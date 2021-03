App Security-Spezialist Build38 begrüßt Manuel Holzhauer als neues Advisory Board-Mitglied

Fokussierung auf die digitale Transformation im Finanz- und Versicherungsmarkt

München, 23. März 2021 – Ab sofort bringt sich Manuel Holzhauer als neues Mitglied im Advisory Board von Build38 mit ein. Dabei profitiert das Start-up von seiner langjährigen Erfahrung und dem weitreichenden Netzwerk aus seinen Aktivitäten in der Start-up-, Finanz- und Versicherungsbranche. Zurzeit ist Holzhauer als Insurance Industry Executive bei Microsoft tätig.

Vor seiner derzeitigen Funktion bei Microsoft hat Manuel Holzhauer im Laufe seiner Karriere für viele namhafte Unternehmen und Organisationen wie PricewaterhouseCoopers, Accenture, Munich Re und dem InsurTech Hub Munich gearbeitet. Über den InsurTech Hub kennt und unterstützt er die Build38 GmbH schon seit deren Gründung. Er hat eine Passion für Innovationen und die digitale Transformation im Finanz- und Versicherungssektor. Gerade in der Finanzbranche ist die Kundenzentrierung ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Dies gilt für interne Prozesse, aber viel mehr noch für externe Kundenschnittstellen. Hier sollte der Kundennutzen zu jedem Zeitpunkt im Mittelpunkt stehen. Beispielsweise lassen sich mit mobilen Apps neue Konzepte umsetzen, die die Kommunikation mit den Kunden verbessern sowie die Ausführung von Transaktionen vereinfachen.

“Mobile Apps als Frontend zum Kunden haben bei vielen Unternehmen inzwischen einen sehr hohen Stellenwert. Hierbei legen Entwickler und Betreiber jedoch häufig ihr Hauptaugenmerk auf die Funktionalitäten beziehungsweise die User Experience, nicht aber auf die notwendige Security und Compliance. Da aber vor allem der Banken- und Versicherungsbereich Sicherheit als wesentliches Leistungsversprechen hat, stellen Cyberangriffe eine enorme Gefahr dar, welche schnell zu einem Reputationsrisiko werden kann. Daher ist es aus meiner Sicht unerlässlich, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Aus diesem Grund sehe ich es als essenziell an, App-Security schon während der frühen Entwicklungsphase zu integrieren. Genau hier setzt das innovative Konzept von Build38 an”, sagt Holzhauer.

“Wir freuen uns, mit Manuel Holzhauer einen erfahrenen Experten an Bord zu haben, der uns mit seinen inspirierenden Ideen und guten Beziehungen dabei hilft, Brücken in die Finanz- und Versicherungswelt zu bauen. Mit seiner Unterstützung gelingt es uns, die Reichweite unseres App Security-Ansatzes zu vergrößern, neue Kontakte zu knüpfen und Geschäftsprozesse voranzubringen”, sagt Dr. Christian Schläger, CEO von Build38.

Build38 ist ein globaler Anbieter von Lösungen für den Schutz mobiler Anwendungen. Das Trusted Application Kit (T.A.K.) bietet Schutz der neuesten Generation für mobile Apps, sodass diese jederzeit vor bekannten und unbekannten Angriffen sicher sind und neue digitale Geschäftsmodelle überhaupt erst möglich werden. Build38 schützt Anwendungen in verschiedenen Branchen, darunter der Automobil- und der Finanzsektor, FinTechs, der öffentliche Verkehr sowie das Gesundheitswesen. Die GmbH hat ihren Hauptsitz in München und verfügt über globale Niederlassungen in Barcelona und Singapur. Mehr erfahren Sie unter www.build38.com

