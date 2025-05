Newport News, 12.05.2025 – Im April veröffentlichte der bekannte Wirtschaftswissenschaftler Dr. Thomas Komarek das Ergebnis seiner Recherchen. Singles auf der Suche nach dem wirklich passenden Partner*in werden bei TTPCG DATING SERVICES ® bestmöglich, schnell und kostengünstig bedient. Die Nachfrage nach der Dienstleistung Partnervermittlungs-Service steigt seit Jahren kontinuierlich an und die Nachfrage wird weiter steigen, weil es in der anonymen digitalen Welt immer schwieriger wird, durch einen Zufall den wirklich passenden Menschen zu treffen.

Für Menschen auf Partnersuche, dazu auch für die Jobsuche erste Wahl

Auch wer sich als Quereinsteiger*in hauptberuflich oder auch mit einem nebenberuflichen Start eine sichere Existenz aufbauen will, für den ist dieser Franchisegeber die erste Wahl und eine Empfehlung des Teams von Franchise-Vergleich sowie eine klare Empfehlung des Wirtschaftswissenschaftlers Dr. Thomas Komarek. Auch NEXALOS würdigt unsere Arbeit.

In sämtlichen 4-Prüfungspunkten von NEXALOS erreichte TTPCG® den Letter Grade A 4,0 = sehr gut

Die Geschäftsidee zu einem einmaligen Leistungsangebot ist von Mitbewerbern kaum kopierbar. Kein weiterer Datingservice kann die von TTPCG DATING SERVICES ® entwickelten und immer weiter verfeinerten Produkte so preiswert im Markt bieten. Im 3. Halbjahr 2023 unterzog die Beratungsgesellschaft NEXALOS die Marke TTPCG DATING SERVICES ® einer 4-Punkte-Bewertung. In sämtlichen 4-Prüfungspunkten erreichte TTPCG® den Letter Grade A 4,0 = sehr gut.

Geld verdienen, und dabei Dritte glücklich und zufrieden machen

Die Sinnhaftigkeit unseres Tuns in vielen wichtigen Bereichen spiegelt sich in ständigen internationalen Auszeichnungen, Awards, Empfehlungen neutraler Prüfstellen und Behörden, sowie die Einmaligkeit unseres Tuns. Von der spanischen organizacion de consumidores (Verbraucherschutz – Stiftung Warentest und Test Dienstleistung) wird SERVICIOS DE CITAS TTPCG ® ausdrücklich empfohlen. Fazit eines Testes: Die Dienstleistung von SERVICIOS DE CITAS TTPCG ® ist das Geld allemal wert. Andere Partnervermittlungen verlangen deutlich mehr an Gebühren und können die besonderen und aussergewöhnlichen Features von SERVICIOS DE CITAS TTPCG ® nicht bieten und keinesfalls leisten.

Unsere Philosophie ist die sinnliche Klarheit; eine Symbiose aus Emotion und Intelligenz

Nachdem uns zu Beginn des Jahres 2012 erstmalig der Green Bear in Oregon für den aktiven Umweltschutz von Unternehmen der Taylor Group verliehen wurde, erhielten wir zum Ende des Jahres 2021 diese hohe Anerkennung für gelebten Umweltschutz erneut.

Ein von uns gespendetes Löschflugzeug sorgt für die Sicherheit der Menschen in Oregon

Der US-Dating-Services TTPCG ® wurde Anfang des Jahres 2022 sogar von einer regierungsnahen japanischen Außenwirtschaft-Organisation ausgezeichnet als Top-Franchise-Geber in Japan. Auch in Hongkong wurde der Dating-Service der US-amerikanischen TTPCG ® Anfang März 2022 von CCB – Corporate Control Body als bester und preiswertester Dienstleister ausgezeichnet.

Business Publications And More Irland hat TTPCG ® zum Jahresbeginn mit dem Recognized best performance 2023 ausgezeichnet. Die Auszeichnung erfolgte nach Prüfung unseres Dienstleistungsmoduls we ask, da kein Dating-Services solche Leistungen zu bieten vermag. Dazu wurde gewürdigt, dass es in Irland keinen Franchisegeber gibt, der unsere Leistungen zu einer kleinen, dazu einmaligen Gebühr bieten kann.

TTPCG ® konnte dabei die Checker am meisten überzeugen

Das siegreiche Franchise-Unternehmen TTPCG ® konnte dabei die Checker am meisten überzeugen. Im Jahr 1981 gegründet, bietet TTPCG® im Jahr 2023 einige Tausend Franchise-Partnerschaften in 53 Ländern. Unsere Arbeit, verbunden mit hohem Respekt vor unseren Kunden und Franchisenehmern, wurde 2024 auch in Brüssel gewürdigt. Das Institut de verification des franchises et des offres d’emploi zeichnete uns aus als den besten Franchise-Geber im Bereich Dating Services. Sämtliche Auszeichnungen, die wir für unsere hervorragenden Dienstleistungen seit 1981 erhalten haben, würden den Rahmen dieser Pressemeldung sprengen.

Unser Ziel: immer noch besser zu werden

Gut zu sein, ist uns nicht gut genug. So lautet die Devise des Teams von TTPCG DATING SERVICES ®. Sämtliche Leistungen richtig gutzumachen, ist für das Team der Taylor Gruppe lediglich der Ausgangspunkt, nicht das Ziel. Zielsetzung sind ehrgeizige Ziele, um die eigenen hohen Erwartungen ständig zu übertreffen. Abläufe, die exzellent funktionieren, werden kontinuierlich weiter optimiert, oft auch auf vor kurzer Zeit noch undenkbare Weise.

Wir sagen Danke

Mit dieser Pressemeldung, die in 24 Sprachen erscheint, bedankten sich Mara Davis, Chairman and CEO, Tim Taylor, President and CEO, David McCandless, President, Dr. David Kennedy, Vice President für sämtliche internationale Auszeichnungen zur Würdigung unserer Arbeit.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Charlotte Johnson, Newport News gelesen. Der Bericht erschien zuerst in englischer Sprache. © 2025 Taylor Group press distribution list. Übersetzungen von Gianna Carta, Vanessa Pravi, Estrella Soler, Dave Davidson und Hanno Weber. Wenn Sie als Journalist*in mehr über die Marke TTPCG ® wissen möchten, schreiben Sie bitte an pressoffice(at)ttpcg.us

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

