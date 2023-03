598% Lithium Aktientip startet Bohrprogramm. Sensationelle Übernahme nahe Patriot Battery Metals ($PMET). Neuer 598% Lithium Aktientip nach 46.109% mit Patriot Battery Metals ($PMET)

598% Lithium Aktientip startet Bohrprogramm. Neuer Lithium Hot Stock nach 46.109% mit Patriot Battery Metals ($PMET)

21.03.23 12:03

AC Research

Vancouver ( www.aktiencheck.de, Anzeige)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69754/AC_VictoryBattery_210323_DEPRcom.001.png

Link zum Report:

https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-598_Lithium_Aktientip_startet_Bohrprogramm_Neuer_Lithium_Hot_Stock_46_109_Patriot_Battery_Metals_PMET-15418057

Executive Summary

21.03.2023

598% Lithium Aktientip startet Bohrprogramm

Neuer Lithium Hot Stock nach 46.109% mit Patriot Battery Metals ($PMET)

Unser neuer 598% Lithium Aktientip 2023 Victory Battery Metals Corp. (ISIN CA92643V1013 / WKN A3D4AA, Ticker: VR6, CNX: VR, #VR, $VR) meldet heute den Start des mit Spannung erwarteten Bohrprogramms auf seine potentiellen Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Smokey Lithium nahe dem Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker FSE: TL0.F, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) und nahe Nordamerikas Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB). Sensationelle 1.500ppm haben die Top-Geologen unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. auf dem potentiellen Weltklasse-Lithium-Projekt Smokey Lithium in Esmeralda County, Nevada, USA unweit der Gigafabrik von eAuto-Riese Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker FSE: TL0.F, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) und nahe den Lithium-Lagerstätten von Lithium-Riese Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) und American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) gemessen. Das jetzt startende Bohrprogramm soll schon in Kürze für eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. sorgen. Für das riesige Potential des Lithium-Projektes Smokey Lithium spricht der Einstieg von Börsenstar Mark Ireton als CEO des Lithium Explorers. Der von CEO Mark Ireton zuvor gelenkte Lithium Explorer Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) schoss um unglaubliche 20.900% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,05 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) ein stattliches Vermögen von bis zu 2.100.000 EUR. Aktuell wird der Lithium Explorer Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) an der Börse mit rund 37 Mio. EUR bewertet. Das ist rund zwölf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. Das Smokey Lithium-Projekt befindet sich nur 25km nordwestlich der Zeus-Lithium-Lagerstätte unseres Lithium Aktientips Noram Lithium (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) in der Lithium-Boom-Region Clayton Valley. Der Boss des Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker FSE: TL0.F, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) hat auf dem Battery Day 2020 angekündigt in die Lithium-Produktion investieren zu wollen. Mit den erstklassigen Lithium-Konzentrationen von bis zu 1.500ppm Lithium dürfte unser Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. auch in den Fokus von Elektroauto-Riese Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker FSE: TL0.F, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) geraten. Die Lithium-Aktien des nur 20 Meilen entfernt Lithium produzierenden einzigem Lithium-Produzenten Nordamerikas Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 5.157% von 6,19 USD auf in der Spitze 325,38 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) ein Vermögen von bis zu 525.654 EUR. Aktuell wird Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 23,63 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 7.956 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. Das Smokey Lithium-Projekt befindet sich 35km südwestlich des Tonopa Lithium-Projektes von American Lithium Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.844% von 0,09 CAD auf in der Spitze 6,25 CAD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) in der Spitze ein Vermögen von bis zu 694.444 EUR. Aktuell wird American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) an der Börse mit rund 454 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 153 mal höher als unser neuer Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. Unser Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. hat zuletzt mit der sensationellen Übernahme des potentiellen Weltklasse-Lithium-Projektes Stingray nahe der Lithium-Entdeckung von 46.109% Aktienrakete Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) für einen Paukenschlag gesorgt. Das vielversprechende Stingray-Lithium-Projekt verfügt über 347 Claims mit einer riesigen Fläche von 17.792 Hektar. Ein Bohrprogramm soll in den kommenden Wochen für reichlich positiven News-flow sowie die fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips 2023 Victory Battery Metals Corp. Die Lithium-Aktien von Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 46.109% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 12,18 EUR explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) ein stattliches Vermögen von bis zu 4.720.930 EUR. Aktuell wird Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 850 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 385 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. Unternehmenskreisen zufolge steht unser Lithium Aktientip 2023 nun unmittelbar vor der Übernahme weiterer Lithium-Grundstücksflächen nahe Lithium-Aktienrakete Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET). Börsenstar Mark Ireton setzt nach sagenhaften 20.100% Kursgewinn mit unserem Lithium Hot Stock Noram Ventures Corp. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) jetzt auf unseren neuen Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. (ISIN CA92643V1013 / WKN A3D4AA, Ticker: VR6, CNX: VR, #VR, $VR). Nach Kursgewinnen von bis zu 5.800% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Lithium Corporation (ISIN: CA22675W1077, WKN: A1H7ZM, Ticker FSE: F12.F, OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 3.565% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 21.127% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TS,XV: SLI.V, #SLI.V, $SLI.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 5.157% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB), bis zu 6.844% mit den Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) , bis zu 9.553% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker FSE: WUC1.F, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Century Lithium (TSX: LCE.V, #LCE.V, $LCE.V), bis zu 10.640% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Lithium Ltd. (TSXV: ETL.V, #ETL.V, $ETL.V) und bis zu 20.900% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Corp. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. (ISIN CA92643V1013 / WKN A3D4AA, Ticker: VR6, CNX: VR, #VR, $VR).

