Leawo 2021 Neujahrsaktion EUR50 Amazon-Geschenkkarte, Leawo DVD Creator gratis und bis zu 70% Rabatt

Zusammenfassung: Leawo Software hat gerade die Neujahrsaktion 2021 gestartet, bei der es eine 50EUR Amazon Geschenkkarte und Leawo DVD Creator gratis gibt. Außerdem gibt es den bei weitem größten Rabatt – bis zu 70% Rabatt auf Solution-Bundles und Top-Einzelprodukte bis zum 15. Januar 2021.

Shenzhen, China – 29. Dezember 2020 – Leawo Software, ein engagierter Multimedia-Software-Entwickler, hat gerade die 2021 Neujahr Giveaway & Sonderaktion gestartet. Jeder Teilnehmer kann eine EUR50 Amazon Gift Card und ein kostenloses Giveaway von Leawo DVD Creator erhalten. Darüber hinaus bietet Leawo Software verschiedene nützliche Multimedia-Lösungen und Bundles mit bis zu 70% Rabatt an. Diese Lösungen umfassen Blu-ray (bis zu 4K Blu-ray), DVD, Video (bis zu 4K Video), Online-Video, Bild, Audio und sogar Apple-bezogene Tools. Diese Aktion läuft bis zum Ende des 15. Januar 2021.

2021 Neujahrsgeschenk Nr. 1: EUR50 Amazon Geschenkkarte

In dieser Aktion hat Leawo Software ein Neujahrs-Gewinnspiel gestartet, bei dem es eine Amazon Geschenkkarte im Wert von EUR50 gratis zu gewinnen gibt. Die Gewinner werden über Facebook und Twitter ausgewählt, wobei es jeweils 10 Gewinner gibt. Es ist ganz einfach, die EUR50 Amazon Gift Card kostenlos zu erhalten:

1. Folgen Sie den offiziellen Seiten von Leawo auf Facebook oder Twitter.

2. Teilen Sie die Aktionsseite auf Ihrem persönlichen Facebook- oder Twitter-Account, um an diesem Neujahrsgewinnspiel teilzunehmen. Und dann laden Sie Freunde oder Follower ein, den geteilten Beitrag zu mögen.

3. 10 Teilnehmer, deren geteilter Beitrag/Retweet von jeder Plattform die meisten Likes erhält, werden als Gewinner ausgewählt. Je mehr Likes, desto höher die Gewinnchance.

4. Leawo Software wird die Gewinnerliste auf Twitter & Facebook am 20. Januar 2021 bekannt geben.

2021 Neujahrsgeschenk Nr. 2: Leawo DVD Creator Freebie

Neben dem kostenlosen Geschenk von EUR50 Amazon Geschenkkarte, bereitet Leawo Software auch ein anderes Neujahrsgeschenk vor – Leawo DVD Creator. Dies ist ein DVD-Authoring-Software-Tool, das Menschen helfen könnte, konvertieren und brennen Neujahrsferien Video-Dateien auf DVD-Disc, Ordner und / oder ISO-Image-Datei. Es kann Videos in verschiedenen Formaten auf DVD konvertieren und brennen, wie MP4 auf DVD, AVI auf DVD, MKV auf DVD, WMV auf DVD, M2TS auf DVD, MOV auf DVD, usw. In der Zwischenzeit können auch Fotos direkt auf DVD gebrannt werden, um wertvolle Erinnerungen einfach auf DVD zu speichern.

Es ist ganz einfach, dieses Neujahrsgeschenk kostenlos zu erhalten. Die Teilnehmer müssen nur die Neujahrs-Promotion-Seite besuchen, nach unten zum Abschnitt DVD Creator giveaway scrollen, die richtige Version auswählen, die persönliche E-Mail-Adresse eingeben und dann die Teilnahme bestätigen. Der Registrierungscode wird den Teilnehmern sofort per E-Mail zugeschickt.

2021 Neujahrsgeschenk Nr. 3: 70% Rabatt auf Leawo All-in-One-Bundle

Das 3. große Geschenk der Leawo-Neujahrsaktion 2021 ist das 70% reduzierte Leawo-All-in-One-Bundle, das mit Abstand größte Angebot im Marketing von Leawo. Das 70% reduzierte All-in-1-Bundle besteht aus fast allen Medienlösungen auf Leawo.org, darunter: Prof. Media, iTransfer, Prof. DRM Media Pack, Tunes Cleaner, Music Recorder, iOS Data Recovery und Blu-ray Player Platinum. Mit diesem 17-in-1-Paket kann man Videos herunterladen und konvertieren, Blu-ray/DVD kopieren, rippen und brennen, iOS-Daten übertragen, den Blu-ray-Cinavia-Schutz loswerden, den DRM-Schutz bei iTunes, Spotify und einigen eBook-Readern entfernen, iTunes-Videos/Musik/Hörbücher konvertieren, iTunes- und andere Musikbibliotheken aufräumen, verlorene Daten für iOS-Geräte wiederherstellen und Musik/Audio einfach aufnehmen. Ursprünglich zum Preis von EUR599, ist dieses 17-in-1-Bundle jetzt für nur EUR179 erhältlich, was eine Ersparnis von über EUR420 bedeutet.

2021 Neujahrsgeschenk Nr. 4: 60% Rabatt auf Top-Softwarepakete

Leawo Software hat einige praktische Medienlösungen zu einem Paket geschnürt, auf das es 60% Rabatt gibt. Dazu gehören Leawo Big Media Solution (Prof. Media, iTransfer und Prof. DRM Media Pack). Video/Audio Solution Toolkit (Video Converter, Video Downloader, Prof. DRM Media Pack und Music Recorder), All-in-One iOS Manager (iTransfer, Music Recorder und Tunes Cleaner), und DVD Solution Toolkit (DVD Ripper, DVD Copy und DVD Creator). Mit dieser 60 % Rabatt-Aktion sparen Sie bis zu 200EUR.

2021 Neujahrsgeschenk Nr. 5: 50% Rabatt auf Top-Bundles

Einige native Bundles, darunter Prof. Media, Video Converter Ultimate und Prof. DRM Media Pack, sind in Leawos Neujahrsaktion 2021 zum halben Preis erhältlich. Diese nativen Bundles waren noch nie mit einem Preisnachlass von 50% erhältlich, wodurch die Teilnehmer über 100 Euro sparen.

2021 Neujahrsgeschenk Nr. 6: 40% Rabatt auf Blu-ray Tools

Leawo Software ist berühmt für seine Blu-ray Lösungen, die Blu-ray Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Creator und Blu-ray Cinavia Removal beinhalten. Das letzte Update dieser Blu-ray-Lösungen hat sogar 4K-Blu-ray-Unterstützung für das Rippen, Kopieren und Brennen hinzugefügt. Jetzt sind diese Blu-ray-Tools um 40% reduziert, was eine Ersparnis von über $40 bedeutet, und sind sowohl in Windows- als auch in Mac-Versionen erhältlich.

Neben den oben genannten Neujahrsgeschenken und -specials bietet Leawo Software auch einen sitzungsweiten 30% Rabatt-Gutscheincode – LEAWO-30PCT-OFF. Dieser Gutscheincode ist für jede einzelne Bestellung auf leawo.org/de verfügbar, sowohl für 1-Jahres- als auch für lebenslange Lizenzen. Alle diese Werbegeschenke und Specials sind bis zum Ende des 15. Januar 2021 verfügbar.

Mehr über diese Neujahr-Aktion klicken Sie bitte hier.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

