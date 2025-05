LIMBUA gewinnt CSR-Preis: transparente Frischelogistik im Fokus

LIMBUA gewann den CSR-Preis für digitale Transparenz in Lieferketten. Stenkamp Logistik sichert nachhaltige Frischelogistik von Rotterdam bis Burlo.

12. Mai 2025: Unser langjähriger Kunde LIMBUA wurde im April 2025 in Berlin mit dem CSR-Preis der Bundesregierung in der Kategorie „Digitale Instrumente für transparente Lieferketten“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung für Corporate Social Responsibility (CSR) unterstreicht die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung in globalen Lieferketten – Werte, die auch bei Stenkamp im Fokus stehen, z.B. mit der optimierten Frischelogistik für LIMBUA.

Das von LIMBUA entwickelte digitale System revolutioniert den Einkauf von Ernten, wie Macadamianüssen, von über 9.000 Kleinbäuerinnen und -bauern in Kenia. Der gesamte Prozess ist digital, transparent und fälschungssicher gestaltet. Die Kleinbauern erhalten ihre Bezahlung direkt per Handy, während ihre Produkte vor Ort weiterverarbeitet und anschließend exportiert werden. Dieses innovative System fördert nicht nur die wirtschaftliche Stabilität der Bauern, sondern auch die soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit in der Lieferkette.

Stenkamp spielt eine entscheidende Rolle in dieser Erfolgsgeschichte. Als Logistikpartner übernehmen wir die Verantwortung für die sichere und effiziente Frischelogistik der Produkte von LIMBUA vom Hafen in Rotterdam bis zu unserer Kommissionierung in Burlo (NRW). Nachhaltige Logistiklösungen, wie die IT-gesteuerte Routenoptimierung und moderne Fahrzeuge, minimieren die Umweltauswirkungen und garantieren höchste Effizienz. Die Jury des CSR-Preises hob dabei besonders den „Erfolgsfaktor transparenter Logistik“ hervor – das Prinzip, das wir bei Stenkamp täglich leben.

Neben der Nachhaltigkeit bei Transport und Frischelogistik engagiert sich Stenkamp aktiv für soziale Verantwortung. Seit über 40 Jahren sind wir Ausbildungsbetrieb und fördern den respektvollen Umgang miteinander – sowohl innerhalb unseres Unternehmens als auch mit Kunden und Lieferanten. Unsere Standorte in Duisburg, Voerde und Burlo setzen auf den Ausbau umweltfreundlicher Technologien wie Photovoltaikanlagen und eLadestationen, um die CO2-Emissionen kontinuierlich zu reduzieren.

Herzlichen Glückwunsch an das Team von LIMBUA! Ihr zeigt eindrucksvoll, wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und soziale Verantwortung in globalen Lieferketten erfolgreich umgesetzt werden können. Gemeinsam setzen wir Maßstäbe für eine nachhaltige Zukunft.

Weitere Informationen zu den effizienten und nachhaltigen Lösungen in den Bereichen Transport, Frischelogistik, Warehousing und Kühllager finden Sie auf der Website von Stenkamp.net.

Stenkamp Logistik managt an drei Standorten in Borken-Burlo, Duisburg und Voerde insgesamt ca. 55.000 m² Lagerfläche inkl. Trocken- und Kühllagern. Besonderer Fokus: Transport- und Warehouse-Management für Handel und E-Commerce-Logistik – unter anderem mit BIO- und IFS-zertifiziertem Kühllager – sowie dem Transport von temperaturgeführten Lebensmitteln in Deutschland, NRW und Niederlande.

Kontakt

Stenkamp Logistik

Thorsten Reßmann

Fürst-zu-Salm-Salm-Straße 25

46325 Borken-Burlo

02862 / 91 09-14

02862 / 91 09-814



https://www.stenkamp.net

Bildquelle: © J. Konrad Schmidt