Aus 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 2.100.000 EUR

Verpassen Sie nicht die nächste Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor

Mit Lithium-Aktien konnte Aktionäre ein Vermögen verdienen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 2.100.000 EUR. Die Lithium-Aktien von Critical Element Lithium Corporation (ISIN: CA22675W1077, WKN: A1H7ZM, Ticker FSE: F12.F, OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 5.800% von 0,05 CAD$ auf in der Spitze 2,95 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 3.565% von 0,176 CAD$ auf in der Spitze 6,45 CAD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLI.V, #SLI.V, $SLI.V) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 21.127% con 0,075 CAD$ auf in der Spitze 15,92 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN) schossen zuletzt um sagenhafte 2.500% von 0,01 CAD$ auf in der Spitze 0,26 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 5.157% von 6,19 USD auf in der Spitze 325,38 USD in die Höhe geklettert. Die Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.844% von 0,09 CAD auf in der Spitze 6,25 CAD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker FSE: WUC1.F, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 9.553% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 53,09 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Century Lithium (TSX: LCE.V, #LCE.V, $LCE.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.167% von 0,03 CAD auf in der Spitze 2,45 CAD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Lithium Ltd. (ISIN: CA26925V1085, WKN: A3DNDT, Ticker FSE: OW3.F, TSXV: ETL.V, #ETL.V, $ETL.V) schossen in den vergangenen Jahren um bis zu 10.640% von 0,05 CAD auf in der Spitze 5,37 CAD in die Höhe. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Lithium Corp. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 20.900% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,05 CAD in die Höhe geschossen. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor.

Im Branchenvergleich massiv unterbewertet

Wettbewerber bis zu 7.956 mal höher bewertet

Unser neuer Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. erscheint im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet. Unser Lithium Aktientip Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) wird an der Börse zur Zeit mit rund 37 Mio. EUR bewertet. Das ist rund zwölf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. Unser Lithium Aktientip E3 Lithium Ltd. (ISIN: CA26925V1085, WKN: A3DNDT, Ticker FSE: OW3.F, TSXV: ETL.V, #ETL.V, $ETL.V) wird an der Börse derzeit mit rund 101 Mio. EUR bewertet – das ist rund 34 mal höher als unser neuer Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. Unser vormaliger Lithium Aktientip Century Lithium (TSX: LCE.V, #LCE.V, $LCE.V) wird an der Börse mit rund 105 Mio. EUR bewertet – das ist rund 35 mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp. . Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) wurde zwischenzeitlich für 400 Mio. USD übernommen. Das ist rund 178 mal mehr als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. Der Lithium Explorer Critical Element Lithium Corporation (ISIN: CA22675W1077, WKN: A1H7ZM, Ticker FSE: F12.F, OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) wird an der Börse derzeit mit rund 363 Mio. EUR bewertet – das ist rund 122 mal so hoch als unser neuer Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp. Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) wurde zwischenzeitlich für 960 Mio. CAD von der chinesischen Zijin Mining Group Co., Ltd übernommen. Das ist rund 220 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp. Der Lithium Explorer Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLI.V, #SLI.V, $SLI.V) wird an der Börse derzeit mit rund 512 Mio. EUR bewertet – das ist rund 172 mal höher als unser Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker FSE: WUC1.F, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) wird an der Börse derzeit mit rund 2,56 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 862 mal so teuer als unser Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) wird an der Börse derzeit mit rund 23,63 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 7.956 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp.

Lithium Hot Stock 2023 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,30 EUR – 598% Aktienchance

Link zum Report:

https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-598_Lithium_Aktientip_startet_Bohrprogramm_Neuer_Lithium_Hot_Stock_46_109_Patriot_Battery_Metals_PMET-15418057

598% Lithium Aktientip startet Bohrprogramm

Neuer Lithium Hot Stock nach 46.109% mit Patriot Battery Metals ($PMET)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69754/AC_VictoryBattery_210323_DEPRcom.002.jpeg

