituellen und körpertherapeutischen Methoden wie Schamanismus, EMDR, EFT, Auraharmonisierung und Sexualberatung begleitet sie Menschen empathisch auf ihrem Lebensweg. Ihr Fokus liegt auf Würde, Achtsamkeit und einer heiligen, respektvollen Sicht auf Sexualität. Mit ANBEGINN schafft sie Raum für Bewusstsein, Heilung und persönliche Transformation.

