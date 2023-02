Aqua Cultura kooperiert mit Laufen

Wechselseitige Inspiration als Ziel: Premium Badstudios stehen für die Einzelhandelsfunktion der Branche.

Die Marke Laufen arbeitet künftig eng mit der Badgestalter-Gruppe Aqua Cultura zusammen. Der bundesweit tätige Zusammenschluss führender Badplaner und Badeinrichter steht für einen gemeinsamen Qualitätsanspruch und dokumentiert diesen mit dem als Marke geschützten Aqua-Cultura-Siegel. Mit der Kooperation bekennen sich die ausnahmslos inhabergeführten Mitgliedsbetriebe zur Marken-DNA und zu den Produkt- und Badkonzepten der Schweizer Unternehmensgruppe mit deutschem Sitz in Staudt.

Martin Henrich von Aqua Cultura: „Natürlich suchen wir auch den intensiven gegenseitigen Austausch mit den kreativen Köpfen – viele wichtige Design-Impulse für das Bad kamen in den vergangenen Jahren aus Laufen. Wir sind gespannt, wie es sich anfühlt, hier mitgenommen und eingebunden zu werden.“

Norbert Jacobi, Key Account Manager bei Laufen, schätzt an der Kooperation mit Aqua Cultura vor allem, dass es sich bei den Mitgliedsunternehmen nicht nur um praktizierende Badplaner und handwerklich aktive Umsetzer handelt, sondern auch um Einzelhandelsunternehmen auf hohem Niveau: „Das sind Premium-Badstudios, die ja zu unseren bevorzugten Absatzmittlern gehören. Sie noch besser zu verstehen und den Anforderungen der Studiobetreiber noch besser gerecht zu werden, ist unser Ziel.“

Die Badgestalter-Gruppe Aqua Cultura vereint derzeit zehn Badstudios und Bäderbaubetriebe in der ganzen Republik – also Klasse statt Masse. Die Vereinigung gibt regelmäßig Standardwerke zum Thema Bad in Buchform heraus, aktuell Bände über Kompaktbäder, Badtrends und Wellnessbäder.

LAUFEN

BÄDER FÜRS LEBEN

Seit 1892 gestaltet der Schweizer Hersteller LAUFEN Badwelten für Körper und Seele. Das Unternehmen steht heute für ganzheitliche Badezimmerkultur mit Fokus auf Nachhaltigkeit, exzellentes Design, Innovation und Technologieführerschaft, die einer langen Tradition hochwertiger Handwerkskunst entspringt. LAUFEN verfolgt die Vision vom Bad als Lebensraum, daher zeigen die umfassenden Lösungen eine innovative, einzigartige und ansprechende Ästhetik – von den Keramiken und Armaturen über die Bade- und Duschwannen, Möbel, Spiegel und Accessoires bis hin zu den Installationssystemen.

Der Hauptsitz von LAUFEN befindet sich in Laufen, einer Stadt ganz in der Nähe von Basel. Das Unternehmen produziert in sechs eigenen Produktionsstätten in Mitteleuropa seine Keramiken, Armaturen und Mineralgussprodukte.

NACHHALTIGKEIT

Zum Leitbild von LAUFEN gehört die Übernahme der Verantwortung für die wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung aller Generationen. Damit das gute Gefühl von Reinheit und Geborgenheit unbeschwert genossen werden kann, konzipiert LAUFEN seine Produkte so klimafreundlich, umweltschonend und sozialverträglich wie möglich – von der Materialauswahl über die Herstellung bis hin zur Auslieferung, Nutzung und Wiederverwertung. Das Unternehmen ist sich bewusst, dass dies ein andauernder Prozess ist, der ständig weiterentwickelt und nachjustiert werden muss.

Im Jahr 2021 ist LAUFEN als Teil der Roca-Gruppe dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten, einem weltweiten Abkommen zwischen Unternehmen und der UNO, das darauf abzielt, verlässliche Unternehmenspraktiken für eine nachhaltigere und integrative Zukunft festzuschreiben.

LAUFEN spaces

In jüngster Zeit hat LAUFEN ein neues Ausstellungskonzept etabliert, das sich vom klassischen Showroom verabschiedet, und stattdessen eine Plattform bietet, auf der sich kulturelle Entwicklungen entfalten können. Die LAUFEN spaces in Berlin, Wien, Moskau, Madrid, Mailand und Miami sowie das LAUFEN Forum am Unternehmenssitz wollen einen lebendigen Dialog anstoßen und einen offenen Raum schaffen, in dem die Wahrnehmung durch Gedankenaustausch geschärft wird.

Firmenkontakt

Roca GmbH, Vertrieb Laufen

Stefan Behr

Feincheswiese 17

56424 Staudt

+49 2602 9361-0

stefan.behr@de.laufen.com

http://www.de.laufen.com

Pressekontakt

id pool GmbH

Marc Millenet

Krefelder Straße 32

70376 Stuttgart

+49 711 954645-0

laufen@id-pool.de

http://www.id-pool.de

Bildquelle: @Laufen