APROS Consulting spendet 3.300 Euro an XCYC Entwicklungs- und Inklusionsprojekte der Campus Mensch

Reutlingen. APROS unterstützt den Dachverband Campus Mensch mit seinen sozialen Unternehmen und die Stiftung Zenit seit vielen Jahren – nun wurde erneut eine Spende für Inklusionsprojekte der Marke XCYC übergeben. Die Eigenmarke XCYC (Exites Cycling) für innovative Lastenfahrräder bekam bereits den exzellent-Preis durch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen und den German Design Award. Die GWW folgt weiter der strategischen Erweiterung der Lohnfertigung in Richtung der Herstellung eigener Produkte.

Campus Mensch, GWW (Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH) fördert Menschen mit Behinderung und bietet ihnen Bildungs-, Arbeits-, Wohn- und Betreuungsangebote. Mit den Standorten in Sindelfingen, Herrenberg, Nagold und Calw soll eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden.

Das Design der XCYC Pedelecs, das in seiner Optik schon wegen des markanten Rahmens eher an ein Mountainbike erinnert, sieht „modern und cool“ aus. Dies passt zu dem neuen Sport- und Gesundheits- Geschäftsbereich SPARTANER-Team.de der APROS Consulting & Services aus Reutlingen. Denn ein XCYC Lastenfahrrad zu nutzen ist nicht nur gesund, sondern die Bikes haben unverwechselbare Alleinstellungsmerkmale, nicht nur bei den technischen Werten, an denen man die Trend-Marke sofort erkennen kann.

Der Einsatzbereich reicht von der Wirtschaft über Handel und Gastronomie bis hin zur Freizeitgestaltung. Was letztendlich transportiert werden soll und wie der Modellaufbau gestaltet wird, entscheidet der Kunde. Von einem stabilen Aufbau auf den sogar Paletten passen bis zu einem großen Kofferaufbau. Für die Sicherheit beim Fahren sorgen unter Anderem der stabile Rahmen und Scheibenbremsen vorn und hinten.

Seit vielen Jahren spendet die Unternehmensberatung, PR- und Werbeagentur APROS Consulting & Services GmbH regelmäßig an die Stiftung Zenit und unterstützt Campus Mensch bei Themen wie Strategie, Öffentlichkeitsarbeit und Infrastruktur. „Die aktuelle Spende in Höhe von 3300 Euro ist Teil unseres langfristigen sozialen Engagements sowie unserer CSR Strategie und wurde dafür extra im Geschäftsbereich Marketing und Werbung erarbeitet“, so Volker Feyerabend, Geschäftsführer der Unternehmensberatung. Er fügt an: „Campus Mensch ist zudem Sozialpartner von APROS in der TOP Sozial Charta. Mit der Marke XCYC Lastenfahrräder haben wir bereits eine gemeinsame Urkunde als sozial engagiertes Unternehmen des LEA Mittelstandspreises erhalten und spannende Kooperationsprojekte durchgeführt.“

APROS selbst ist „TOP sozial“ zertifiziert und wurde als beispielhaftes Unternehmen im LEA Mittelstandspreis Baden-Württemberg ausgezeichnet. Außerdem wurde APROS erst kürzlich ein Sonderpreis in allen vier Kategorien des „AWARD familyNET 4.0 Unternehmenskultur in einer digitalen Arbeitswelt“- Preises des Landes Baden-Württemberg verliehen.

Die aktuelle Spende soll für inklusive Entwicklungsprojekte im Bereich der Bike-Innovationen eingesetzt werden. „Den beteiligten Menschen wird über solche Projekte eine selbstständige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht.“ freut sich GWW Geschäftsführerin Andrea Stratmann. „Jahrzehntelange gegenseitige Unterstützung, soziales Engagement und zielgerichtete gemeinsame Projekte können einiges bewirken.“ Und wir können gespannt sein, denn weitere Kooperationsprojekte sind bereits in Planung. Das nennen wir eine Sozialpartnerschaft.

Weitere Informationen:

www.APROS-Consulting.com

www.TOP-Sozial-Charta.de

www.SPARTANER-Team.de

www.gww-netz.de

www.xcyc.de

Campus Mensch

Campus Mensch ist eine ideelle Gemeinschaft sozialer Unternehmen in der Region Stuttgart, bestehend aus den drei gemeinnützigen Unternehmen GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Femos gGmbH 1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH und der Stiftung Zenit – Zentrum für Eingliederung, Nachteilsausgleich, Integration und Teilhabe.

Sie wollen in gemeinsamer sozialer Verantwortung Menschen mit Nachteilen in den Landkreisen Böblingen und Calw die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch u.a. Arbeitsplätze, Wohnmöglichkeiten, Abbau von Barrieren sowie Inklusion durch Teilhabe an Projekten ermöglichen. Diese Angebote werden ständig weiterentwickelt und den Bedürfnissen der betroffenen Menschen angepasst.

https://www.campus-mensch.org

