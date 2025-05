„Love Hotel“: Dating neu gedacht

Singles treffen sich unter einem Dach, um echte Verbindungen zu schaffen

ad Mergentheim, 6.-9. Juni 2025 – Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr mit 120 Teilnehmenden geht das beliebte Format „Love Hotel“ in die zweite Runde. Veranstaltet von der preisgekrönten internationalen Partnervermittlerin Ksenia Droben, wird das stilvolle Hotel Savoy in Bad Mergentheim erneut zum Treffpunkt für Singles, die sich nicht auf oberflächliche Apps verlassen möchten, sondern echte Nähe, Verbindlichkeit und Kommunikation suchen.

„Love Hotel“ ist mehr als ein klassisches Dating-Event: Es ist ein Wochenende voller Begegnungen, Gespräche und Impulse – eine einzigartige Kombination aus Single-Konferenz, Beziehungs-Coaching, Retreat und moderner Partnervermittlung.

„Wir bringen Menschen in einem geschützten, warmherzigen Raum zusammen. Das persönliche Kennenlernen steht im Mittelpunkt – nicht das schnelle Match, sondern die echte Verbindung“, so Ksenia Droben.

Das Programm bietet u.a.:

– moderierte Kennenlernrunden

– Workshops zu Kommunikation & Beziehungspsychologie

– Kaminabende & Mini-Gruppen-Aktivitäten

– Freizeit & Erholung im Wellnesshotel

Die Veranstaltung richtet sich an Singles aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Alter zwischen 35 und 60 Jahren, die eine seriöse und erfüllte Beziehung suchen – viele davon mit Interesse an einer osteuropäischen Partnerin.

Journalistenkontakt & Interviewanfragen:

Ksenia Droben

info@droben-partnervermittlung.de

www.droben-partnervermittlung.de

Ksenia Droben Partnervermittlung ist die führende internationale Partnervermittlung Seit 1998 bringt Ksenia Droben Singles zusammen und hilft Ihnen große Liebe zu finden

– Büros in 3 Ländern

– Single Events in 7 Ländern

– mehrere Auftritte in TV-Formaten wie „Traumfrau gesucht“ und „Das Geschäft mit der Liebe“

Firmenkontakt

InterLine GmbH

Ksenia Droben

Forum 5

69126 Heidelberg

4915203663653



http://droben-partnervermittlung.de

