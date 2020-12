… and the winner is Cristina Ramos

Die Erfolgsserie geht weiter. Stimmwunder Cristina Ramos entwickelt sich immer mehr zum spanischen Superstar, singt in ihrer eigenen Klasse. Nach ihren Siegen bei “Spain”s got talent” und “The Voice Mexico”, ihrem 4.Platz bei “Got Talent global The Champions” und damit “weltbeste Stimme” hat die auf Gran Canaria lebende Sängerin nun auch noch den spanischen TV-Contest “Tu cara me suena” gewonnen. Es ist ein Showformat, bei dem man in die Rolle anderer Künstler schlüpft.

Im Frühjahr 2021 erscheint ihr spanisches Album. Für 2021 sind mehrere TV-Auftritte geplant. Voraussichtlich im Frühjahr 2022 geht Cristina Ramos in Deutschland auf Tour.

