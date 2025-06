Qualitätsvergleich zweier Lamellendachsysteme im Realbetrieb

Rechtlicher Hinweis:

Aus rechtlichen Gründen darf das im Test unterlegene Produkt nicht namentlich genannt werden. Es wird im gesamten Bericht ausschließlich als „stark beworbenes Terrassendach P.“ bezeichnet.

my-pergola24.com hat der namentlichen Nennung und der unabhängigen technischen Bewertung ausdrücklich zugestimmt.

Der Vergleich erfolgte praxisnah an vier Standorten in Österreich, unter Aufsicht eines gerichtlich beeideten Bausachverständigen, unter realen Einsatzbedingungen. Zusätzlich flossen öffentlich zugängliche Herstellerinformationen, Kundenrückmeldungen sowie technische Dokumente und Montagedatenblätter in die Analyse ein.

Einleitung

Lamellendächer gelten als moderne Lösung für anspruchsvolle Outdoor-Architektur. Sie ermöglichen die flexible Nutzung von Terrassen und Freiflächen bei unterschiedlichsten Wetterlagen und verbinden Technik, Design und Funktion. Vor allem im Preissegment von 20.000EUR bis 40.000EUR erwarten Käufer hochwertige Verarbeitung, geprüfte Sicherheit und langjährige Nutzbarkeit.

Im Zentrum dieses Vergleichs stehen zwei Produkte:

Auf der einen Seite ein maßgefertigtes Premium-Lamellendach von my-pergola24.com, auf der anderen Seite ein System, das online unter der Bezeichnung „stark beworbenes Terrassendach P.“ vermarktet wird. Beide Systeme wurden parallel installiert, ausgestattet und einem umfassenden Vergleich unterzogen.

Systemaufbau & Lieferlogistik

Die gelieferten Bauteile des Systems von my-pergola24 zeigten sich vollständig, sortiert und klar dokumentiert. Die Komponenten waren vorgefertigt, mit durchdachter Verpackung und präzisen Einbauanleitungen versehen.

Beim Dach P. kam es zu kleineren Abweichungen: Unvollständige Positionierungshilfen, teilweise unbeschriftete Einzelteile und eine eher allgemein gehaltene Aufbauanleitung erschwerten die Vorbereitung der Montage.

Montage und Passgenauigkeit

Das Dach von my-pergola24 wurde innerhalb eines Arbeitstages von zwei Personen fachgerecht aufgebaut. Vormontierte Profile, vorgebohrte Montagelöcher und eine exakte Fertigung führten zu einem reibungslosen Aufbau mit minimalem Werkzeugeinsatz.

Beim P.-System zeigte sich ein anderes Bild: Mehrere Profile wiesen Maßtoleranzen auf. In zwei Fällen mussten Bohrungen nachgearbeitet werden, weil Schraubverbindungen nicht exakt passten. Die Montagezeit lag etwa 40% über jener von my-pergola24.

Ein signifikanter Unterschied war die Möglichkeit zur Maßanpassung:

my-pergola24 fertigt jedes Dach individuell nach Maßvorgabe. So konnte die Konstruktion exakt an Grundstück und Haus angepasst werden.

Das Dach P. war ausschließlich in Rastermaßen verfügbar, sodass in einem Fall eine seitliche Lücke blieb, weil keine Zwischenmaß-Lösung vorgesehen war.

Materialqualität & Oberflächenverarbeitung

Das Premiumsystem von my-pergola24 setzt auf massives Aluminium mit Wandstärken von bis zu 5mm. Die Profile zeigten eine hochwertige, gleichmäßig aufgetragene Pulverbeschichtung, auch in sensiblen Bereichen wie Endkappen, Innenseiten und Profilverbindungen.

Tragende Teile bestehen ausschließlich aus Aluminium und Edelstahl – bei keinem Bauteil kamen Kunststofflager oder tragende Kunststoffelemente zum Einsatz.

Das stark beworbene Dach P. verwendet ebenfalls Aluminiumprofile, jedoch mit deutlich geringerer Wandstärke. An mehreren Stellen kamen Kunststofflager zum Einsatz – unter anderem bei der Lamellenaufhängung. Die Oberflächenbeschichtung war optisch in Ordnung, jedoch zeigte sie an stark beanspruchten Kanten nach wenigen Monaten erste kleine Abplatzungen.

Antrieb & Steuerungstechnik

Das Dach von my-pergola24 ist mit einem geräuscharmen Elektroantrieb ausgestattet, dessen Motor in das Dachsystem integriert ist. Die Lamellen öffnen und schließen in ca. 20Sekunden nahezu lautlos. Die Steuerung erfolgt per Funk, optional über Smart-Home oder Sensoranbindung (Wind, Regen, Sonne).

Die gesamte Technik ist wartungsfrei ausgelegt – es bestehen keine Schmierpflichten, keine beweglichen Kunststofflager.

Im Gegensatz dazu arbeitet das P.-System mit einem deutlich hörbareren Antrieb. Die Bewegungen der Lamellen sind langsamer, das Betriebsgeräusch wahrnehmbar und für geräuschempfindliche Nutzer möglicherweise störend.