Unser neuer 598% Lithium Aktientip 2023 Victory Battery Metals Corp. (ISIN CA92643V1013 / WKN A3D4AA, Ticker: VR6, CNX: VR, #VR, $VR) meldet heute den Start des mit Spannung erwarteten Bohrprogramms auf seine potentiellen Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Smokey Lithium nahe dem Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker FSE: TL0.F, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) und nahe Nordamerikas Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB). Sensationelle 1.500ppm haben die Top-Geologen unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. auf dem potentiellen Weltklasse-Lithium-Projekt Smokey Lithium in Esmeralda County, Nevada, USA unweit der Gigafabrik von eAuto-Riese Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker FSE: TL0.F, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) und nahe den Lithium-Lagerstätten von Lithium-Riese Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) und American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) gemessen. Das jetzt startende Bohrprogramm soll schon in Kürze für eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. sorgen. Für das riesige Potential des Lithium-Projektes Smokey Lithium spricht der Einstieg von Börsenstar Mark Ireton als CEO des Lithium Explorers. Der von CEO Mark Ireton zuvor gelenkte Lithium Explorer Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) schoss um unglaubliche 20.900% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,05 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) ein stattliches Vermögen von bis zu 2.100.000 EUR. Aktuell wird der Lithium Explorer Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) an der Börse mit rund 37 Mio. EUR bewertet. Das ist rund zwölf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. Das Smokey Lithium-Projekt befindet sich nur 25km nordwestlich der Zeus-Lithium-Lagerstätte unseres Lithium Aktientips Noram Lithium (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) in der Lithium-Boom-Region Clayton Valley. Der Boss des Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker FSE: TL0.F, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) hat auf dem Battery Day 2020 angekündigt in die Lithium-Produktion investieren zu wollen. Mit den erstklassigen Lithium-Konzentrationen von bis zu 1.500ppm Lithium dürfte unser Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. auch in den Fokus von Elektroauto-Riese Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker FSE: TL0.F, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) geraten. Die Lithium-Aktien des nur 20 Meilen entfernt Lithium produzierenden einzigem Lithium-Produzenten Nordamerikas Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 5.157% von 6,19 USD auf in der Spitze 325,38 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) ein Vermögen von bis zu 525.654 EUR. Aktuell wird Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 23,63 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 7.956 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. Das Smokey Lithium-Projekt befindet sich 35km südwestlich des Tonopa Lithium-Projektes von American Lithium Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.844% von 0,09 CAD auf in der Spitze 6,25 CAD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) in der Spitze ein Vermögen von bis zu 694.444 EUR. Aktuell wird American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) an der Börse mit rund 454 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 153 mal höher als unser neuer Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. Unser Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. hat zuletzt mit der sensationellen Übernahme des potentiellen Weltklasse-Lithium-Projektes Stingray nahe der Lithium-Entdeckung von 46.109% Aktienrakete Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) für einen Paukenschlag gesorgt. Das vielversprechende Stingray-Lithium-Projekt verfügt über 347 Claims mit einer riesigen Fläche von 17.792 Hektar. Ein Bohrprogramm soll in den kommenden Wochen für reichlich positiven News-flow sowie die fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips 2023 Victory Battery Metals Corp. Die Lithium-Aktien von Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 46.109% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 12,18 EUR explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) ein stattliches Vermögen von bis zu 4.720.930 EUR. Aktuell wird Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 850 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 385 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. Unternehmenskreisen zufolge steht unser Lithium Aktientip 2023 nun unmittelbar vor der Übernahme weiterer Lithium-Grundstücksflächen nahe Lithium-Aktienrakete Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET). Börsenstar Mark Ireton setzt nach sagenhaften 20.100% Kursgewinn mit unserem Lithium Hot Stock Noram Ventures Corp. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) jetzt auf unseren neuen Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. (ISIN CA92643V1013 / WKN A3D4AA, Ticker: VR6, CNX: VR, #VR, $VR). Nach Kursgewinnen von bis zu 5.800% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Lithium Corporation (ISIN: CA22675W1077, WKN: A1H7ZM, Ticker FSE: F12.F, OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 3.565% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 21.127% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TS,XV: SLI.V, #SLI.V, $SLI.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 5.157% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB), bis zu 6.844% mit den Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) , bis zu 9.553% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker FSE: WUC1.F, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Century Lithium (TSX: LCE.V, #LCE.V, $LCE.V), bis zu 10.640% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Lithium Ltd. (TSXV: ETL.V, #ETL.V, $ETL.V) und bis zu 20.900% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Corp. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. (ISIN CA92643V1013 / WKN A3D4AA, Ticker: VR6, CNX: VR, #VR, $VR).

