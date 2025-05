Immobilienkauf: Vertragssicherheit beginnt beim Notar

Die Notarinnen des Frankfurter Notarbüros SELZER REIFF Notare beantworten die wichtigsten Fragen rund um Immobiliengeschäfte.

Frankfurt am Main, 13. Mai 2025 – Wer in Frankfurt eine Immobilie oder ein Grundstück kauft oder verkauft, kommt an einem nicht vorbei: dem Gang zum Notar. Denn Immobiliengeschäfte sind in Deutschland beurkundungspflichtig. Die Notarinnen Bettina Selzer und Sonja Reiff vom Notarbüro SELZER REIFF in Frankfurt am Main erläutern in einem kompakten Interview die häufigsten Fragen rund um den Immobilienkauf und stellen eine neue Informationsquelle für Interessierte vor.

Frau Selzer, warum ist der Gang zum Notar beim Immobilienkauf unverzichtbar?

Bettina Selzer: „Der Notar ist gesetzlich vorgeschrieben, da es bei Immobiliengeschäften um erhebliche Vermögenswerte geht. Unsere Aufgabe ist es, Käufer und Verkäufer rechtssicher durch den gesamten Prozess zu begleiten – von der Vertragserstellung über die Beurkundung bis hin zur Eigentumsumschreibung im Grundbuch.“

Frau Reiff, worauf sollten sich Käufer und Verkäufer im Vorfeld des Notartermins vorbereiten?

Sonja Reiff: „Eine gründliche Vorbereitung spart Zeit und Kosten. Vor dem Termin sollten zentrale Punkte wie Kaufpreis, Objektbeschreibung und Finanzierung abgestimmt sein. Auf unserer Website bieten wir dafür spezielle Checklisten an, die eine gezielte Vorbereitung ermöglichen.“

Was ist neu auf Ihrer Website?

Bettina Selzer: „Wir haben nun einen neuen FAQ-Bereich zum Thema Immobilienrecht integriert. Dort beantworten wir detailliert und praxisnah die wichtigsten Fragen – etwa zu Unterlagen, Fristen, Kaufpreiszahlung, Sonderkonstellationen wie Erbbaurecht oder dem Umgang mit verlorenen Grundschuldbriefen.“

Für wen eignet sich das neue Informationsangebot besonders?

Sonja Reiff: „Für alle, die eine Immobilie kaufen oder verkaufen möchten – ob Privatpersonen, Erbengemeinschaften oder Investoren. Auch bei komplexeren Konstellationen wie bei Auslandsbezug oder Vertretung durch Dritte, etwa mit notarieller Vollmacht, geben unsere FAQs Hinweise auf die notwendigen Voraussetzungen und Abläufe.“

Was unterscheidet Ihr Notarbüro von anderen?

Bettina Selzer: „Unsere Mandanten schätzen besonders unsere langjährige Erfahrung und die individuelle, persönliche Betreuung. Ferner bieten wir auf Wunsch einen besonderen Service: Bei Vorliegen aller Informationen ist die Erstellung eines vollständigen Kaufvertragsentwurfs oft innerhalb von 24 Stunden möglich. Ein Angebot, das insbesondere gewerbliche Immobilienkäufer oder Makler nutzen. Denn bei manchen Immobiliengeschäften ist auch der Faktor Schnelligkeit entscheidend.“

Ein letzter Tipp für Kaufinteressenten?

Sonja Reiff: „Warten Sie nicht bis zur Beurkundung, um Fragen zu stellen. Nutzen Sie unsere FAQs und treten Sie frühzeitig mit uns in Kontakt. So können mögliche Stolpersteine frühzeitig ausgeräumt werden.“

Weitere Informationen und den neuen FAQ-Bereich finden Sie unter:

https://www.selzer-reiff.de/leistungen/immobilienrecht-notar

Zusätzliche Informationen zum Immobilienrecht sowie dem Erwerb und Verkauf von Grundstücken, Häusern, Wohnungen und Gewerbeimmobilien in Frankfurt am Main bietet auch die Website:

https://www.immobilien-kaufen-frankfurt.de/

Selzer Reiff Notare, kompetenter Partner im Immobilienrecht

Die Kanzlei existiert bereits seit 1998, vormals als Rechtsanwaltskanzlei. Bereits 2011 wurde Bettina Selzer in Frankfurt am Main zum Notar berufen, Sonja Reiff im Jahr 2017. Seit einigen Jahren sind Notarin Bettina Selzer und Notarin Sonja Reiff ausschließlich in diesem Bereich tätig.

Die beiden Notarinnen betreuen Privatmandanten ebenso wie Unternehmer/innen. Sie bieten das gesamte Spektrum notarieller Dienstleistungen an: von Immobilienkäufen über Eheverträge und Testamente bis zur Beurkundung unterschiedlichster Rechtsvorgänge. Für Unternehmen bieten Selzer Reiff Notare bei Gründungen, Kapitalerhöhungen, Umwandlungen, Nachfolge etc. die notwendige notarielle Unterstützung. Ein Schwerpunkt der Notare ist das Grundstücksrecht und Immobilienrecht.

Die Kanzleiräume liegen in Frankfurt am Main in zentraler Lage nahe der Alten Oper im Westend (U-Bahn Alte Oper und S-Bahn Taunusanlage).

Firmenkontakt

SELZER REIFF Notare, Frankfurt

Bettina Selzer

Guiollettstraße 27

60325 Frankfurt am Main

069 / 72 30 17



https://www.selzer-reiff.de