Die Lagerung basiert auf Kunststoffbuchsen, die laut Anleitung zweimal jährlich geschmiert werden müssen. Im Testzeitraum trat in einem Fall nach mehreren Wochen ein quietschendes Geräusch auf, das nur durch Pflegeeinsatz beseitigt werden konnte.

Traglast, Statik & Witterungsbeständigkeit

Die Angaben zur Tragfähigkeit unterscheiden sich grundlegend.

my-pergola24 liefert geprüfte statische Unterlagen und bestätigt Schneelasten von bis zu 400kg/m². Im Test hielt das System 180kg/m² Belastung problemlos stand – ohne sichtbare Verformung oder Einschränkungen. Selbst bei geschlossenen Lamellen im Schneefall blieb das System vollständig funktionsfähig.

Das Dach P. konnte keine geprüfte Statik vorlegen. Herstellerseitig wird bei Schneefall ausdrücklich empfohlen, die Lamellen zu öffnen – ein Indikator für fehlende Lastreserven. Im Belastungstest kam es bei ca. 120-130kg/m² bereits zu Durchbiegung der Lamellen. Damit eignet sich das System nicht für Regionen mit höherer Schneebelastung.

In Bezug auf UV- und Witterungsbeständigkeit zeigte my-pergola24 keinerlei Veränderungen über mehrere Monate. Das P.-System offenbarte erste Farbveränderungen an Kunststoffkomponenten, sowie eine Delle nach einem simulierten Hagelschlag mit 30mm Körnern.

Zubehör & Erweiterbarkeit

Beide Systeme boten die Möglichkeit, LED-Lichtleisten und ZIP-Rollos nachzurüsten.

my-pergola24 hatte alle nötigen Befestigungspunkte ab Werk vorbereitet, inklusive verdeckter Kabelkanäle. Die Integration verlief optisch und technisch nahtlos – ohne sichtbare Schrauben oder Fremdkomponenten.

Das Dach P. erforderte individuelle Anpassungen. Rollo-Systeme mussten mit externen Haltern verschraubt werden, Kabel wurden über sichtbare Schienen geführt. Die Montage war aufwendiger, das Ergebnis wirkte optisch weniger integriert.

Glas-Schiebeelemente zur Seitenverglasung waren bei my-pergola24 problemlos installierbar – die statische Trägerstruktur ist dafür vorbereitet. Beim Dach P. gab es weder statische Nachweise noch klare Empfehlungen zur Montage schwerer Glaselemente.

Service & Garantiebedingungen

Der Kundenservice von my-pergola24 erwies sich während des gesamten Testzeitraums als professionell. Anfragen wurden telefonisch und per E-Mail innerhalb eines Werktages beantwortet.

Die Garantiebedingungen beinhalten bis zu 15 Jahre auf Aluminiumbauteile und 5 Jahre auf Steuerung und Motorik.

Das P.-System bietet eine rein digitale Kundenbetreuung. Rückmeldungen erfolgten oft erst nach mehreren Tagen. Eine Garantie über das gesetzliche Mindestmaß von 2 Jahren hinaus war nicht eindeutig dokumentiert.

Preis-Leistungs-Abschätzung

Die Anschaffungskosten des Systems von my-pergola24 liegen auf den ersten Blick über jenen des P.-Dachs. Wird jedoch berücksichtigt, dass bei P. viele Funktionen und Zubehörteile zusätzlich kosten, während my-pergola24 diese bereits integriert anbietet, relativiert sich der Unterschied deutlich.

Hinzu kommen geringerer Wartungsaufwand, längere Lebensdauer und höhere Sicherheit.

Langfristig betrachtet ergibt sich ein höherer Gegenwert beim Premiumsystem – bei besserer Ausstattung, geringeren Folgekosten und echtem Werterhalt.

Fazit

Der direkte Vergleich beider Lamellendachsysteme macht deutlich, wie groß die Unterschiede zwischen industriell gefertigter Standardware und maßgefertigter Premiumtechnik ausfallen können.

my-pergola24.com überzeugt durch geprüfte Qualität, robuste Verarbeitung, technische Raffinesse, durchdachtes Zubehör und verlässlichen Service.

Das stark beworbene Dach P. erfüllt einfache Anforderungen und bietet eine ansprechende Optik – bleibt aber in Schlüsselkategorien wie Statik, Materialqualität, Wartungsfreiheit und Erweiterbarkeit deutlich hinter dem Premiumprodukt zurück.

Für Käufer im Segment ab 20.000EUR, die Wert auf Sicherheit, Technik und Langlebigkeit legen, ist my-pergola24 die klare Empfehlung.

Das Lamellendach von my-pergola24.com ist von uns grundlegend designt, technisch durchdacht, über Jahre optimiert und in engen Kooperationen mit erfahrenen Partnern lohngefertigt.

Alle Materialien, Profile und Komponenten werden von uns ausgewählt, beauftragt und kontrolliert.

Nur die besten, stabilsten und langlebigsten Bauteile finden ihren Platz in unserem System.