Mit Lithium-Aktien konnte Aktionäre ein Vermögen verdienen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 2.100.000 EUR. Die Lithium-Aktien von Critical Element Lithium Corporation (ISIN: CA22675W1077, WKN: A1H7ZM, Ticker FSE: F12.F, OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 5.800% von 0,05 CAD$ auf in der Spitze 2,95 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 3.565% von 0,176 CAD$ auf in der Spitze 6,45 CAD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLI.V, #SLI.V, $SLI.V) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 21.127% con 0,075 CAD$ auf in der Spitze 15,92 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN) schossen zuletzt um sagenhafte 2.500% von 0,01 CAD$ auf in der Spitze 0,26 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 5.157% von 6,19 USD auf in der Spitze 325,38 USD in die Höhe geklettert. Die Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.844% von 0,09 CAD auf in der Spitze 6,25 CAD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker FSE: WUC1.F, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 9.553% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 53,09 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Century Lithium (TSX: LCE.V, #LCE.V, $LCE.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.167% von 0,03 CAD auf in der Spitze 2,45 CAD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Lithium Ltd. (ISIN: CA26925V1085, WKN: A3DNDT, Ticker FSE: OW3.F, TSXV: ETL.V, #ETL.V, $ETL.V) schossen in den vergangenen Jahren um bis zu 10.640% von 0,05 CAD auf in der Spitze 5,37 CAD in die Höhe. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Lithium Corp. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 20.900% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,05 CAD in die Höhe geschossen. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor.

Unser neuer Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. erscheint im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet. Unser Lithium Aktientip Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) wird an der Börse zur Zeit mit rund 37 Mio. EUR bewertet. Das ist rund zwölf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. Unser Lithium Aktientip E3 Lithium Ltd. (ISIN: CA26925V1085, WKN: A3DNDT, Ticker FSE: OW3.F, TSXV: ETL.V, #ETL.V, $ETL.V) wird an der Börse derzeit mit rund 101 Mio. EUR bewertet – das ist rund 34 mal höher als unser neuer Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. Unser vormaliger Lithium Aktientip Century Lithium (TSX: LCE.V, #LCE.V, $LCE.V) wird an der Börse mit rund 105 Mio. EUR bewertet – das ist rund 35 mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp. . Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) wurde zwischenzeitlich für 400 Mio. USD übernommen. Das ist rund 178 mal mehr als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. Der Lithium Explorer Critical Element Lithium Corporation (ISIN: CA22675W1077, WKN: A1H7ZM, Ticker FSE: F12.F, OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) wird an der Börse derzeit mit rund 363 Mio. EUR bewertet – das ist rund 122 mal so hoch als unser neuer Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp. Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) wurde zwischenzeitlich für 960 Mio. CAD von der chinesischen Zijin Mining Group Co., Ltd übernommen. Das ist rund 220 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp. Der Lithium Explorer Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLI.V, #SLI.V, $SLI.V) wird an der Börse derzeit mit rund 512 Mio. EUR bewertet – das ist rund 172 mal höher als unser Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker FSE: WUC1.F, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) wird an der Börse derzeit mit rund 2,56 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 862 mal so teuer als unser Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) wird an der Börse derzeit mit rund 23,63 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 7.956 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp.

„Strong Outperformer“ lautet daher unsere Ersteinschätzung für unseren neuen Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. zunächst auf 0,20 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 290% für mutige und risikobereite Investoren mit unserem Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. ein Kursziel von 0,30 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 484% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock 2023 Victory Battery Metals Corp. (ISIN CA92643V1013 / WKN A3D4AA, Ticker: VR6, CNX: VR, #VR, $VR).

Aus 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 2.100.000 EUR

Verpassen Sie nicht die nächste Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69754/AC_VictoryBattery_210323_DEPRcom.003.jpeg

Mit Lithium-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit Lithium-Aktien ein Vermögen von bis zu 2.100.000 EUR. Nach Kursgewinnen von bis zu 5.800% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Lithium Corporation (ISIN: CA22675W1077, WKN: A1H7ZM, Ticker FSE: F12.F, OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 3.565% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 21.127% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TS,XV: SLI.V, #SLI.V, $SLI.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 5.157% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB), bis zu 6.844% mit den Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX), bis zu 9.553% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker FSE: WUC1.F, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Century Lithium (TSX: LCE.V, #LCE.V, $LCE.V), bis zu 10.640% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Lithium Ltd. (ISIN: CA26925V1085, WKN: A3DNDT, Ticker FSE: OW3.F, TSXV: ETL.V, #ETL.V, $ETL.V) und bis zu 20.900% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Lithium Corp. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. (ISIN CA92643V1013 / WKN A3D4AA, Ticker: VR6, CNX: VR, #VR, $VR).

Die Lithium-Aktien von Critical Element Lithium Corporation (ISIN: CA22675W1077, WKN: A1H7ZM, Ticker FSE: F12.F, OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 5.800% von 0,05 CAD$ auf in der Spitze 2,95 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Critical Element Lithium Corporation (ISIN: CA22675W1077, WKN: A1H7ZM, Ticker FSE: F12.F, OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) ein Betrag von bis zu 590.000 EUR. Critical Element Lithium Corporation (ISIN: CA22675W1077, WKN: A1H7ZM, Ticker FSE: F12.F, OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) wird an der Börse derzeit mit rund 363 Mio. EUR bewertet. Damit ist Critical Element Lithium Corporation (ISIN: CA22675W1077, WKN: A1H7ZM, Ticker FSE: F12.F, OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) rund 122 mal so hoch bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp.

