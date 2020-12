Anruf von 06967773900 – Von erhöhter Wohnungsbauprämie profitieren

In letzter Zeit häufen sich die Anfragen zur Telefonnummer 06967773900. Wenn man einen verpassten Anruf hat, fragt man sich zurecht:

– Wer ruft an?

– Worum geht es in dem Telefonat?

– Warum werde ich angerufen?

– Ist der Anrufer seriös?

– Warum ruft die 06967773900 an?

Für alle, dies sich diese Fragen stellen, gibt es erst einmal Entwarnung. Der Anrufer ist seriös. Es handelt sich hierbei um die DWG eG, die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft.

Die DWG eG ist eine der größten von Prüfungsverbänden bescheinigten eigentumsorientierten Wohnungsbaugenossenschaften. Als einige der wenigen Wohnungsbaugenossenschaften in Deutschland, wirbt die DWG eG mit der Telefonnummer 06967773900 (sofern eine Anruferlaubnis vorliegt) weiterhin neue Mitglieder.

Denn je mehr Mitglieder die DWG eG hat, desto besser kann die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft ihre Fördervorteile anbieten. Diese sind u.a.:

– Vergünstigt Wohnungen mieten oder kaufen

– Kautionsersatz beim Mieten

– Einkaufsvorteile im Internet

– staatliche Förderung

– Beteiligung am Gewinn der Genossenschaft

Denn, eine Genossenschaft handelt immer zum Wohle der Bestandsmitglieder. Neben den standardmäßigen Vorteilen einer Wohnungsbaugenossenschaft (vergünstigt Wohnen) kann die DWG eG Ihren zahlenden Mitgliedern auch zur staatliche Förderung verhelfen, und informiert deswegen mit der 06967773900.

Für die meisten Mitglieder zahlt der Arbeitgeber die Mitgliedsbeiträge im Rahmen der vermögenswirksamen Leistungen. Diese Einzahlungen werden dann vom Staat gefördert, u.a. mit der Wohnungsbauprämie. Diese wird zum 01.01.2021 sogar auf 10% erhöht. In etwa 85% der Deutschen fallen unter die Einkommensgrenze der Wohnungsbauprämie.

Sie wollen mehr erfahren? Dann rufen Sie gerne selbstständig an, oder falls Sie bereits angerufen wurden, warten Sie auf den nächsten Anruf der 06967773900. Weitere Infos zur DWG eG finden Sie hier.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420

info@dwg-eg.de

http://www.dwg-eg.de