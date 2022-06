Anlagenbau- und Fabrikplanungssoftware für erneuerbare Energien

Moers – 28. Juni 2022: Die Förderung von Projekten für erneuerbare Energien mit bezahlbarer 3D-Planungssoftware steht bei CAD Schroer ganz oben auf der Agenda. Dies gilt nicht nur für das eigene Unternehmen. Mit M4 PLANT bekommen auch Planer in diesem Bereich eine performante 3D-Software, die auf alle Anforderungen im Anlagenbau und in der Fabrikplanung zugeschnitten ist.

Für umweltfreundliche Anlagen und Fabriken

Die Begrenzung der Klimaerwärmung und das steigende Bewusstsein für unsere Umwelt sind die Treiber für den wachsenden Einsatz neuer umweltfreundlicher Technologien und zu einer effizienteren Verwertung erneuerbarer Energieträger. „Das Thema Umweltschutz liegt uns am Herzen. Deshalb möchten auch wir unseren Beitrag leisten und mit unserer Software sowie der Beratung unserer Experten vielen Unternehmen aus dem Sektor der erneuerbaren Energien helfen, ihre Projekte zukünftig noch schneller und mit einer höheren Qualität zu planen“, so Michael Schroer, Geschäftsführer von CAD Schroer. „Jedes Unternehmen ist eingeladen M4 PLANT kostenlos zu testen. Und wer Unterstützung bei den ersten Schritten benötigt, wird diese durch unsere persönliche Betreuung auch erhalten.“

Performante 3D-Planung sehr großer Anlagen

Anlagen für erneuerbare Energien haben oft einen enormen Platzbedarf. Mit M4 PLANT bekommen die Planer jedoch eine 3D-Software an die Hand, für die Größen oder Entfernungen keine Relevanz haben. Die Software wurde so konzipiert, dass damit komplette Anlagenkomplexe performant geplant werden können. Auch mehrere Anlagen oder Fabriken nebeneinander sind mit M4 PLANT gängige Praxis. Zusätzlich dazu verarbeitet die Software auch Landschaftsdaten, so dass diese mit in die 3D-Planung einbezogen werden können.

Die Zukunft immer im Blick behalten

Neben den umfangreichen Funktionen, die M4 PLANT von Haus aus mitbringt, bekommen die Unternehmen mit der Software auch eine direkte Anbindung an Augmented und Virtual Reality (AR und VR) Anwendungen. Damit kann die 3D-Planung direkt aus M4 PLANT in das passende Format exportiert und in einem VR- oder AR-Viewer betrachtet werden, die sich gleichfalls im Produktangebot von CAD Schroer befinden.

„M4 PLANT wird bereits jetzt von unseren Kunden für die Planung von Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien verwendet. Wir freuen uns darauf, weitere Unternehmen mit unserer Software und unserem Know-How dabei zu unterstützen, noch mehr Projekte zur Erzeugung von erneuerbaren Energien zu realisieren“, so Michael Schroer.

M4 PLANT Erneuerbare-Energien-Kampagne >>



Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie die öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen, wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle AR/VR- oder IoT- (Internet of Things) Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und für bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.