Die Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 3.565% von 0,176 CAD$ auf in der Spitze 6,45 CAD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) ein stattlicher Betrag von bis zu 366.477 EUR. Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) wurde zwischenzeitlich für 960 Mio. CAD von der chinesischen Zijin Mining Group Co., Ltd übernommen. Das ist rund 220 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp.

Die Lithium-Aktien von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLI.V, #SLI.V, $SLI.V) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 21.127% con 0,075 CAD$ auf in der Spitze 15,92 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLI.V, #SLI.V, $SLI.V) ein Vermögen von bis zu 2.122.667 EUR. Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLI.V, #SLI.V, $SLI.V) wird an der Börse derzeit mit rund 512 Mio. EUR bewertet. Damit wird Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLI.V, #SLI.V, $SLI.V) rund 172 mal höher bewertet als unser Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp.

Die Lithium-Aktien von Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 5.157% von 6,19 USD auf in der Spitze 325,38 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) ein Vermögen von bis zu 525.654 EUR. Aktuell wird Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 23,63 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 7.956 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp.

Die Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.844% von 0,09 CAD auf in der Spitze 6,25 CAD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) in der Spitze ein Vermögen von bis zu 694.444 EUR. Aktuell wird American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) an der Börse mit rund 454 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 153 mal höher als unser neuer Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp.

Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker FSE: WUC1.F, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 9.553% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 53,09 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker FSE: WUC1.F, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) in der Spitze ein stattlicher Betrag von 965.273 EUR. Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker FSE: WUC1.F, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) wird an der Börse derzeit mit rund 2,56 Mrd. EUR bewertet. Damit ist Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker FSE: WUC1.F, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) rund 862 mal so teuer als unser Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp.

Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde ein Vermögen von bis zu 690.000 EUR. Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) wurde zwischenzeitlich für 400 Mio. USD übernommen. Das ist rund 178 mal mehr als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp.

Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium-Aktientips Century Lithium (TSX: LCE.V, #LCE.V, $LCE.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.167% von 0,03 CAD auf in der Spitze 2,45 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit Lithium-Aktien von Century Lithium (TSX: LCE.V, #LCE.V, $LCE.V) in der Spitze ein kleines Vermögen von 816.667 EUR. Aktuell wird unser vormaliger Lithium Aktientip Century Lithium (TSX: LCE.V, #LCE.V, $LCE.V) an der Börse mit rund 105 Mio. EUR bewertet. Damit wird Century Lithium (TSX: LCE.V, #LCE.V, $LCE.V) derzeit rund 35 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp.

Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Lithium Ltd. (ISIN: CA26925V1085, WKN: A3DNDT, Ticker FSE: OW3.F, TSXV: ETL.V, #ETL.V, $ETL.V) schossen in den vergangenen Jahren um bis zu 10.640% von 0,05 CAD auf in der Spitze 5,37 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von E3 Lithium Ltd. (ISIN: CA26925V1085, WKN: A3DNDT, Ticker FSE: OW3.F, TSXV: ETL.V, #ETL.V, $ETL.V) ein kleines Vermögen von bis zu 1.074.000 EUR. Aktuell wird der Lithium Explorer E3 Lithium Ltd. (ISIN: CA26925V1085, WKN: A3DNDT, Ticker FSE: OW3.F, TSXV: ETL.V, #ETL.V, $ETL.V) an der Börse mit rund 101 Mio. EUR bewertet. Damit wird E3 Lithium Ltd. (ISIN: CA26925V1085, WKN: A3DNDT, Ticker FSE: OW3.F, TSXV: ETL.V, #ETL.V, $ETL.V) derzeit rund 34 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp.

Der von CEO Mark Ireton zuvor gelenkte Lithium Explorer Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) schoss um unglaubliche 20.900% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,05 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) ein stattliches Vermögen von bis zu

2.100.000 EUR. Aktuell wird der Lithium Explorer Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) an der Börse mit rund 37 Mio. EUR bewertet. Das ist rund zwölf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp.

Potentielle Weltklasse-Lagerstätte im Visier von Tesla ($TSLA)

nahe Abermale ($ALB) und American Lithium ($LI.CNX)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69754/AC_VictoryBattery_210323_DEPRcom.004.jpeg

Unser neuer Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. (ISIN CA92643V1013 / WKN A3D4AA, Ticker: VR6, CNX: VR, #VR, $VR) hat sich eine potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Smokey Lithium mit bis zu 1.500ppm Lithium in Esmeralda County, Nevada, USA unweit der Gigafabrik von eAuto-Riese Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker FSE: TL0.F, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) und nahe den Lithium-Lagerstätten von Lithium-Riese Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) und American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) gesichert.

