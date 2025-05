Garda DACH wächst: neue Führung und gebündelte Kompetenz

Die Garda DACH baut ihre Führungsstruktur aus, integriert weitere spezialisierte Unternehmen und stärkt ihre Position als führender Anbieter von Sicherheits- und Gebäudetechniklösungen.

Die Garda DACH – ein stark wachsender Unternehmensverbund mit über 700 Mitarbeitenden und mehr als 120 Millionen Euro Umsatz – setzt ihren dynamischen Wachstumskurs fort. Mit der Neustrukturierung der Geschäftsführung und der Integration weiterer Einheiten schafft die Garda DACH die Grundlage für nachhaltige Expansion und Innovation in der Sicherheits- und Gebäudetechnikbranche.

Zum Verbund gehören heute unter anderem die Unternehmen Freihoff Sicherheitsservice, Freihoff Süd, Freihoff Nord, Freihoff Ost, Protego 24, Protego 24 Sicherheitsservice, vi2vi Retail Solution, vi2vi GmbH, vi2vi GMS, vi2vi GMS AG (Schweiz), Schmid Alarm, Gleich GmbH, Gleich IT Service GmbH, Heer GmbH, HERAS sowie seit Kurzem auch die GBTS-Plan GmbH und die Gruneberg Gebäudetechnik GmbH. Sie alle bilden heute gemeinsam die leistungsstarke Struktur von Garda DACH.

„Die Integration dieser breit aufgestellten und erfahrenen Unternehmen bringt enorme Synergien mit sich – sowohl intern als auch im Sinne unserer Kunden“, erklärt Alexander Schmiedel. „Gemeinsam verfügen wir über jahrzehntelange Kompetenz in allen Facetten der Sicherheits- und Gebäudetechnik.“

Alexander Schmiedel, bereits seit 2017 Geschäftsführer eines der Garda-Unternehmen, verantwortet weiterhin den Bereich Sales und Marketing bei der Freihoff Sicherheitsservice GmbH in Langenfeld. Stefan Müllenberg ergänzt seit Februar 2025 als kaufmännischer Geschäftsführer die Führungsebene mit den Bereichen Finance, Controlling und Einkauf. Seit Mai 2025 komplettiert Jens Gruneberg mit Schwerpunkt auf der operativen Ausrichtung das Trio.

„Mit der neuen Führungsstruktur können wir die internen Prozesse gezielt weiterentwickeln und gleichzeitig die Grundlage für stabiles, skalierbares Wachstum schaffen“, so Jens Gruneberg.

Auch die Entwicklung der Mitarbeitenden steht im Fokus des Unternehmensverbunds: „Unsere Teams sind das Rückgrat unseres Erfolgs. Deshalb investieren wir kontinuierlich in ihre Qualifikation und schaffen Raum für individuelles Wachstum“, ergänzt Stefan Müllenberg.

Mit klarer Kompetenzverteilung, gemeinsamer Strategie und gebündelter Expertise stärkt die Garda DACH ihre Position als führender Anbieter der Branche in der DACH-Region.

Die Garda DACH ist ein führender Unternehmensverbund für Sicherheits- und Gebäudetechnik in der DACH-Region. Mit über 700 Mitarbeitenden, über 15 verbundenen Unternehmen und jahrzehntelanger Branchenerfahrung bietet die Garda DACH ein umfassendes Spektrum an Leistungen – von der Planung über die Umsetzung bis zum Betrieb hoch spezialisierter Systeme. Teil des Verbunds sind unter anderem: Freihoff Sicherheitsservice, Freihoff Süd, Freihoff Nord, Freihoff Ost, Protego 24, Protego 24 Sicherheitsservice, vi2vi Retail Solution, vi2vi GmbH, vi2vi GMS, vi2vi GMS AG (Schweiz), Schmid Alarm, Gleich GmbH, Gleich IT Service GmbH, Heer GmbH, HERAS sowie seit 2025 die Gruneberg Gebäudetechnik GmbH und die GBTS-Plan GmbH. Garda DACH steht für Innovation, operative Exzellenz und die gemeinsame Stärke seiner verbundenen Unternehmen.

