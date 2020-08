ANUBIS-Tierbestattungen eröffnet in Langgöns

Tag der offenen Tür am 12. September 2020 von 13 bis 18 Uhr

Am 12. September 2020 eröffnet Gabriele Lack mit einem “Tag der offenen Tür” ihre ANUBIS-Tierbestattung Am Mühlberg 10 in 35428 Langgöns. Sie lädt alle Tierfreunde ganz herzlich ein, sich die Räumlichkeiten anzusehen und sich über das umfangreiche Leistungsspektrum rund um die Tierbestattung zu informieren. ANUBIS-Tierbestattungen zählt zu den ältesten und führenden Tierbestattungsunternehmen Deutschlands und ist bundesweit tätig. Alle Betriebe und Tierkrematorien sind ISO zertifiziert.

Franchisepartnerin Gabriele Lack

Für Gabriele Lack geht mit der Eröffnung ihres Betriebes in Langgöns ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Tiere begleiten sie schon ihr ganzes Leben und oft musste sie auch Abschied nehmen. Bei ihrer Aushilfstätigkeit in einem Tierkrematorium konnte sie erfahren, wie erfüllend es ist, Mensch und Tier auf dem letzten schweren Weg zu begleiten, den Abschied würdevoll zu gestalten. Als sich für sie nach 20 Jahren Pharmaindustrie die Chance für den Weg in die Selbständigkeit bot, griff sie zu und eröffnet nun ihre eigene Tierbestattung.

“Mit ANUBIS-Tierbestattungen habe ich einen kompetenten und erfahrenen Partner gefunden, der mich in allen Belangen von der Gründung, über Schulung und Geschäftsführung unterstützt. Ich kann auf ein erfolgreiches, zertifiziertes Geschäftskonzept bauen, was den Start nicht nur unheimlich erleichtert, sondern auch meine Erfolgschancen wesentlich erhöht,” freut sie sich. Ab September bietet sie für alle Tierfreunde in Mittelhessen und dem angrenzenden Thüringen ihre Leistung an.

Verstorbene Tiere werden zu Hause oder beim Tierarzt abgeholt. Nach Terminvereinbarung können sie auch direkt zu ANUBIS-Tierbestattungen in Langgöns gebracht werden.

Würdevolle Verabschiedung

Eine Bestattung von Haustieren auf dem eigenen Grundstück ist in verschiedenen Regionen Hessens nicht erlaubt. Was bleibt, ist der Weg in die Tierverwertung. Mit ANUBIS können Tierfreunde sich nun würdevoll verabschieden. Die verstorbenen Tiere werden in das ANUBIS-Tierkrematorium nach Ludwigshafen gebracht und dort einzeln oder gemeinsam mit anderen Tieren eingeäschert. Bei einer Einzeleinäscherung kann die Asche des Tieres in einer Urne mit nach Hause genommen werden, bzw. wird dem Tierbesitzer zugesandt. Verschiedenste Urnen für den Innen- und Außenbereich stehen als bleibende Erinnerung zur Auswahl. Ein Teil der Asche des Tieres kann auch in Schmuckstücken verarbeitet und immer bei sich getragen werden. In ihren neuen Räumlichkeiten zeigt Gabriele Lack neben Urnen noch viele andere Möglichkeiten, die Erinnerung aufrecht zu erhalten. Wie der letzte Weg aussieht, entscheidet der Tierbesitzer im persönlichen Beratungsgespräch.

Beim “Tag der offenen Tür” am 12. September führt Gabriele Lack die Besucher von 13 bis 18 Uhr durch den Betrieb mit Kundenbereich, Abschiedsraum, Ausstellungsbereich und Hygienebereich. Sie informiert detailliert über alle angebotenen Leistungen und steht für Fragen zur Verfügung. Die Führung findet unter Einhaltung der aktuellen Corona-Hygieneregelungen statt. Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, kann gerne einen persönlichen Termin mit Frau Lack vereinbaren.

ANUBIS-Tierbestattungen in Langgöns ist Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr zu erreichen. Für Notfälle bietet Gabriele Lack auch einen Bereitschaftsdienst bis 22 Uhr und an Wochenenden an. Alle Informationen zum ANUBIS-Leistungsangebot sind zu finden unter www.anubis-tierbestattungen.de.

Firmenprofil

1997 gründete Roland Merker ANUBIS-Tierbestattungen in Feucht bei Nürnberg, um Tierfreunden mit der Bestattung auf dem Tierfriedhof oder einer Einäscherung Alternativen zur gesetzlich vorgesehenen Tierverwertung bieten zu können.

Heute gehören zum Unternehmen vier hauseigene Tierkrematorien in Lauf a. d. Pegnitz, Ludwigshafen-Rheingönheim, Calbe (Sachsen-Anhalt) und in Durmersheim (Kreis Rastatt). Neben dem Hauptsitz in Lauf a. d. Pegnitz, hat das Franchisesystem drei Servicebüros, einen Vorort-Service und 17 Partner in ganz Deutschland, die nach dem hohen Standard des Franchisesystems arbeiten. Somit zählt ANUBIS-Tierbestattungen mit zu den ältesten und führenden Tierbestattungsunternehmen Deutschlands.

Im Herbst 2018 wurde für das gesamte Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem auf Basis der DIN EN ISO 9001:2015 eingeführt und im Februar 2019 zertifiziert. Der ANUBIS-Hauptsitz, ANUBIS-Servicebüros, ANUBIS-Tierkrematorien und ANUBIS-Franchisenehmer arbeiten nach einheitlichen Standards und können ihren Kunden und Geschäftspartnern somit bundesweit Transparenz, eine reibungslose Zusammenarbeit und hohe Qualität zusichern.

Einfühlsame und umfassende Beratung, bis hin zur Trauerbegleitung und Sterbevorsorge stehen bei ANUBIS im Mittelpunkt – persönlich, wie auch digital. Auf der Firmen-Website www.anubis-tierbestattungen.de finden Tierfreunde Antworten auf ihre Fragen und detaillierte Informationen rund um die Tierbestattung. Sie haben die Möglichkeit, sich im Forum direkt mit anderen Tierbesitzern austauschen. Mit einer kostenlosen Traueranzeige im virtuellen Tierfriedhof können sie zudem das Andenken an ihr Tier bewahren und ihre Trauer mit anderen teilen.