Für das riesige Potential des Lithium-Projektes Smokey Lithium spricht der Einstieg von Börsenstar Mark Ireton als CEO des Lithium Explorers. Der von CEO Mark Ireton zuvor gelenkte Lithium Explorer Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) schoss um unglaubliche 20.900% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,05 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) ein stattliches Vermögen von bis zu 2.100.000 EUR. Aktuell wird der Lithium Explorer Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) an der Börse mit rund 37 Mio. EUR bewertet. Das ist rund zwölf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. Das Smokey Lithium-Projekt befindet sich nur 25km nordwestlich der Zeus-Lithium-Lagerstätte unseres Lithium Aktientips Noram Lithium (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) in der Lithium-Boom-Region Clayton Valley.

Der Boss des Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker FSE: TL0.F, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) hat auf dem Battery Day 2020 angekündigt in die Lithium-Produktion investieren zu wollen. Mit den erstklassigen Lithium-Konzentrationen von bis zu 1.500ppm Lithium dürfte unser Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. auch in den Fokus von Elektroauto-Riese Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker FSE: TL0.F, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) geraten.

Die Lithium-Aktien des nur 20 Meilen entfernt Lithium produzierenden einzigem Lithium-Produzenten Nordamerikas Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 5.157% von 6,19 USD auf in der Spitze 325,38 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) ein Vermögen von bis zu 525.654 EUR. Aktuell wird Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 23,63 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 7.956 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp.

Das Smokey Lithium-Projekt befindet sich 35km südwestlich des Tonopa Lithium-Projektes von American Lithium Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.844% von 0,09 CAD auf in der Spitze 6,25 CAD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) in der Spitze ein Vermögen von bis zu 694.444 EUR. Aktuell wird American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) an der Börse mit rund 454 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 153 mal höher als unser neuer Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp.

Höhepunkte des Smokey Lithium Mapping- und Sampling-Programms:

Die Probenahme zeigt mehrere Bereiche mit hohen Lithium-Konzentrationen in den Tonsteinen bis 1500 ppm Lithium. Der südwestliche Bereich des Lithiumkonzessionsgebiets Smokey zeigte Werte von weit über 1000 ppm, Lithium-Proben in diesem Bereich ergaben eine stark anomale Zone mit einem Durchmesser von etwa 1,5 km. Das zentrale Gebiet weist auch erhöhte Lithium-Werte auf und könnte mit der Zone mit hohem Li-Gehalt auf dem angrenzenden Grundstück Jindalee zusammenhängen. „Diese Ergebnisse sind signifikant, validieren Smokey Lithium und bilden einen Schwerpunkt für das Explorationsteam von Victory, das in den letzten Monaten in Nevada äußerst aktiv war und unsere Liegenschaften in rasantem Tempo vorangetrieben hat“, sagte Victory President und CEO Mark Ireton. Das Explorationsteam von Victory schloss das Kartierungs- und Probenahmeprogramm im Juni 2023 mit einem laserinduzierten Durchschlagsspektroskopie-(LIBS)-Analysator* und der Entnahme von Tonsteinproben ab, um das am 15. Juni angekündigte geplante Programm abzuschließen. Claystone-Proben wurden ALS Labs in Tucson vorgelegt, um die Ergebnisse weiter zu validieren.

Nach Kursgewinnen von bis zu 5.800% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Lithium Corporation (ISIN: CA22675W1077, WKN: A1H7ZM, Ticker FSE: F12.F, OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 3.565% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 21.127% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TS,XV: SLI.V, #SLI.V, $SLI.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 5.157% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB), bis zu 6.844% mit den Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX), bis zu 9.553% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker FSE: WUC1.F, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Century Lithium (TSX: LCE.V, #LCE.V, $LCE.V), bis zu 10.640% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Lithium Ltd. (ISIN: CA26925V1085, WKN: A3DNDT, Ticker FSE: OW3.F, TSXV: ETL.V, #ETL.V, $ETL.V) und bis zu 20.900% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Lithium Corp. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. (ISIN CA92643V1013 / WKN A3D4AA, Ticker: VR6, CNX: VR, #VR, $VR).

Im Branchenvergleich massiv unterbewertet

Wettbewerber bis zu 7.956 mal höher bewertet

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69754/AC_VictoryBattery_210323_DEPRcom.005.jpeg

Unser neuer Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. (ISIN CA92643V1013 / WKN A3D4AA, Ticker: VR6, CNX: VR, #VR, $VR) erscheint im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. sind bis zu 7.956 mal höher bewertet.

Der von CEO Mark Ireton zuvor gelenkte Lithium Explorer Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) schoss um unglaubliche 20.900% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,05 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) ein stattliches Vermögen von bis zu 2.100.000 EUR. Aktuell wird der Lithium Explorer Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) an der Börse mit rund 37 Mio. EUR bewertet. Das ist rund zwölf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp.

Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Lithium Ltd. (ISIN: CA26925V1085, WKN: A3DNDT, Ticker FSE: OW3.F, TSXV: ETL.V, #ETL.V, $ETL.V) schossen in den vergangenen Jahren um bis zu 10.640% von 0,05 CAD auf in der Spitze 5,37 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von E3 Lithium Ltd. (ISIN: CA26925V1085, WKN: A3DNDT, Ticker FSE: OW3.F, TSXV: ETL.V, #ETL.V, $ETL.V) ein kleines Vermögen von bis zu 1.074.000 EUR. Aktuell wird der Lithium Explorer E3 Lithium Ltd. (ISIN: CA26925V1085, WKN: A3DNDT, Ticker FSE: OW3.F, TSXV: ETL.V, #ETL.V, $ETL.V) an der Börse mit rund 101 Mio. EUR bewertet. Damit wird E3 Lithium Ltd. (ISIN: CA26925V1085, WKN: A3DNDT, Ticker FSE: OW3.F, TSXV: ETL.V, #ETL.V, $ETL.V) derzeit rund 34 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp.

Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium-Aktientips Century Lithium (TSX: LCE.V, #LCE.V, $LCE.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.167% von 0,03 CAD auf in der Spitze 2,45 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit Lithium-Aktien von Century Lithium (TSX: LCE.V, #LCE.V, $LCE.V) in der Spitze ein kleines Vermögen von 816.667 EUR. Aktuell wird unser vormaliger Lithium Aktientip Century Lithium (TSX: LCE.V, #LCE.V, $LCE.V) an der Börse mit rund 105 Mio. EUR bewertet. Damit wird Century Lithium (TSX: LCE.V, #LCE.V, $LCE.V) derzeit rund 35 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp.

Die Lithium-Aktien von Critical Element Lithium Corporation (ISIN: CA22675W1077, WKN: A1H7ZM, Ticker FSE: F12.F, OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 5.800% von 0,05 CAD$ auf in der Spitze 2,95 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Critical Element Lithium Corporation (ISIN: CA22675W1077, WKN: A1H7ZM, Ticker FSE: F12.F, OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) ein Betrag von bis zu 590.000 EUR. Critical Element Lithium Corporation (ISIN: CA22675W1077, WKN: A1H7ZM, Ticker FSE: F12.F, OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) wird an der Börse derzeit mit rund 363 Mio. EUR bewertet. Damit ist Critical Element Lithium Corporation (ISIN: CA22675W1077, WKN: A1H7ZM, Ticker FSE: F12.F, OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) rund 122 mal so hoch bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp.

Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde ein Vermögen von bis zu 690.000 EUR. Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) wurde zwischenzeitlich für 400 Mio. USD übernommen. Das ist rund 178 mal mehr als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp.

Die Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.844% von 0,09 CAD auf in der Spitze 6,25 CAD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) in der Spitze ein Vermögen von bis zu 694.444 EUR. Aktuell wird American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) an der Börse mit rund 454 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 153 mal höher als unser neuer Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp.

Die Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 3.565% von 0,176 CAD$ auf in der Spitze 6,45 CAD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) ein stattlicher Betrag von bis zu 366.477 EUR. Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) wurde zwischenzeitlich für 960 Mio. CAD von der chinesischen Zijin Mining Group Co., Ltd übernommen. Das ist rund 220 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp.

Die Lithium-Aktien von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLI.V, #SLI.V, $SLI.V) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 21.127% con 0,075 CAD$ auf in der Spitze 15,92 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLI.V, #SLI.V, $SLI.V) ein Vermögen von bis zu 2.122.667 EUR. Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLI.V, #SLI.V, $SLI.V) wird an der Börse derzeit mit rund 512 Mio. EUR bewertet. Damit wird Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLI.V, #SLI.V, $SLI.V) rund 172 mal höher bewertet als unser Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp.

Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker FSE: WUC1.F, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 9.553% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 53,09 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker FSE: WUC1.F, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) in der Spitze ein stattlicher Betrag von 965.273 EUR. Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker FSE: WUC1.F, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) wird an der Börse derzeit mit rund 2,56 Mrd. EUR bewertet. Damit ist Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker FSE: WUC1.F, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) rund 862 mal so teuer als unser Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp.

Die Lithium-Aktien von Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 5.157% von 6,19 USD auf in der Spitze 325,38 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) ein Vermögen von bis zu 525.654 EUR. Aktuell wird Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 23,63 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 7.956 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp.

Lithium Hot Stock 2023 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,30 EUR – 598% Aktienchance

Nach 10.647% mit E3 Metals ($ETL.V) und 20.100% mit Noram Lithium ($NRM.V)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69754/AC_VictoryBattery_210323_DEPRcom.006.jpeg

Unser neuer 598% Lithium Aktientip 2023 Victory Battery Metals Corp. (ISIN CA92643V1013 / WKN A3D4AA, Ticker: VR6, CNX: VR, #VR, $VR) meldet heute den Start des mit Spannung erwarteten Bohrprogramms auf seine potentiellen Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Smokey Lithium nahe dem Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker FSE: TL0.F, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) und nahe Nordamerikas Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB). Sensationelle 1.500ppm haben die Top-Geologen unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. auf dem potentiellen Weltklasse-Lithium-Projekt Smokey Lithium in Esmeralda County, Nevada, USA unweit der Gigafabrik von eAuto-Riese Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker FSE: TL0.F, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) und nahe den Lithium-Lagerstätten von Lithium-Riese Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) und American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) gemessen. Das jetzt startende Bohrprogramm soll schon in Kürze für eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. sorgen. Für das riesige Potential des Lithium-Projektes Smokey Lithium spricht der Einstieg von Börsenstar Mark Ireton als CEO des Lithium Explorers. Der von CEO Mark Ireton zuvor gelenkte Lithium Explorer Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) schoss um unglaubliche 20.900% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,05 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) ein stattliches Vermögen von bis zu 2.100.000 EUR. Aktuell wird der Lithium Explorer Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, TSXV:NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) an der Börse mit rund 37 Mio. EUR bewertet. Das ist rund zwölf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. Das Smokey Lithium-Projekt befindet sich nur 25km nordwestlich der Zeus-Lithium-Lagerstätte unseres Lithium Aktientips Noram Lithium (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) in der Lithium-Boom-Region Clayton Valley. Der Boss des Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker FSE: TL0.F, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) hat auf dem Battery Day 2020 angekündigt in die Lithium-Produktion investieren zu wollen. Mit den erstklassigen Lithium-Konzentrationen von bis zu 1.500ppm Lithium dürfte unser Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. auch in den Fokus von Elektroauto-Riese Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker FSE: TL0.F, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) geraten. Die Lithium-Aktien des nur 20 Meilen entfernt Lithium produzierenden einzigem Lithium-Produzenten Nordamerikas Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 5.157% von 6,19 USD auf in der Spitze 325,38 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) ein Vermögen von bis zu 525.654 EUR. Aktuell wird Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 23,63 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 7.956 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. Das Smokey Lithium-Projekt befindet sich 35km südwestlich des Tonopa Lithium-Projektes von American Lithium Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.844% von 0,09 CAD auf in der Spitze 6,25 CAD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) in der Spitze ein Vermögen von bis zu 694.444 EUR. Aktuell wird American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) an der Börse mit rund 454 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 153 mal höher als unser neuer Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. Unser Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. hat zuletzt mit der sensationellen Übernahme des potentiellen Weltklasse-Lithium-Projektes Stingray nahe der Lithium-Entdeckung von 46.109% Aktienrakete Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) für einen Paukenschlag gesorgt. Das vielversprechende Stingray-Lithium-Projekt verfügt über 347 Claims mit einer riesigen Fläche von 17.792 Hektar. Ein Bohrprogramm soll in den kommenden Wochen für reichlich positiven News-flow sowie die fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips 2023 Victory Battery Metals Corp. Die Lithium-Aktien von Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 46.109% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 12,18 EUR explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) ein stattliches Vermögen von bis zu 4.720.930 EUR. Aktuell wird Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 850 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 385 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. Unternehmenskreisen zufolge steht unser Lithium Aktientip 2023 nun unmittelbar vor der Übernahme weiterer Lithium-Grundstücksflächen nahe Lithium-Aktienrakete Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET). Börsenstar Mark Ireton setzt nach sagenhaften 20.100% Kursgewinn mit unserem Lithium Hot Stock Noram Ventures Corp. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) jetzt auf unseren neuen Lithium Aktientip Victory Battery Metals Corp. (ISIN CA92643V1013 / WKN A3D4AA, Ticker: VR6, CNX: VR, #VR, $VR). Nach Kursgewinnen von bis zu 5.800% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Lithium Corporation (ISIN: CA22675W1077, WKN: A1H7ZM, Ticker FSE: F12.F, OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 3.565% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 21.127% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TS,XV: SLI.V, #SLI.V, $SLI.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 5.157% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB), bis zu 6.844% mit den Lithium-Aktien von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker FSE: 5LA1.F, OTC:LIACF, LI:CNX, #LI.CNX, $LI.CNX) , bis zu 9.553% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker FSE: WUC1.F, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Century Lithium (TSX: LCE.V, #LCE.V, $LCE.V), bis zu 10.640% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Lithium Ltd. (TSXV: ETL.V, #ETL.V, $ETL.V) und bis zu 20.900% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Corp. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Victory Battery Metals Corp. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Victory Battery Metals Corp. (ISIN CA92643V1013 / WKN A3D4AA, Ticker: VR6, CNX: VR, #VR, $VR).

Mit Lithium-Aktien konnte Aktionäre ein Vermögen verdienen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 2.100.000 EUR. Die Lithium-Aktien von Critical Element Lithium Corp

Firmenkontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0



http://www.aktiencheck.de

Pressekontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0



http://www.aktiencheck.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.